Конфликт или компромисс – что выбрать? Блог Екатерины Гольцберг

Иногда стоит пойти на конфликт: в спорах не только рождается истина – в них можно обнаружить себя настоящего

C раннего детства нам внушают, что конфликтовать плохо. Взрослые пытаются запретить ссориться, выяснять отношения и устраивать разборки начиная с детсада. Отбраковка всех, кто склонен к спорам, преследует человека и в школе, а дальше – в пути по всем сообществам – нигде не терпят тех, кто готов полемизировать и выяснять отношения. Тем не менее конфликты существуют, и их не становится меньше. Люди делят страны, имущество, детей и принципы. Они пытаются отстоять свою территорию, правоту, взгляды и истину. Хотя самой истине до этого нет никакого дела, она привычно лежит посередине.

Но если взять, например, маленьких детей, то конфликт для них – возможность привлечь к себе дополнительное внимание. Хотя и среди взрослых достаточно таких маленьких детей, которые не стремятся вырасти и за счет конфликтности пытаются быть в центре любого взаимодействия. Пожалуй, это не лучший способ отличиться, но, как ни печально, самый эффективный.

Несмотря на это все, а возможно, и благодаря этому всему тренинги по конфликтологии – самые продаваемые в мире, ведь в основе любого конфликта – определение и поиск своих интересов. По-моему, весьма крутая задача! Но проблема как раз в том, что труднее всего признаться другим и даже себе, что же является нашим истинным желанием или интересом, ведь именно в этой зоне находится суть конфликта. Людям свойственно предъявлять друг другу совсем не те зоны конфликта, которые действительно толкают их на разборки. Более того, часто зона пересечения интересов лежит в области бессознательного, что делает невозможным поиск компромисса, ведь краеугольным камнем конфликта является его осознание и признание.

Бескомпромиссность – причина аварий на дорогах, разводов, травли детей в школах и даже суицидов

Кстати, мотивом к спору часто может быть сам спор, по принципу, озвученному Портосом: “Я дерусь просто потому, что я дерусь!” Надо признать, что это как раз один из тех типов неразрешимых конфликтов, который человек может пронести через всю свою жизнь, считая себя принципиальным правдолюбом или борцом за справедливость, но не являясь таковым на самом деле. Увы, в нашем обществе слово “компромисс” часто вообще имеет негативный оттенок, ведь общество на данном этапе своего развития привыкло к черно-белым градациям и никаких промежуточных положений, кроме “хорошо – плохо” не приемлет. А слова “принципиальный” и “бескомпромиссный” – практически стопроцентный комплимент. Но так ли это? К сожалению, именно в ситуациях желания полной и безоговорочной победы разрешение конфликта может зайти в тупик, и ситуация не будет иметь выхода.

Часто жертвами бескомпромиссности взрослых становятся дети, например, в результате семейных споров, судебных тяжб и дележки обязанностей между родителями, где принципиальность, доведенная до абсурда, усугубляет ситуацию спора, делает невозможным продолжение любого диалога. Бескомпромиссность – причина аварий на дорогах, разводов, травли детей в школах и даже суицидов. Стоит ли она того? Может, все‑таки принципиальность и бескомпромиссность не такие уж большие блага?

При этом сам конфликт нельзя признать совсем уж бесполезной или вредной штукой.

Не эксплуатируя банальное “в споре рождается истина”, важно признать, что в споре все‑таки рождается наша позиция, проявляются истинные желания, в споре мы можем обнаружить себя. Себя настоящего, истинного, если, конечно, не вздумаем врать себе же. И надо сказать, что это вполне достойная находка. Нам очень важно время от времени уточнять и сверять свои интересы, чувствовать свои личные границы, расширять их или выстраивать заново в те моменты, когда этого требуют время, обстановка, а также наша привязанность и любовь к близким.

Отсутствие психологической толерантности – часто повод для конфликта, но мы не можем быть толерантными, например, к насилию. А значит, насилие всегда должно вызывать конфликт, и нам, как правило, очень хочется, чтобы победило добро. Но для этого добро должно решиться на конфликт. Останется ли оно при этом добром? Вероятнее всего, да. На мой взгляд, толстовское непротивление злу насилием как раз приводит к победе зла, и мы теряем веру в истинное добро. Поэтому мы всегда будем видеть конфликты там, где интересы находятся в зоне моральных ценностей, ощущая логическое и практическое бессилие беззубой морали. Нам необходимы конфликты, и если бы их не было, то их стоило бы придумать хотя бы для того, чтобы ощущать себя живыми. Важно только точно рассчитать дозу принципиальности и компромисса в каждом конфликте, чтобы, не дай бог, не отравиться из-за передозировки того или другого.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 1 ноября 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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