Конфликт желаний. Что мешает нам строить карьеру. Блог Тима Урбана

Карьера – это проект, который постоянно находится в исполнении

Это вторая часть текста Тима Урбана о выборе карьеры. Первую можно прочесть тут.

Независимо от того, находитесь вы в начале пути или в его середине, где-то в уме вы держите карту под названием “Карьерные планы”.

Всех, кто держит такую карту, можно разделить на три условные группы. Представители первой, глядя на эту карту, видят огромный вопросительный знак. Они не уверены относительно своего профессионального пути. Им говорили следовать за своими пристрастиями, но они ничем особенно не увлечены. Им говорили позволить сильным качествам вести, но они не знают, в чем они действительно хороши. Возможно, в прошлом у них были ответы, но эти люди изменились и больше не знают, кем являются и куда идут.

Представители другой группы видят четкое направление, в правильности которого они уверены. Но при этом ноги ведут их в противоположную сторону. Они живут с одной из самых распространенных причин человеческих страданий – пониманием того, что их карьерный путь ошибочен.

Счастливчики чувствуют, что знают, к чему стремиться, и верят, что двигаются в верном направлении.

Но даже им стоит остановиться и спросить себя: “Кто на самом деле нарисовал это направление, эту стрелочку? Это точно был я?” Ответ может сбить с толку.

Думаю, представителям каждой группы полезно немного поразмыслить над своей карьерой.

Теперь, когда вы по-новому взглянули на собственную карьерную карту, отложите и выдохните, что бы вы там ни увидели. Вернемся к этому позже, а сейчас пришло время начать с нуля, с первых принципов.

Прежде, я рассказывал о двух типах людей – тех, кто копирует чужие рецепты, и шеф-поварах, изобретающих абсолютно новое. В основе карьерных решений второго типа людей лежит простая схема.

Ее первая часть – это “ячейка желаний”, которая содержит все привлекательные для вас карьеры.

Вторая часть – “ячейка реальности”. В ней находятся все варианты карьеры, которых вы реально можете достичь, исходя из сравнения вашего уровня потенциала в данной области и общей сложности достижения успеха в этой сфере.

Пересекающиеся области этих ячеек – оптимальные для вас варианты карьеры. Назовем это “пулом опций”.

Это достаточно просто. Но в действительности заполнение этих ячеек сложней, чем кажется. Чтобы схема заработала, она должна быть максимально близка к правде. Чтобы подобраться к ней, мы должны погрузиться в свое подсознание.

Начнем с “ячейки желаний”.

Трудность этой ячейки в том, что вы хотите довольно разных вещей. Точнее, в вас соединены разные стороны, и каждая из них хочет и боится чего-то своего. И поскольку одни мотивации вступают в конфликт с другими, вы, по определению, не можете иметь все, чего хотите. Стремление к одному значит отказ от другого. “Ячейка желаний” – это игра компромиссов.

“Жаждущий восьминог”

Чтобы провести необходимую ревизию “ячейки желаний”, вы должны подумать, чего хотите в карьере, а затем исключить ненужное. К счастью, есть кое-кто, способный нам помощь. Это Жаждущий осьминог.

В голове у каждого человека он свой. Его особенности будут разниться, но люди все же не так отличаются друг от друга, и, могу поспорить, большинство из нас имеет схожие устремления и страхи.

Первое, о чем стоит подумать: существуют абсолютно определенные миры желаний, каждому из которых соответствует одно щупальце. Часто эти щупальца друг с другом не дружат.

[Личное: Я должен достичь своего потенциала…

Стиль жизни: Да, очевидно, должен. И это разрушает мою жизнь. Нарцисс.

Социальное: Вы оба ужасно эгоцентричны. Вам стоит помогать другим людям.

Моральное: Нельзя стать знаменитым, помогая людям, которых обманываешь.

Практичное: Кажется, меня никто не услышал. Поэтому я спрошу еще раз. Кто-нибудь знает, когда на этой неделе мы получим деньги?]

Дальше хуже. Каждое щупальце состоит из разных индивидуальных стремлений, сопровождаемых страхами. И они также часто конфликтуют друг с другом.

[Личное: достичь потенциала, идентичность, смысл, страсть, самооценка.

Стиль жизни: свобода, баланс, легкость, гибкость, средства.

Социальное: сила, одобрение, признание, уважение, статус, слава, включение.

Моральное: влияние, уменьшение страданий, улучшение будущего, благополучие любимых.

Практичное: не иметь долгов, иметь пищу, безопасность.]

Давайте поближе рассмотрим каждое щупальце, чтобы понимать, что происходит.

Сложнее всего обобщить, пожалуй, “щупальце личных желаний” – у каждого они свои. Оно отображает наш характер и ценности, несет груз, пожалуй, самой сложной среди человеческих потребностей – самореализации. Оно также имеет дело не только с нашим нынешним “я”, но и со всеми прошлыми. С мечтами нас семилетних, идеализированных 12-летних, с тайными мечтами 17-летних и развивающимися увлечениями нас нынешних. Все это умещается на “щупальце личного”, претендует на получение желаемого и стремиться наградить разочарованием в случае, если этого не получит. Вдобавок на этом щупальце иногда возникает страх смерти и желание оставить след и достичь чего-то значимого. Именно это щупальце является причиной тому, что вы найдете не так уж много миллиардеров, способных провести остаток дней на пляже, потягивая коктейль. Это очень требовательное щупальце.

При этом именно оно часто остается отвергнутым. Ведь во многих случаях это самый неприятный набор стремлений; потому что его страхи не такие пугающие в краткосрочной перспективе – они подступают со временем; потому что “личное щупальце” всегда рискует быть сбитым с толку на ранних этапах карьеры сильными эмоциями остальных щупалец. Пренебрежение может привести ко множеству разочарований позже, когда пыль осядет. Нереализованные личные желания часто являются причиной существования очень успешных, но очень несчастных людей – им кажется, что они стали успешными не в той сфере.

“Социальное щупальце”, пожалуй, наша наиболее примитивная, животная сторона, корни которой уходят в племенное прошлое.

“Мамонт социального выживания”, живущий в наших головах, одержим тем, что думают о нас другие. Это значит, что он жаждет признания, его пугают стыд, осуждение и неодобрение. Он очень сильно хочет быть включен в группу и не хочет быть из нее исключен.

Есть также ваше эго. Оно хочет не только быть принятым, но жаждет восхищения, предпочтительно – массового. Для него быть проигнорированным хуже, чем не понравится. Оно хочет быть уместным, важным и широко известным.

Есть здесь и другие персонажи. На этом социальном щупальце расположился также маленький судья со своим крошечным молоточком. Его достоинство оказывается оскорблено, если ему кажется, что люди судят о вас несправедливо – если вас не ценят должным образом. Судье очень важно, чтобы люди понимали, насколько вы умны и талантливы. Судья также держит обиду – вот почему многими движет желание доказать что-то тем людям, которые никогда в них не верили.

В конце концов, некоторые из нас обнаружат на этом социальном щупальце маленькую собачку, которая больше всего на свете хочет угодить хозяину и которая просто не может вынести его разочарования. Проблема с этим очаровательным существом в том, что его хозяин – не вы. Это человек, имеющий над вами такую психологическую силу, что существует риск посвятить всю карьеру тому, чтобы он гордился вами. (Вероятно, это ваш родитель).

“Щупальце” с желаниями образа жизни просто хочет, чтобы вторник был хорошим днем. Но по-настоящему хорошим – с большим количеством свободного времени, заботой о себе и роскошью.

Оно также обеспокоено тем, чтобы ваша жизнь выглядела настолько прекрасно, насколько возможно – вы должны иметь возможность делать в жизни то, что хотите, когда и как хотите, с теми людьми, которые нравятся вам больше всего. Жизнь должна быть полна веселья и интересного опыта, но протекать плавно, без тяжелой работы и без ухабин на дороге.

Часть вас хочет жизни без стресса, другая – парить над утесом в Намибии

Проблема в том, что, ставя в приоритет устремления этого “щупальца”, сложно удовлетворить его целиком. Одна его часть хочет просто сидеть и расслабляться, она не даст вам попотеть, строя карьеру, которая обеспечит гибкость и роскошную жизнь в будущем. Другая его часть, которой комфортно лишь в случае, если будущее кажется предсказуемым, отвергнет пути, способные обеспечить свободу в дальней перспективе. Часть вас хочет жизни без стресса, и она не может помириться с той, которая жаждет парить над утесом в Намибии подобно Ричарду Брэнсону.

“Щупальце моральных желаний” думает, что все остальные щупальца – сволочи. Каждое из них еще эгоцентричнее, чем остальные. Эта часть смотрит на мир вокруг, в котором нужно столько всего исправить. Она видит миллиарды людей, не меньше вашего достойных хорошей жизни, но родившихся не в тех обстоятельствах. Она видит неопределенное будущее жизни на Земле, которое можно направить в верном направлении, если бы только другие “щупальца” не мешали. Пока остальные “щупальца” мечтают, что сделали бы со своей жизнью, имей они миллиард долларов, моральное “щупальце” мечтает о том, какое влияние на мир вы могли бы оказать, если бы смогли потратить на него этот миллиард.

Стоит ли говорить, что остальные “щупальца” считают моралиста невыносимым. Они не понимают филантропии ради филантропии. И если “щупальца” моральности и стиля жизни пребывают в прямом противостоянии, то остальные могут найти нечто общее. Социальное может заинтересоваться филантропией, ведь она принесет уважение и восхищение. “Личное щупальце” может найти в филантропии смысл или самоуважение.

Поэтому, когда вы делаете что-то из благотворительных соображений, в голове происходит несколько отдельных процессов. Одна часть нацелена получить надлежащее общественное одобрение – это социальное. Часть думает “Господи, я хороший человек” – это личное. Часть по-настоящему рада видеть человека или группу людей, которым вы помогли, – это моральное. Не сделав ничего для других, вы можете ранить несколько “щупалец”. Моральное – потому что будете чувствовать вину. Социальное – потому что другие могут посчитать вас эгоистичным и жадным человеком. Личное – ведь это может понизить вашу самооценку.

“Щупальце практичных желаний” думает, что все это хорошо, но лишь до тех пор, пока не настает время платить за квартиру, а на вашем счету не оказывается достаточной суммы.

На базовом уровне эта ваша сторона хочет быть уверенной в том, что вы сможете употреблять пищу, носить одежду, покупать лекарства, которые потребуются, и не жить на улице. Не так уж важно, как все это произойдет. Но все прочие “щупальца” очень усложняют жизнь практика. Всякий раз, когда доход растет, “щупальце стиля жизни” решает повысить планку ожиданий, не давая практику свести дебет с кредитом. У личного есть все эти странные потребности, которые отнимают много времени и далеко не всегда приносят деньги. И если практик готов попросить о финансовой помощи у богатого дяди, “социальное щупальце” не может себе этого позволить, ведь тогда оно будет “плохо выглядеть”.

Таков расклад. В вашей голове живет Жаждущий осьминог, у него пять щупалец (а может и больше), у каждого своя повестка дня, которая часто идет вразрез с другими. Более того, внутри каждого “щупальца” происходят свои конфликты. Например, в случае, когда вы решаете следовать за своим пристрастием, но не можете решить, за каким именно.

Это вторая часть текста Тима Урбана о выборе карьеры. Продолжение будет опубликовано здесь.

Оригинал публикации на сайте Wait But Why

