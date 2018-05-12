Лучшие комедийные сериалы всех времен. Блог Алексея Бондарева

Тотальное увлечение сериалами начиналось с мыльных опер и комедий. Первые, слава богу, фактически ушли в небытие. А вторые до сих пор правят балом.

Бывают дни, когда устаешь настолько, что перед сном не хочется читать серьезную книгу или смотреть вдумчивое кино. Тут на помощь приходят комедии разного рода. В том числе сериалы.

Их можно смотреть буквально с любого сезона и любой серии. Полчасика смеха перед сном никому не помешают.

Вчера был как раз один из таких вечеров и, выбирая, что посмотреть, я невольно задумался о том, что действительно смешных сериалов, которые можно пересматривать бесконечно, на самом деле не много.

Сайнфелд

Seinfeld

1989-1998 гг

Уверенно ставлю в начало списка сериал, с которого начинались ситкомы как таковые.

Это знаменитое show about nothing, сериал, в котором ничего не происходит, кроме бесконечного трепа и абсолютно дурацких ситуаций. Главный герой – стэндап-комик Джерри Сайнфелд, сам по себе товарищ не без странностей, но его друзья – абсолютные фрики и маргиналы.

Они живут в Бруклине и с трудом пробиваются сквозь пространство-время, активно сопротивляющееся тараканам в их головах.

Сайнфелд – единственный сериал на моей памяти, который с каждым следующим сезоном становился все лучше и лучше. Собственно, первые два-три сезона можно вообще смело пропускать. Авторы экспериментировали и не всегда удачно. Примерно с четвертого сезона у них начинает получаться шоу того формата, который сегодня считается классическим. Собственно, из Сайнфелда и выросли все остальные сериалы этого жанра.

Ну а последние пара сезонов – это вообще жесть, какую еще поискать надо. В поисках новых глубин авторы изобретают массу колоритных второстепенных и эпизодических персонажей и доводят до абсолютного абсурда тараканов в головах главных героев.

Друзья

Friends

1994-2004 гг

Было бы сложно представить список лучших комедийных сериалов без настоящей классики. Сериал рассказывает о жизни шести друзей, живущих в Нью-Йорке, постепенно взрослеющих и без конца тусящих в кофейне, обсуждая всякую чепуху.

Друзья появились как молодежная версия вышеупомянутого Сайнфелда, но со временем превзошли его по популярности.

Основная ценность сериала в хорошо прописанных персонажах и блестящих диалогах, но также важно, что романтические линии постепенно выходят на передний план, местами Друзья воспринимаются, как вполне серьезный сериал.

Клиника

Scrubs

2001-2010 гг

Рассказ о трех интернах, попадающих в лапы слегка прибабахнутого доктора Кокса, который, будучи талантливым врачом, ненавидит все человечество.

Тут много отличного юмора, очень своеобразная манера подачи с массой коротких сцен, перебиваемых флэшбеками.

Но самое главное, Клиника – это не просто очень смешная комедия. Это еще и очень трогательная история о врачах и пациентах, о человеколюбии, о способности сопереживать. Это паразительное сочетение дурогонства и драматичности, которому просто нет равных в истории сериалов.

Дживс и Вустер

Jeeves & Wooster

1990-1993 гг

Очень люблю этот милый британский сериал, в котором блистают молодые Стивен Фрай и Хью Лори. Вустер - молодой аристократ, который вечно стремится избежать брака, к которому его подталкивают родственники, и попадает в разные смешные и запутанные ситуации. Выпутаться из них ему помогает находчивый камердинер Дживс.

Этот сериал – образец относительно тонкого британского юмора. Тем, кто любит шутки “ниже пояса”, он не придется по вкусу.

Как я встретил вашу маму

How I Met Your Mother

2005-2014 гг

В 2030 году Тед Мосби решает рассказать своим детям подросткам короткую историю о том, как он познакомился с их матерью.

Эту “короткую” историю он рассказывает аж девять сезонов, в деталях описывая свои похождения с лучшими друзьями, посиделки в любимом баре, удачные и неудачные любовные истории.

Необычный формат, шикарные диалоги и много удачных шуток делают сериал классикой. Здесь есть также совершенно потрясающий персонаж, затмивший главного героя. Друг Теда “леген-подождите-подождите-дарный” Барни Стинсон стал культурным явлением, классиком “пикапа”. Создатели сериала даже издали отдельной книгой его знаменитый “кодекс Братана”.

Летающий цирк Монти Пайтона

Monthy Python’s Flying Circus

1969-1974 гг

Это специфический юмор не для всех. Но не вспомнить об таком явлении как Монти Пайтон нельзя.

Тут нет ни сценария, ни глобального движения мысли. Это набор бессмысленных и беспощадных скетчей. Смеются тут над всем и всеми. Это квинтессенция британского юмора.

Абсурд, возведенный в абсолют. В общем, смотреть обязательно.

2,5 человека

Two and a half men

2003-2015 гг

Забавный сериал с непростой судьбой. Чарли Шин играет композитора, сочиняющего музыку для рекламных роликов, живущего в своем доме на берегу океана беззаботной холостяцкой жизнью. В один прекрасный день к нему переезжает его брат, которого выгнала из дома жена, а по выходным у них в доме гостит сын брата – симпатичный балбес Джейк.

Первые пара сезонов несколько тускловаты, потом начинает настоящий джаз, по мере того, как в реальной жизни Чарли Шин постепенно опускался на самое дно алкоголической и наркотической зависимости, его экранный герой также становился все более брутальным алкашом-бабником.

В середине 8 сезона Чарли послал куда подальше продюсера сериала, вследствие чего съемки прервали. В 9 сезоне в сериал приходит персонаж Эштона Катчера, и… дальше ег можно вообще не смотреть. Следующие три сезона не имеют с культурным феноменом 2,5 человек ничего общего.

А феномен тут и вправду есть. Герой Чарли Шина воплощает на экране тайную мечту миллионов мужчин. У него много денег, дом на берегу океана, Mercedes последней модели, ему доступны сотни женщин (без всяких обязательств!). Как тут не обзавидоваться.

Теория Большого взрыва

The Big Bang Theory

2008-настоящее время

Еще один совершенно очевидный и неотвратимый участник списка лучших комедийных сериалов.

Это история о том, как длинноногая и не сильно далекая блондинка поселяется по соседству с двумя настоящими ботанами – физиками из Калифорнийского технологического университета.

Сериал буквально возвел в культ мир гиков и ботанов, дал толчок хипстерскому движению и по сути является пусть и не очень большим, но все же культурным феноменом нашего времени.

Блудливая Калифорния (Секс и Калифорния)

Californication

2007-2014 гг

Чудесный сериал для тех, кто любит шутки о сексе, алкоголе и наркотиках. История сексуально озабоченного писателя, который переезжает в Калифорнию в поисках вдохновения.

Дэвид Духовны тут еще более прекрасен, чем в Секретных Материалах. Актер сам проходил курс лечения от сексуальной зависимости. Поэтому его герой в сериале выглядит просто брутально достоверным.