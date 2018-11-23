Лидеры будущего. Четыре навыка перспективного бизнесмена. Блог Натальи Кади

Сегодня невозможно определить конкретные умения лидера, ведь главное – быть готовым к полной неопределенности

В Стэнфордской высшей школе бизнеса в классе Лизы Кей Соломон мы работали с темой «Экспоненциальное лидерство».

Что имеем: неопределенное и непредсказуемое будущее.

В чем нуждаемся: в лидерах, которые смогут не только сами развиваться в условиях полной неопределенности и непредсказуемости, но и обеспечивать понимание и взаимодействие других.

Существуют четыре основные роли экспоненциальных лидеров: футуристы, гуманисты, технологи и новаторы.

Эти роли взаимосвязаны и усиливают друг друга через осознание их сути и инсайтов каждой. Эти четыре столба являются целостной системой для развития навыков: воображение, креативное мышление, выявление и усиление ценностей во все более сложном и динамичном мире. Это суть экспоненциального лидерства.

Практикуя эти новые навыки, лидеры могут улучшить свою способность не только предвидеть изменения, но и проактивно выбирать из неограниченного потенциала возможностей те, что будут вести команды и организации к позитивному и продуктивному будущему.

Задача лидера – развивать навыки и действительно много практиковаться во всех 4-х направлениях.

1. Лидер – Гуманист

Экспоненциальные лидеры используют навыки и поведение футуриста, новатора и технолога для улучшения жизни людей, с которыми они взаимодействуют, а через них – и с обществом в целом. Они стремятся к успеху, делая добро, а не через отдельную программу мероприятий «корпоративной социальной ответственности». Социальное влияние в будущем интегрируется в миссию лидера и компании, которую он возглавляет.

Лидерам придется бороться с этическими, моральными и социальными последствиями технологий

Ведущий гуманитарный подход может означать явное строительство бизнеса с помощью технологии для создания положительного воздействия. Например, у корпораций есть сертифицированные компании для получения прибыли, чтобы соответствовать строгим стандартам социальной и экологической эффективности, подотчетности и прозрачности. Это также может означать инвестирование в гуманистическую политику и практику, которая создает положительную культуру и осмысленную рабочую среду.

В новой парадигме задача лидера в роли гуманиста – создать рабочее место, которое вдохновляет работников и партнеров на эффективную реализацию своего потенциала.

Технологии в этом направлении работы лидера уже могут генерировать принципиально новые бизнес-модели и возможности для быстрого развития.

Пример: Когда «высокоскоростные воздушные шарики Google» соединяют отдаленные сельские и слаборазвитые районы через высокоскоростной Интернет, или беспилотные самолеты поставляют медицинские средства после стихийных бедствий, мы можем начать представлять себе мир, где усиливается выдающаяся роль технологических ресурсов. Задача лидера осознавать, верить в потенциал и развивать свою осведомленность.

2. Лидер – Технолог

Поскольку технологические инновации ускоряются, лидеры должны понять, какие технологии будут непосредственно влиять на их отрасль. Технологии уже замещают физические продукты и услуги, что затрудняет собственно существование многих нінешних компаний.

Лучший способ понять технологические изменения – это не прочитать о них, не послушать лекции, а испытать самостоятельно базовые навыки кодирования, научиться управлять простыми механизированными процессами, пробовать новые продукты и услуги, которые выходят за пределы знакомых или удобных, постоянно быть в курсе инноваций и экспериментировать на разных этапах процессов компании.

Однако понимание технологии исключительно с инженерной или исследовательской точки зрения недостаточно. Экспоненциальным лидерам также придется бороться с этическими, моральными и социальными последствиями технологий в своих организациях.

Нарушение технологии быстро превышает существующие стандарты, законы и общественные нормы.

Среди этических дилемм, с которыми уже в реальности сталкиваются руководители, – когда работники таких крупных отраслей, как общепит, логистика, услуги или транспорт, заменяются автономными системами. Мы даже не начали изучение последствий будущего, в котором генетические модификации уже стали доступными.

Политика и этика не зависят от технологии. Технологии сегодня еще не работают автономно. Сегодня мы еще способны влиять на технологическое развитие. Важно – предвидеть и учитывать социальные и моральные последствия автоматизации и сверскоростных технологических изменений, которые неизбежно появятся в ближайшее время.

Для этого нужен целый ряд нового уровня дискуссий и обсуждений, а как результат – политика на уровне совета директоров каждой компании. Следует уже создавать и интегрировать новые правила поведения и нормы в каждой «лаборатории» разработки продуктов, а также новые способы обучения и мотивации руководителей должны быть направлены на поддержку этического и социального равновесия.

3. Лидер – Инноватор

Кроме представления о ряде новых фьючерсов, лидеры также должны выступать как новаторы, проявляя новые идеи посредством творчества и экспериментов. Многие предприятия сосредоточены главным образом на быстром распространении существующих продуктов, уменьшая затраты и увеличивая прибыль. Стратегические ставки следует менять со стабильности на гибкость. Акцент смещать с «для того чтобы сохранить существующий продукт» на «для того чтобы быстро реагировать на потребность в новом продукте».

Задача лидера – анализ потребностей: наблюдения, исследования, аналитика, диалоги, гипотезы, идеи, прототипы и, как результат, новые продукты. Потребности меняются гораздо быстрее появления предложений.

4. Лидер – Футурист

Первый навык экспоненциального лидерства – научиться превращать «сюрприз» в «логическое предсказание». Для этого лидеры должны стать опытными футуристами. Это не значит просто экстраполировать сегодняшние темпы изменений в будущее. Это значит, что лидерам придется научиться принимать с одинаковой готовностью предсказуемое и полностью неизвестное, то, что можно прогнозировать, и то, что никоим образом спланировать нельзя.

Сегодня руководители используют аналитические данные, прогнозы и формулы для планирования будущего. В основе подхода – расчет прогнозов на основе данных о нынешних тенденциях и переменных. Мы оцениваем будущие события как новую версию прошлых событий, предполагая, что темпы изменений начнут курсировать по прямой линии. На самом деле линия теперь направлена ​​почти перпендикулярно вверх, темпы и прогнозы направления развития непредсказуемы.

Что следует осознать: любые прогнозы сегодня о будущем одинаково неверны. Любые планы о будущем, основанные на прошлом и настоящем, обречены на неудачу.

Что надо делать: начать изучать технологии и базовый уровень программирования хотя бы на элементарном уровне, строить этические и социальные принципы и стандарты в компаниях, погружаться в мечты без ограничений и предубеждений.

И постоянно учиться быть человеком.

Текст публикуется с разрешения автора

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