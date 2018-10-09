Коварный враг. Ученый назвал главную угрозу для мышц и спины

В нашем мире есть одна неочевидная угроза для наших мышц – это ровные поверхности

Ровный пол, дорожка, коридор – звучит и выглядит прекрасно. Где же проблема? Проблема в том, что наша двигательная система эволюционно приспособлена к движению по неровным поверхностям. Системы равновесия и координации без должной нагрузки преждевременно атрофируются, мы теряем пластичность и устойчивость. С возрастом это приводит к усилению хрупкости и заметному снижению качества жизни.

Научно уставлено, что ходьба, бег и тренировки на песке заметно отличаются от аналогичных на траве или на твердой поверхности. Песок снижает риск травмы, усиливает расход энергии при выполнении одинакового объема тренировок, усиливает адаптацию и лучше тренирует равновесие. За два месяца одинаковой программы, тренировки на песке достоверно выше увеличивают максимальное потребление кислорода по сравнению с травой.

Бег по пересеченной местности, по холмам, по мягким поверхностям имеет много преимуществ:

Задействует больше мышц. Действительно, бег по мягким поверхностям (грунт, трава, песок) вовлекает в работу и укрепляет больше мышц ног и корпуса, чем бег по асфальту. Это намного лучше укрепляет мышцы кора. Бег по прямой цикличен, а бег по природному маршруту не содержит одинаковых участков. Снижает нагрузку на связки и кости. Когда мы монотонно бежим по асфальту, то каждый шаг похож на предыдущий. Мы приземляемся стопой совершенно одинаково, и это вызывает перегрузку и повышает риск травмы. А вот когда все участки отличаются, мы ставим ногу каждый раз немного по-другому, это равномернее распределяет ударную нагрузку. Так, научно доказано, что бег по траве снижает нагрузку на ступни на 17% по сравнению с бегом по асфальту. Увеличивает нагрузку. Да, бег по пересеченной местности и мягким поверхностям вызовет усталость быстрее и даст эффективнее нагрузку. С другой стороны, нет необходимости держать жесткий темп, можно перейти на шаг и восстановиться. Сильнее переключает. Такой бег требует намного больше внимания. И это хорошо, так как полностью поглощает ваш ум, поддерживает сосредоточенность. Да, надо постоянно менять длину шага, просчитывать на пять-шесть шагов, куда поставить ноги, это еще лучше отвлечет вас и перезагрузит ум. Также мы получаем больше визуального удовольствия. К тому же разнообразие – это всегда весело и не так монотонно.

Вывод простой: добавьте больше неустойчивости в свою жизнь и тренировки. Делая прежний объем тренировок, вы будете получать больший эффект и снизите риск травм. Чем меньше вокруг нас постуральных (связанных с удержанием осанки) вызовов, тем хуже наша осанка и мышечная система. Есть множество приспособлений, которые можно купить: балансиры, батуты, фитдиски, натяжные канаты и др. А есть и то, что покупать не нужно – песок.

Текст опубликован с разрешения автора

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