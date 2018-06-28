Легкий и полезный десерт для молодости. Рецепт Оксаны Скиталинской

Тема молодости уверенно шагает по планете

Быть в "тренде" означает быть здоровым, регулярно обследоваться, двигаться больше, чем рекомендует ВОЗ, и делать все для того, чтобы весь внутренний «механизм» работал слаженно, с минимальным риском "сбоев" и поломок (не курить, минимизировать алкоголь, спать, отдыхать, уметь расслабляться и т.д.).

Эти, казалось бы, такие простые вещи, не так и просты в повседневной жизни. Ведь это значит пытаться каждый день "втиснуть" в свой рацион побольше продуктов, богатых биологически активными веществами, не жарить, а не услаждать и еще получать от этого кайф.

Одной из причин старения является "тихие" воспаление, а также гормональная дисфункция. Высокий уровень стресса и гормона кортизола отрицательно влияет на работу всех других гормонов, в результате чего у женщин повышается риск психических, нейродегенеративных расстройств, аутоиммунных и легочных заболеваний, а у мужчин - сердечно-сосудистых, онкологических и других.

Включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жиры, существенно снижает этот риск. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в организме не синтезируются и должны попадать с пищей. Их разделяют на растительные и "рыбные" или морские. Нужны и те, и другие.

Потребление омега-3 жирных кислот ведет к снижению частоты колоректального рака у мужчин, рака молочной железы, частоты рака простаты. Омега-3 имеют нейропротекторное действие, то есть защищают клетки мозга от старения, накопление бета-амилоидного белка (одна из причин болезни Альцгеймера), улучшают структуру мембран клеток.

Они также замедляют потерю эластичности сосудов, снижают риск образования тромбов, улучшают работу эндокринных органов - надпочечников, щитовидной и поджелудочной железы, яичников и семенников.

Богатыми источниками жирных кислот являются семена льна, чиа, орехи, сельдь, скумбрия, дикий лосось, печень трески, морские моллюски, диатомовые и бурые водоросли (в водорослях значительно меньше). Высокое содержание кислот можно получить с дополнительным употреблением капсул.

Здоровый образ жизни должен быть в кайф

А поскольку здоровый образ жизни имеет, как минимум, не напрягать, а, как максимум, быть в кайф, то просто жевать семена и рыбу нельзя, но можно и приготовить быстрый десерт, соединив все «полезности»: не только омега-3, но и ягоды, богатые полифенолами, а также - кокосовый орех для нормализации гормонального фона (очень полезно как для женщин, так и для мужчин).

Я лично употребляю такой десерт ежедневно, во все сезоны года, иногда добавляю размоченные орехи, иногда без кокоса, но основа - семена и ягоды - всегда неизменна.

Приготовление десерта:

Заливаем теплой водой семена льна и чиа (по одной чайной ложке на человека), даем настояться 15-20 мин. Смешиваем с целыми или со взбитыми в пюре ягодами (во время взбивания ягод можно добавить 1/4 мякоти кокоса). Для более сладкого вкуса можно добавить банан. Едим в качестве десерта, то есть с основным приемом пищи. Вкус у него нежный и желейный.

Десерт полезен для микрофлоры кишечника, нормализует его работу, добавляет свежести внешнему виду - проверено.

Текст публикуется с разрешения автора.

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