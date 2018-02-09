Куда поехать влюбленным: семь необычных направлений

В Грузии есть город, где можно запросто оформить отношения, а в Андорре – необычный отель, сделанный изо льда

Наверняка, подбирая совместный тур с любимым человеком, вы задумывались о Париже, Мальдивах или Венеции. Но почему бы не пойти нестандартным путем? К примеру, отправиться на безлюдный остров или провести ночь в настоящем иглу.

1. Эквадор и граница полушарий Земли

Эквадор — это место, где вас точно никто не потревожит, ведь он находится на краю света. Влюбленные останутся один на один с девственной природой, самыми красивыми вулканами и лагунами.

Представьте, вы стоите в Северном полушарии, ваша половинка — в Южном, и при этом вы находитесь рядом друг с другом. Что может быть романтичнее? Такое приключение можно обеспечить себе, оказавшись в парке отдыха «Митад дель Мундо». Его пронизывает красная линия, которая показывает точное расположение экватора.

После этого необходимо отправиться в лагуну Килотоа — на изумрудное озеро, спрятанное в кратере потухшего вулкана. Местные жители называют лагуну местом силы. Спуститесь к самому озеру, это займет не больше 40 минут. Перед спуском предварительно советую забронировать прогулку на лошадях. Такой сюрприз точно не останется без внимания вашей половинки. Стандартно такое удовольствие стоит около $30 долларов на человека, но, поторговавшись, можно снизить цену до $10.

Что еще сделать в Эквадоре:

покататься на качелях возле обрыва на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря в Андах ;

; преодолеть джунгли, чтобы поплавать в кристально чистой воде водопада Каскада де Латас;

искупаться в высокогорных источниках, которые подогреваются от недр действующего вулкана;

побывать на земном «Марсе» — на пляже Бартоломе, состоящем из вулканических образований.

Бюджет. Спланированный тур обойдется в $2,7-5 тыс. без перелета. Авиабилеты в обе стороны будут стоить около $1 тыс. на одного. Относительно карманных денег — рассчитывайте на сумму $50 в день.

Проплыть вдвоем по Амазонке в Бразилии

Еще один небанальный маршрут — Бразилия. Это страна страстных латинских танцев, белых дюн и одних из самых красивых пляжей мира — то, что надо для влюбленных. Однако я советую отправиться в круиз по самой длинной реке мира — Амазонке. Именно там вы станете свидетелями уникального природного явления — «встречи вод». Это когда темные воды Риу-Негру встречаются с желтыми реки Салимоеш.

Бразилия станет чудесным местом для романтической поездки по еще одней причине – здесь можно наблюдать закат с алыми ибисами а берегу реки Калькойн. Каждый вечер птицы прилетают сюда на ночлег. Они садятся на деревья, и из-за массовости кажется, что ветки окрашены в красный цвет. Вместе с закатом это явление создает неимоверную атмосферу, которой стоит насладиться вдвоем.

Что еще сделать в Бразилии:

Увидеть панораму дюн в Мандакару с обзором в 360 градусов. Перед вами откроется невероятный вид на пески, дюны, а также реку, которая извивается подобно змее.

с обзором в 360 градусов. Перед вами откроется невероятный вид на пески, дюны, а также реку, которая извивается подобно змее. Наблюдать, как солнце садится прямо в океан в так называемой Дюне закатов.

Заняться виндсерфингом на одном из лучших пляжей мира Жерикуакуара.

Бюджет. Самостоятельно спланированная поездка в Бразилию на 5 дней обойдется в $1750 на одного человека. В цену входит перелет в обе стороны, жилье и карманные расходы.

Увидеть самый красивый в мире вулкан Фудзияму

Самым романтичным местом Японии я бы назвал подножие горы Фудзияма. Здесь вы будете наблюдать за тем, как вершина горы исчезает в облаках. Но особенно живописным и подходящим под ранг «романтический» является место так называемых Пяти озер Фудзи. Прокатитесь вдвоем на лодке по реке Кавагути с пледами и термосом горячего японского чая. Во время прогулки вас будет сопровождать неимоверный вид горы с заснеженной вершиной.

Отличным завершением этого сказочного дня станут знаменитые японские бани либо горячие минеральные источники «Фудзияма Онсен».

Что еще сделать в Японии:

Посетить самый «страшный» в мире парк развлечений Takabisha у подножия Фудзиямы. Прокатиться на 43-метровом спуске под углом 121 градус.

у подножия Фудзиямы. Прокатиться на 43-метровом спуске под углом 121 градус. Посетить Японию во время ханами — традиции любования цветущей сакурой. В таком случае, поездку стоит планировать в первой половине апреля. В это время Страна Восходящего Солнца становится необыкновенно миловидной.

— традиции любования цветущей сакурой. В таком случае, поездку стоит планировать в первой половине апреля. В это время Страна Восходящего Солнца становится необыкновенно миловидной. Прогуляться по бамбуковому лесу Сагано в Киото. Насладиться ощущением гармонии от “песни деревьев”, которая возникает в результате контакта ветра с бамбуковыми стеблями.

Бюджет. Япония — страна не из дешевых и не из простых для самостоятельного планирования поездки. Поэтому лучше выбрать уже готовый тур. Зачастую он обойдется в $2,7 – 3 тыс. с человека без перелета. Авиабилет в обе стороны обойдется в районе $1000.

Автотрип по местам из американских фильмов

Проехаться вдвоем по штатам США — это почти что попасть в голливудский фильм. Поэтому первая точка, куда стоит отправиться — так называемая «Фабрику Грез». Устройте тур по Лос-Анджелесу по местам культового мюзикла современности «Ла-ла-Лэнд». Прокатитесь по автомагистрали Century Freeway — здесь снимали первую сцену из фильма. Зайдите на Большой Центральный рынок Лос Анджелеса, где было первое свидание героев, купите билет на старейший в США фуникулер Angel’s Flight и заедьте в романтический портовый городок Лонг‑Бич.

Дальше можно отправиться в национальный парк “Секвойя” в Сан-Франциско и проехаться через автомобильный тоннель, прорубленный в огромной упавшей секвойе. Напоследок прокатитесь по киношной «Главной дороге Америки» — трассе 66. Это шоссе позволит вам побывать в таких городах как Оклахома, Техас и Феникс штата Аризона.

Что еще сделать в США:

Отправиться на вертолетную экскурсию над «Гранд-Каньоном» — главной достопримечательностью Аризоны.

— главной достопримечательностью Аризоны. Устроить романтический поход на индейскую территорию к каньону Антилопы на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж.

на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж. Сходить на ужин в местном баре в кантри-стиле. Здесь вы почувствуете себя героями вестерна.

Бюджет. Самостоятельно спланированная поездка обойдется в $2 тыс. на человека вместе с перелетом, арендой автомобиля и питанием.

Романтическая зимняя сказка в Андорре

Если вы хотите уединиться в романтической уютной обстановке — вам в зимнюю Андорру. Страна поражает своей природной красотой. Тут все условия для идеального совместного отдыха.

Я советую остановиться в известнейшем отеле Iglu на курорте Грандвалира, который находится на высоте 2350 метров. Без преувеличений — это настоящее иглу изо льда и снега. Температура в номерах еле достигает ноля градусов, но разве для двоих это преграда? Тут вас ждут стены с расписанными на льду узорами, снежные кровати, а также джакузи в ледяной комнате. Еще на курорте работает постоянная трасса для снегоходов. Вы можете арендовать транспорт и устроить романтическую прогулку к местам невероятной красоты.

Если вы хотите уединиться в романтической уютной обстановке — вам в зимнюю Андорру

На следующий день побалуйте себя отдыхом в самом большом термальном центре южной Европы — Caldea. Комплекс расположен в Эскальдес-Энгордань, где вас ожидают СПА и термальные источники.

Что еще сделать в Андорре:

Прокатиться на аттракционе Tobotronc в развлекательном экопарке Натурландия. Протяженность аттракциона — 5,3 км, перепад высот 400 м.

Протяженность аттракциона — 5,3 км, перепад высот 400 м. Научиться управлять собачьей повозкой . У подножия склона Риба-Эскоршада вас ожидает не только красивая панорама, но и возможность покататься в повозке с хаски.

. У подножия склона Риба-Эскоршада вас ожидает не только красивая панорама, но и возможность покататься в повозке с хаски. Романтический поход к озеру Энголастерс, которое называют «Жемчужиной Андорры».

Бюджет. Такое 7-дневное путешествие обойдется в $500 на одного человека вместе с перелетом и проживанием. На карманные расходы выделите еще по $50 долларов в день.

Остаться вдвоем на безлюдном острове Занзибар

Белый песчаный пляж, лазурная, кристально чистая вода, минимальное количество людей — романтика. Это и не только — главные козыри острова Занзибар в Танзании. У побережья находится одно малоизвестное, укромное место — остров Мнемба, который называют одним из самых романтичных уголков мира.

Мнемба может стать настоящей находкой для любителей дайвинга и снорклинга. Тут находится один из самых живописных коралловых рифов, разнообразная морская живность и вода лазурного цвета — все как на картинке.

Что еще сделать в Занзибаре:

Отправиться на экскурсию на остров Накупенда. Это как Мальдивы, только без пальм. Главной особенностью этого острова являются утренние отливы. В это время островок появляется из воды. Вечером с приливом Накупенда скрывается.

Это как Мальдивы, только без пальм. Главной особенностью этого острова являются утренние отливы. В это время островок появляется из воды. Вечером с приливом скрывается. Побывать в квартире, где родился Фредди Меркьюри. Да-да, легендарный солист группы Queen родился в столице Занзибара Стоун Тауне .

. Увидеть редчайших в мире обезьян — красных колобусов в парке Лес Джозани в районе южного пляжа Кизимкази. Также тут можно увидеть антилоп суни, хамелеонов, редких пернатых и бабочек.

Бюджет. 8-дневный тур на одного человека будет стоит около $2 тыс. с перелетом, проживанием и питанием.

Посетить город любви в Грузии

В Грузии есть город, созданный для влюбленных — это Сигнаги. Именно здесь без проблем и ожиданий можно расписаться и получить официальный документ-подтверждение заключенного брака. Для менее решительных здесь полно разных романтических мест, например, площадка с видом на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет.

В Сигнаги обязательно посетите монастырский комплекс Святой Нино, крестительницы Грузии. Говорят, тут сбываются все желания.

Что еще сделать в Грузии:

Побывать в Боржоми , выпить местного вина и насладиться видом кавказских гор.

, выпить местного вина и насладиться видом кавказских гор. Попробовать настоящие хачапури по-аджарски в городе Ахалцихе , который стоит на реке Поцхови. Посетите также местную достопримечательность — крепость Рабат.

, который стоит на реке Поцхови. Посетите также местную достопримечательность — Увидеть скульптуру влюбленным Али и Нино в Батуми. Фигуры не статичные, они расходятся и соединяются каждые 10 минут.

Бюджет. Тур на двоих в Грузию обойдется в $800 с перелетом и проживанием.

В качестве вывода. Если вы рядом с любимым и дорогим вам человеком, все остальное неважно. Однако путешествия расширяют кругозор и делают жизнь ярче. Тур в неизведанные края вместе с вашей половинкой только укрепит любые отношения.

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