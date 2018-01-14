Куда поехать, если отпуск выпал на январь

Зимний отдых может быть разнообразным: для любителей лыж – Карпаты, Тироль или Грузия, для ценителей солнца – Таиланд и Шри-Ланка

Начинать год с новых и приятных эмоций – залог хорошего настроения и позитивного заряда на целый год. И совсем не важно, полетите ли вы на свидание с океаном на краю материка или посетите новый город своей страны. Главное, сменить обстановку и «перепрошить» себя новыми впечатлениями. Давайте посмотрим, какие есть варианты.

Активный отдых в Украине: Буковель и Драгобрат

Если вы с нетерпением ждете зиму, чтобы наконец достать любимые лыжи или борд, январь – это лучший период для отпуска. Лететь по снежной трассе, рассекая пушистый снег и наслаждаясь адреналином, можно в родной Украине. Проще всего отправиться в Карпаты. Наибольшей популярностью пользуются Буковель и Драгобрат.

Буковель отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт, безопасность и инфраструктуру. Здесь есть множество трасс разной сложности, учебная и детская площадки, каток, а с этого года – еще и первая санная трасса.

Если вы решили отправиться в путешествие на авто, будьте готовы провести в дороге не менее 9 часов (из Киева). Поездка на поезде займет 10-15 часов: можно добраться до Ивано-Франковска (10 часов) либо до Ворохты (15 часов), там сесть на автобус или взять такси до Буковеля. Стоимость проживания составит от 900 до 5000 грн/ночь для двоих.

На Драгобрат же, как правило, едут опытные лыжники и бордисты, ведь тут и горы выше, и трассы круче, и снег всегда настоящий. Еще одна особенность Драгобрата – этот курорт находится на вершине горы, и самостоятельно туда не доберешься. Однако о туристах тут позаботились: добравшись до Ясиней, можно вызвать такси, и за вами приедет УАЗ и ГАЗ-66, который безопасно доставит вас к самому курорту. В принципе, полноприводный джип тоже может справиться с этой задачей, однако поездка на грузовике запомнится точно. До самих Ясиней на машине из Киева ехать не менее 9,5 часов. Поездом можно добраться за 18 часов. Чтобы сэкономить время, можно доехать до Ивано-Франковска и пересесть на автобус или такси. Стоимость жилья стартует от 400 грн за ночь в двухместном номере.

Для романтиков идеальным вариантом станет Рим

Заграница для спортивных: Австрия и Грузия

Если вы отдаете предпочтение катанию на лыжах за пределами Украины, рекомендую отправиться в Тироль, чтобы навсегда влюбиться в австрийские Альпы. Это будет особенно интересно обладателям биометрических паспортов. Идеальная инфраструктура, уютные шале, захватывающая дух красота природы – такая поездка останется в вашей памяти навсегда.

Добираться сюда лучше следующим образом: долетите самолетом до Мюнхена, а дальше возьмите машину на прокат. Если позволяет время и есть желание, можно устроить мини-тур и ехать на авто или автобусе прямо из Киева. Дорога займет несколько суток, учитывая остановки на отдых и сон. Зато вы сможете насладиться пейзажами нескольких стран: Польши, Германии, Австрии. Ночь в хостеле стартует с 1500 грн за двоих. За номер в отеле придется отдать до 9000 грн/ночь.

Если обзавестись биометрикой вы еще не успели, добро пожаловать в Грузию: Гудаури, Бакуриани, Местия встретят вас особо гостеприимно, а красота пейзажей и развитость инфраструктуры ничем не уступает европейским курортам.

Добраться в Грузию проще всего самолетом. До Тбилиси лететь меньше трех часов. А оттуда на горнолыжные курорты можно попасть либо автобусом, либо на поезде. Стоимость проживания стартует от 1500 грн/ночь на двоих.

За солнцем и морем – в Эмираты

Если зима уже успела вам надоесть, самое время отправиться в теплые края. Организм отблагодарит вас за релакс и комфорт повышенной продуктивностью. Выбор теплых стран в январе тоже велик.

Вместо очевидного Египта, рекомендуем обратить внимание на ОАЭ. В январе здесь тепло, комфортно и есть что посмотреть: самая высокая башня в мире, Феррари-парк с невероятными аттракционами, огромные шоппинг-моллы и изобилие фруктов подарят массу впечатлений. Кстати, о впечатлениях: в дубайском Uber можно заказать не только машину класса люкс, а даже вертолет, ведь на большинстве зданий в городе есть вертолетные площадки.

Самолет доставит из холодного Киева в солнечный Дубай всего за 5 часов, стоимость проживания стартует от 1000 грн/ночь за двухместный номер, однако больше всего предложений в ценовой категории 1700-3400 грн/ночь.

Дальние странствия: Шри-Ланка и Таиланд

Если вы всегда мечтали искупаться в океане, отправляйтесь на Шри-Ланку. Длительный перелет (не меньше 9,5 часов с пересадкой в Дубае) компенсируется яркими впечатлениями: вы можете покататься на слоне, понаблюдать за китами и окунуться в новую культуру. Достопримечательностей здесь достаточно. А теплый океан и изобилие морепродуктов и тропических фруктов позволят насладиться отдыхом в полной мере. Цены на жилье тут стартуют от 170 грн/ночь, но будьте готовы к спартанским условиям. Рекомендую рассмотреть варианты в ценовой категории от 700 грн.

Идеальными условиями для пляжного отдыха в январе славится также Таиланд. Здесь комфортно отдыхать и семьям с детьми, и молодоженам, и одиноким туристам. Всегда хорошая погода, теплое море, широкая экскурсионная программа и легкая атмосфера способствуют полному расслаблению и наслаждению жизнью. Лететь придется не менее 12 часов с пересадкой в Дохе или в Стамбуле, зато цены на проживание не кусаются: от 300 грн/ночь на двоих. Однако учитывая колориты страны, выбор советую остановить на жилье, стоимость которого начинается с 700-1000 грн за ночь в двухместном номере.

В Европу за впечатлениями: Мюнхен, Рим, Рованиеми

Если очень хочется «выгулять» биометрический паспорт – в вашем распоряжении вся Европа. Рождественские ярмарки тут длятся до середины января и создают особую атмосферу. Если хочется окунуться в сказку, отправляйтесь в Германию. Сочные сосиски, ароматный глинтвейн, непередаваемый колорит – здесь невозможно укрыться от праздников. Добраться в Мюнхен можно как на самолете, всего за 2,5 часа, так и автотранспортом, но в таком случае дорога займет не менее 20 часов. Стоимость двухместного номера в гостинице стартует от 1500 грн/ночь.

Для романтиков идеальным вариантом станет Рим. В Вечном городе даже сейчас температура колеблется от +10 до +17 градусов. Обязательно загадайте желание, бросив монетку в фонтан Треви, вдохните атмосферу величественного Колизея и попробуйте самое вкусное на свете мороженое – джелато. Лететь до Рима не больше 3 часов, стоимость места в хостеле стартует всего с 200 грн/ночь, а самый простой номер в гостинице стоит от 400 грн/ночь.

Если же хочется снега и приключений, отправляйтесь в скандинавские страны, чтобы встретиться с настоящим Сантой и покататься в упряжке с собаками, купить свитер с оленями и насладиться самыми невероятными вариациями блюд из сельди. Добраться в Рованиеми непросто: сначала нужно самолетом долететь до столицы Финляндии Хельсинки (около 2 часов), а там взять в аренду автомобиль или ехать на поезде (около 15 часов) до резиденции Санта Клауса. Ночь в хостеле для двоих обойдется в 1000 грн, а в гостинице – от 4000 грн.

Иногда, чтобы понять, как хорошо дома, из него нужно уехать. Отправляясь в путешествие, не забудьте, что вы едете отдыхать и набираться сил, поэтому каждый день воспринимайте как новое захватывающее приключение.

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