Кто есть кто на арт-рынке. Объясняет коллекционер

Для того, чтобы художник мог заниматься своей работой, на арт-рынке работают многочисленные игроки

Дилеры, галеристы, кураторы, аукционные дома, авантюристы, художники, институции, грантодатели, искусствоведы, коллекционеры – вот довольно длинный, но далеко не полный перечень активных участников арт-рынка. Кто из них является ключевыми фигурами и какую роль играет в арт-процессе?

Мой личный путь в мир искусства начался с регулярного посещения музеев и выставок. Тогда это были Эрмитаж, Русский музей, Третьяковка, ЦДХ. Их я посетил, наверное, десятки раз, ведь был тогда в творческом отпуске. Мы и сейчас семьей практикуем музейные туры. Недавно впервые посетили музей Гуггенхайма в Бильбао, в третий раз – Прадо в Мадриде.

Когда я дозрел, мы создали одну из первых в Киеве галерей современного искусства. Позже я продал галерею и стал просто коллекционировать современное искусство. Парадоксально, но оказалось, что покупать искусство дешевле, чем его продавать. Хотя признаю, что собственная галерея дала бесценный опыт и связи.

Галереи играют ключевую роль на арт-рынке. В цивилизованном мире галерея заключает эксклюзивный контракт с художником. Как правило, для работы только на определенном рынке – европейском или американском. Это может быть долгосрочный контракт, а может быть договор на проект. Художник творит, галерея выступает его поводырем, агентом, продвигает его. Проводит выставки, выпускает каталоги, организует PR, продает работы. Традиционно галерея оставляет себе 50% от стоимости проданной работы.

Но в наших условиях узкого рынка все немного иначе. Художники не хотят связывать себя эксклюзивными контрактами с галереей, поскольку та не может гарантировать определенного уровня продаж. Художники дергаются: работают со многими галереями и дилерами. Просто продают из мастерской – и тогда рынок их работ разрушается. Ведь, очевидно, в случае продажи из мастерской художник ничем не ограничен в определении цены. И страдают от этого все: и галеристы, которые не инвестируют в художника, потому что не имеют гарантированной отдачи, и художники, которых совсем не тянет выступать продавцами.

Дилеры – это широкая и, возможно, самая интересная категория. Они, как правило, ничего не вкладывают. У них нет собственного выставочного пространства, они редко издают каталоги. Их задача – не развитие художника, а максимум продаж его работ. Часто дилеры уничтожают карьеры художников в погоне за продажами. Их главный актив – информация: прямые контакты с художниками, покупателями, галеристами. Они умеют продавать. Когда вы хотите найти картину автора, которого нет в галереях, ищите дилера. Они перепродают произведения на вторичном рынке.

Стать коллекционером - это самый быстрый способ приобщиться к арт-рынку

Кстати, о вторичном рынке искусства. С ним активно работают аукционы – отдельный мир, очень полезный для того, кто знает, как ими пользоваться. Конечно, на аукционы попадают и работы напрямую от авторов из мастерской. И их главная функция – вывести на рынок работы, которые по какой-то причине стали ненужными предыдущим владельцам, однако выхода на потенциальных покупателей у тех нет. А покупателям не хватает информации.

Кураторы – еще одни бенефициары арт-рынка. В большинстве случаев они работают просто за фиксированный гонорар, как в коммерческих, так и во вполне некоммерческих проектах. Их задача – сформулировать определенное художественное высказывание, используя для этого произведения искусства. Впрочем, слишком часто случается так, что за высказыванием куратора не видно произведений, а главным объектом выставочного проекта становится кураторский текст. В диалог художника со зрителем вмешивается толкователь.

Эту же роль – своеобразного переводчика художественного языка – играют и искусствоведы. Они вписывают наследие художника в локальный и глобальный контекст. А контекст, в свою очередь, формируют музеи и другие учреждения. И крутится вся эта махина вокруг центральной фигуры, без которой не было бы арт-рынка – художника.

Несмотря на размах, эта конструкция нуждается в поддержке, особенно – в отечественных реалиях. Эту функцию выполняют грантодатели: средства, которые они выделяют институтам или художникам, позволяют художникам не стремиться к продажам и заниматься некоммерческим искусством. У нас (надеюсь, временно) гранты появляются преимущественно с Запада.

Впрочем, внутреннюю поддержку отечественные художники имеют – со стороны коллекционеров. Собственно, стать коллекционером – это самый быстрый способ приобщиться к арт-рынку: достаточно просто покупать картины, осознанно, целенаправленно, или просто под воздействием импульса. Все на пользу художника.

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