Концентрат молодости. Чем полезны июньские ягоды. Блог Татьяны Годард

Июнь – сезон поистине волшебных ягод для здоровья, красоты и молодости

Они дают много энергии и сил, улучшают работу мозга, повышают настроение, ускоряют метаболизм, помогают сжигать жир, улучшают состояние кожи и волос.

Черешня

Сочные сладкие ягоды нормализуют пищеварение и стимулируют обмен веществ, за счет чего быстро уходят лишние килограммы. Черешня повышает иммунитет, чистит кишечник, тонизирует, снижает уровень “плохого” холестерина, нормализует артериальное давление, борется с атеросклерозом и гипертонией, препятствует развитию анемии.

Кумарины в составе черешни полезны при ишемической болезни сердца, тромбофлебитах, флеботромбозах. Кроме того, эти вещества необходимы для поддержания высокого уровня энергии. По содержанию кумаринов черешня может сравниться с гранатом, она рекомендуется для быстрого восстановления сил.

Эта вкусная ягода исключительно полезна для желудка, эффективна при запорах, очищает организм от вредных продуктов обмена – тех самых шлаков и токсинов, о которых все говорят, но мало кто знает, что это на самом деле такое. А еще черешня помогает при неврозах, снимает отеки, снижает болевые ощущения при артрите, ревматизме и подагре. В общем, кладезь полезностей!

Что касается противопоказаний, то их у черешни не много. В частности, ее есть нельзя при определенных заболеваниях кишечника, таких как спаечная болезнь. Эту ягоду также следует с осторожностью принимать при сахарном диабете. Хотя в плодах доминирует безвредная для диабетиков фруктоза, глюкозы, что, по сути, сахар, тоже немало.

Вишня

Это чудесное средство для уничтожения вредных бактерий, не зря ее едят от кашля и простуды. Вишня содержит витамин PP, пектин, кобальт, эллаговую кислоту, которая, как показывают исследования, эффективно борется с онкологией. А еще вишня укрепляет сосуды, полезна для сердца, укрепляет капилляры, снижает риск сердечных приступов. Хлорогеновая кислота ягод поддерживает почки и печень. Как и в черешне, в вишне есть ценнейшие для сердца и высокого тонуса кумарины.

В вишне также есть инозит, который улучшает метаболизм. А благодаря наличию пектина и клетчатки, вишня мягко чистит кишечник, выводит лишнюю жидкость из организма. Поэтому эти плоды стоит включить в меню для похудения.

Как и черешня, вишня богата витаминами группы В (укрепляют нервную систему, поддерживают здоровье кожи, волос, ногтей), витамином А (нужен для зрения, костей и зубов), фолиевой кислотой и железом (для крови), витамином С (защищает от вирусов и инфекций, укрепляет сердце и сосуды, препятствует старению).



Вишню не стоит употреблять при повышенной кислотности – кислоты в составе ягоды раздражают слизистую.

Клубника

Витамин С из клубники укрепляет иммунную систему, а эллаговая кислота препятствует развитию онкозаболеваний. Мало кто знает, что клубника нужна для укрепления суставов. Куркумин и кверцетин выводят токсины из мышечной ткани, предотвращают появление артрита и болей в суставах. Калий и магний из клубники укрепляют сердечно-сосудистую систему, а антиоксиданты защищают от инсульта.

А еще эта ягода поможет активизировать работу мозга. Клубника содержит физетин, который стимулирует умственные процессы, улучшает качество кратковременной памяти. Это прекрасная профилактика болезни Альцгеймера и других мозговых патологий.

Клубника стимулирует жиросжигание, ускоряет метаболизм, поэтому очень полезна в борьбе с лишним весом. Она быстро выводит лишнюю жидкость из организма, нормализует работу почек. А витамины и фруктовые кислоты из клубники улучшают цвет лица и состояние кожи, отбеливают зубы.

Наряду с множеством полезных свойств, клубника – сильный аллерген. Поэтому склонным к аллергии людям употреблять ее стоит понемногу. Клубнику также не следует есть при обострениях язвенной болезни, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Земляника – номер один среди фруктов и ягод

Земляника

Это настоящий кладезь железа, а по содержанию кальция, необходимого для крепких костей, земляника – номер один среди фруктов и ягод.

Земляника улучшает работу сердца, рекомендуются при гипертонической болезни, атеросклерозе, выводит из организма “плохой” холестерин. Эти ароматные ягоды улучшают пищеварение и нормализуют работу кишечника, полезны при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах, запорах. Земляника также нормализует функции щитовидной железы, ускоряет обмен веществ.

Маски из земляники разглаживают морщины, делают кожу лица и шеи эластичной. Особенно если сочетать землянику со сливками и (или) запаренной овсянкой.

Как и клубника, земляника может спровоцировать аллергические реакции. Ее не стоит есть во время обострения гастритов, колитов, а также при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. С осторожностью землянику нужно употреблять при заболеваниях почек – это сильное мочегонное средство.

Июньские ягоды можно есть и в составе обычного меню, и делать на их основе разгрузочные дни. Меню разгрузки включает ягоды, салаты из свежих овощей с оливковым маслом, много воды. Если вы едите ягоды при обычном питании, их нужно употреблять не после еды, а за 40 минут перед едой или как минимум через полтора часа после. Если есть сразу, это нарушит пищеварение, спровоцирует вздутие и метеоризм. В итоге полезные вещества из пищи не усвоятся, вы вскоре снова захотите есть. К тому же возникнут отравляющие организм гнилостные процессы.

В составе обычного меню, если вы худеете, сладкие ягоды лучше употреблять по 300-500 грамм в первой половине дня, на завтрак или перекус.

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