Любить по-колумбийски. Рецензия на драму Эскобар с Хавьером Бардемом

Хавьер Бардем и Пенелопа Курс предлагают альтернативный взгляд на одиозного наркоторговца

Спустя почти год после участия в проекте Даррена Аронофски Мама! Хавьер Бардем возвращается на большой экран, чтобы воплотить образ одиозного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

В основу фильма легли мемуары “Люблю Пабло, ненавижу Эскобара” колумбийской журналистки Вирджинии Валехо, которая была любовницей антагониста и в течение нескольких лет имела доступ к ближайшему окружению наркобарона.

Литературный первоисточник увидел свет под двойственным заголовком, якобы противопоставляя человеческие качества Пабло его профессиональным “достижениям”. В то же время, лента испанского режиссера Фернандо Леона Де Араноа будто бы сосредотачивается лишь на первой части названия, подталкивая зрителя рассмотреть главного персонажа с положительной стороны. Потугам режиссера вторит интерпретация образов заглавными актерами.

Пабло Эскобар, по версии Хавьера Бардема, – это трогательный усач, любящий отец и почти верный муж, который в лицо любовнице заявляет о преданности своей законной супруге. Он вынужденно становится плохим парнем, чтобы за черный нал от белого порошка строить жилье для бедняков родного Медельина. А весь криминал с трупами проходит как сопутствующий ущерб, серьезно воспринимать который не позволяют затянутые сцены семейных посиделок наркобарона.

Образ хорошего парня, который не по своей воле преступил закон, поддерживает героиня Пенелопы Крус. Ее Вирджиния неустанно нахваливает характер Эскобара, продолжая восхищаться им, даже будучи отвергнутой и живя со страхом мести его врагов.

Кроткая жена и ничего не понимающие малолетние отпрыски венчают образ этого усатого центнера сентиментальности.

Журналистка, автор книги, предлагает свой взгляд на личность наркоторговца, сформировавшийся у нее как у любовницы главы крупнейшего наркокартеля своего времени.

Эскобар – смесь противоречивых компонентов

В то же время, Пабло Эскобар с юных лет промышлял кражами, грабежами, похищениями, убийствами и торговлей наркотиками. Поэтому альтернативная точка зрения на столь одиозного персонажа отправляет зрителя проторенной дорожкой сериала Бригада, мол, “не мы такие – жизнь такая”, и выглядит попыткой отбелить преступника.

Байопик о погибшем персонаже не в состоянии похвастаться интригующей концовкой.

В то же время, несмотря на затянутость некоторых семейных сцен, Эскобар движется по хронометражу бодрой трусцой, а периодически врывающиеся в кадр кровавые разборки, не дают зрителю окончательно впасть в сонный ступор.

К реальному прототипу можно относиться по-разному, вместе с тем, следует отметить качественную работу гримеров и костюмеров, накинувших Бардему несколько десятков килограмм, а также самого актера, который вжился в роль наркоторговца, пополнив свою копилку антагонистических образов.

Эскобар оставляет послевкусие кисло-сладкого соуса – смесь противоречивых компонентов. Но если заправить подходящее блюдо, то можно насытиться и даже получить некоторое эстетическое удовольствие.

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