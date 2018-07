Конструктор личного бренда: семь главных элементов. Блог маркетолога

Бренд – это то, что позволит выделиться среди остальных – не менее умных и профессиональных коллег

Тренинги по построению персонального бренда множатся в геометрической прогрессии, и в этом нет ничего плохого. Но! Тренинги – это практика. Мне же захотелось опять поиграться в теоретика и дать вам еще немного на почитать на эту тему. Вспомним, что человек-бренд – это человек, которому не надо представляться, потому что его и так все знают и если ваша цель – стать таким человеком-брендом, эта колонка вам точно пригодится.

Если вы посмотрите на самые яркие персональные бренды современности, у каждого есть определенный набор составляющих, которые и формируют этот самый бренд. Так вот. Предлагаю познакомиться с прекрасным инструментом брендинга – "конструктор бренда".

Смотрите, берем мы, например, мое любимое блюдо – паэлья. Я его могу узнать по запаху, по виду, по вкусу. При этом я прекрасно понимаю, что прежде, чем стать паэльей – это чудо поварского искусства было рисом, шафраном, луком, перцем, лимоном, осминожками, креветками и прочими морепродуктами, оливковым маслом, помидорками, горошком, приправами. Простите, если забыла перечислить что-то из вашего рецепта, – в моем такой набор. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что если разобрать паэлью на составляющие – она перестанет быть паэльей, а станет составляющими.

В брендинге, в персональном – особенно, эти составляющие все равно должны быть частью бренда, даже если их отделить от основы.

В продуктовом брендинге этот принцип работает так же – стеклянная бутылка "Кока-колы", логотип, "Свято наближається", белые медведики – это составляющие, которые отличают ее от прямого конкурента, не смотря на то, что самое главное – это вроде бы ее вкус, запах, цвет, который легко можно перепутать с "Пепси".

Вы должны отличаться и отличаться настолько, что ваше визуальное и звуковое оформление, ваше окружение, ваше наполнение – все это создаст платформу бренда и в каждой точке соприкосновения с целевой аудиторией, создавался и поддерживался неповторимый, присущий только вам, образ.

Потому давайте посмотрим, на какие элементы можно разбить ваш персональный бренд и что можно с ними сделать, чтобы они ассоциировались только с вами и ни с кем больше.

Индивидуальность бренда



Проще всего базировать этот фактор на своей теме. У Радислава Гандапаса это изначально было ораторское искусство. Чуть позже он начал и сейчас активно развивает тему харизмы лидера, но если вы спросите чуть ли не у каждого более-менее продвинутого члена социума русскоязычного пространства, что почитать или на чей тренинг пойти по публичным выступлениям, скорей всего, так или иначе, вам посоветуют именно его.

Для меня это маркетинговые коммуникации и все их инструменты, с применением для любого аспекта человеческого общения – и делового, и личностного.

Критично важно осознавать, что ваша тема – это не просто выбрать и заявить ее. Это еще и досконально разбираться в ней, быть настоящим экспертом. Чем выше уровень вашей экспертности, тем легче, при правильном и профессиональном подходе к продвижению, стать в этой теме лидером.

Цвет бренда



Вы же, сто процентов, обратили внимание, что у у всех без исключения продуктовых брендов есть свои определенные цвета, которых они не просто придерживаются, – доводят до состояния сакральности в собственном брендинге. Кстати, вы знали, что до 1950-х Санта Клаус в США был одет в зеленое пальто? Именно агрессивно-активная реклама "Кока-колы", одевшего Санту в пальто своего цвета, переодела Сант всего мира.

Почему не пользоваться этим инструментом для персонального брендинга? Для меня это синий и все его оттенки – я всегда выступаю и провожу свои тренинги и мастер-классы только в синем.

Форма бренда

Форма может и должна быть использована для дифференциации вашего бренда, выделяя вас среди так же умных, эрудированных, продвинутых, красивых, профессиональных и прочие подходящие эпитеты и уместные определения. Вспомним Романа Трахтенберга: он, скорее всего неосознанно и просто в силу таланта и дара, создал очень специфическую форму для своего персонального бренда и не смотря на почти 10 лет с момента его смерти, эта форма до сих пор ассоциируется только с ним.

Если же брать продуктовые бренды, то духи часто используют особые формы бутылочек именно как синонимы своих брендов.

Нейминг

Нет, не удержусь и все же процитирую любимый мультик о капитане Врунгеле: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет". Я как-то напишу отдельную колонку по неймингу, а пока вкратце. Если родители (или соседи и приятели их предков из древних селений – именно оттуда брались дурацкие прозвища, ставшие фамилиями) поиздевались над вами и вас зовут смешно и нелепо, это правда недорого и не слишком хлопотно изменить имя или фамилию. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше вам и вашим детям.

Моя одногруппница Стелла Васильевна Покотило была так изуродована не очень умной мамочкой, потому что в период беременности прочитала французский роман, где главная героиня – куртизанка Стелла была супер-успешной и мега-востребованной барышней. Студентке из села и общежития Стелле Покотило было очень тяжело сопоставить свое пухленькое тело, жиденькие короткие волосы и IQ чуть под 100 с этой грандиозностью и на четвертом курсе она просто пропала из поля зрения – говорили, связалась с наркоманами.

Хорошо, если в вашем стиле есть какая-то отличительная черта

Но к хорошему. Есть маленькие фишечки с неймингом. Например, обратите внимание, как МакДональдс практически всегда добавляет приставку Мак к названиям своих продуктов, чтобы продукты были неотделимы от бренда и были частью его (Big Mac, McNuggets, McMuffins, McCoffee).

Это важно еще и потому, что если в 20 лет у вас будет почта little.kitten@*** (реальный адрес), и все аккаунты в соцсетях зарегистрированы на имя Катенька Котенька, а через десять лет вы обнаружите, что никто вас не воспринимает серьезно, то не вините окружающих.

Сущность бренда

На английском языке понятие звучит как brand essence – самая сердцевина бренда, что-то вроде основы и фундамента, точнее, позиционирования. Brand essence должен быть неизменен и постоянен для одной категории продукта везде и всегда:

Volvo: Safety

Apple: Think Different

Nike: Just Do It

Walt Disney World: Magical

По большому счету, ваш UVP (уникальное ценностное предложение) и может стать сущностью вашего персонального бренда в его конкретном предназначении. Если мы, например, говорим о вашем бренде, как мужчины-ловеласа, который хочет покорить максимальное количество женщин, сущность вашего бренда будет что-то типа "Снять можно даже звезду с неба" (с) или "Подарю то цветы, то ребенка".

Стиль бренда

Стиль персонального бренда должен быть направлен на то, чтобы целевая аудитория понимала ваши ценности, вашу сущность и ваше сообщение миру (это, собственно, основа вашего имиджа – сообщение миру, а имидж – очень существенная составляющая бренда).

Слово "стиль" касается всего вышесказанного в этой колонке. Вы должны решить для себя (не стесняйтесь при этом обращаться к профессионалам: стилистам, имидж-мейкерам, брендологам). Если ваш имидж – леди-профессионал, то и стиль должен полностью соответствовать. Ваш внешний вид ("По одежке встречали, провожали тоже не очень" М. Жванецкий) – и реальный, и виртуальный. Ваши коммуникации, включая голос, невербалику, паравербалику, словарь и контент; и их каналы. Ваше поведение. Ваш юмор. Ваши стандарты.

Возьмите любой известный персональный бренд – там обязательно есть стиль и ему обязательно следуют. Если вдруг персона отходит от стиля и становится замеченной журналистами – это уже новостной повод. Инструмент, которым персоны-бренды часто и пользуются, кстати. Ну, мало ли, вдруг вам пригодится.

Хорошо, если в вашем стиле есть какая-то отличительная черта. Для меня, например, – это шелковая косынка, вплетенная в волосы на всех моих публичных выступлениях.

Узнаваемость традиций и ритуалов бренда

Традиции и ритуалы брендов – это уже даже не возможности. Это что-то вроде обязательной программы. Чем известней бренд – тем скорее вы найдете и традиции, и ритуалы, к нему привязанные.

Мои любимый традиция и ритуал персонального бренда, пусть и вымышленного, - это Джеймс Бонд:

- Бонд. Джеймс Бонд.

И

- Shaken, not stirred (встряхнуть в шейкере, но не размешивать в бокале), - сухой мартини с водкой впервые заказанный Бондом в 1953 году в романе Флеминга «Казино Роял» плавно перешел, как традиция, во все следующие печатные и кино сиквелы похождений шпиона (идеальный продакт плейсмент, кстати).

Зачем вам это нужно?

Основной тренд современного брендинга – не просто рекламировать бренд, а стимулировать целевую аудиторию на интерактив, вовлекать, давать возможность общаться, участвовать, становиться частью шоу, создавать и обмениваться эмоциями. Правильно выстроенные составляющие вашего персонального бренда станут качественной эмоциональной частью вашего общения с целевой, а эмоция – это основное, так было, так есть, и так будет, что заставляет людей принять то или иное решение (расстаться с деньгами, например).



Использованы материалы книги Мартина Линдстрома "Чувство бренда"



