Лодка любви. Рецензия на драму Во власти стихии

Как Шейлин Вудли идет по стопам Дженнифер Лоуренс и вытягивает приторную мелодраму

Основной подвох подростковых франшиз кроется в том, что рано или поздно исполнители главных ролей вырастают из коротких штанишек своих персонажей. Однако порой образ слишком глубоко въедается в своего носителя, порождая устойчивую ассоциацию, вроде Рэдклифф равно Гарри Поттер или Демьяненко равно Шурик.

Из примера оскароносного Ди Каприо можно извлечь урок, сколь важно в переходном актерском возрасте вовремя встретить мудрого наставника, который поможет войти через парадный вход в мир взрослого кино (не поймите превратно). Пойти бы красавчику Лео на дно вслед за Титаником, если бы Мартин Скорсезе не позвал его в свои Банды Нью-Йорка. И в Авиатор. И в Отступники. А потом был Остров проклятых. И еще Волк с Уолл-Стрит.

Из недавнего стоит упомянуть главную “сойку” Голливуда, Дженнифер Лоуренс, пережившую четыре серии Голодных игр, но очень удачно выступившую в Матери! Даррена Аронофски, где сыграла, как в последний раз.

Теперь Бальтасар Кормакур, создатель Эвереста и Двух стволов, выпускает на суд зрителя мелодраму Во власти стихии, где всерьез делает попытку раскрыть новые грани таланта Шейлин Вудли, сыгравшая одну из главных ролей в трех частях франшизы Дивергент.

Сценарий основан на истории, имевшей место в середине 1980-х. 23-летняя Тами во время проживания на Таити знакомится с английским морским путешественником Ричардом. Молодые люди быстро сближаются и уже планируют дальнейшую совместную жизнь. Однажды знакомый Ричарда просит перегнать его яхту с Таити в США, на что последний соглашается. Но по пути их судно попадает в сильнейший ураган. И теперь то, что задумывалось, как романтический морской круиз, превратилось в жестокую борьбу за выживание.

Кормакур снял средней руки мелодраму о том, как влюбленные преодолевают кризис. Почитателям метафизики здесь подается сытное блюдо для размышлений: тут тебе и волевой женский персонаж, и семейная лодка любви в бушующем океане быта, и постоянно бездельничающий муж.

Это фильм о вере в себя в сложнейших жизненных обстоятельствах

Кривая сюжета делит хронометраж на две эмоционально разные половины. Взяв за точку отсчета сам ураган, сценарист ведет зрителя параллельными тропами – сцены борьбы за выживание после стихии, в которых нарабатывается серьезное драматическое амплуа Шейлин Вудли, соседствуют с предысторией развития отношений влюбленной пары, которая подается режиссером под толстым слоем милоты. К сожалению, излишек приправы делает половину фильма приторной, что сказывается на общем впечатлении.

Забросать фильм штабелями “минусов” не позволяют сочные цвета в панорамных морских съемках, сделанных Робертом Ричардсоном (Остров проклятых, Джанго освобожденны). А также то самое счастье, которое в неведении. Если зритель не знаком с подробностями реальной истории путешественницы Тами Олдхем, то развязка за рамками мелодраматического жанра станет приятным сюрпризом и заставит взбодриться накануне финальных титров.

Во власти стихии с натяжкой можно даже назвать шедевром. Вместе с тем, это фильм о вере в себя в сложнейших жизненных обстоятельствах и о тех, кто помогает нам с ними справиться. В конце концов, местами это просто красивое кино.

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