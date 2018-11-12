Конец эпохи. Рецензия на триллер “Девушка в паутине”

Переплюнуть фильм Дэвида Финчера “Девушка с татуировкой дракона” – непростая задача. Получилось ли это у режиссёра нового фильма франшизы?

Режиссер и сценарист вполне сносного триллера «Не дыши» Феде Альварес решился вписать свое имя во франшизу, основанную на трилогии покойного шведского леворадикала Стига Ларссона «Миллениум». В этой серии экранизацией «Девушка с татуировкой дракона» в 2011 году успел отметиться сам Дэвид Финчер при содействии актёров Руни Мары и Дэниела Крейга. Первый же шажок на длинном пути к широкой зрительской аудитории был предпринят в далеком 2009 году соотечественником Ларссона Нильсом Арденом Оплевом и его фильмом «Мужчины, которые ненавидят женщин» (так в оригинале звучит название романа «Девушка с татуировкой дракона»).

На дату очередной экранизации своих похождений главная героиня серии, хакерша-социопат Лисбет Саландер, уже имела за плечами два своих киновоплощения. В 2009 году в шведской трилогии за ее образ отвечала Нуми Рапас («Чужой: Завет»), а в 2011 ее интерфейс с подачи Финчера воплотила Руни Мара («Она», «Лев», «Социальная сеть»).

«Девушка в паутине» возвращает зрителя в детство Саландер и демонстрирует недвусмысленные наклонности ее отца, заложившие основы девичьей ненависти ко всему мужскому роду. Спустя почти два десятка лет Лисбет превратилась в тайную защитницу угнетенных стокгольмских женщин, регулярно поколачиваемых сильным полом. Параллельно промышляет хакерством, гоняет на мотоцикле и спит с девушками. Однажды ей приходит заказ на похищение секретной правительственной компьютерной программы, в ходе похищения которой Лисбет и ее друг, журналист Микаэль Блумквист, попадают в паутину из шпионских заговоров, государственной коррупции и тайн прошлого.

Решив изобразить сильную и независимую женщину, автор показал… мужчину

Можно взять на себя смелость порекомендовать зрителю, смотревшему «Девушку с татуировкой» от Финчера, вместо похода на отчетную ленту еще раз посмотреть работу мастера. Её сценарист, Стивен Заиллян, написавший «Банды Нью-Йорка» (2002) и «Список Шиндлера» (1993), очень доходчиво раскрывал персонажей, придавал им правдоподобную мотивацию. Взяв на одну из ведущих ролей актера, игравшего Джеймса Бонда, он очень тонко поменял местами «шпиона» и «девушку Бонда», заставив Мару и Крейга примерять на себя зеркально противоположные образы. Благодаря их усилиям вырисовывался тандем интересных и хорошо дополнявших друг друга героев. Многослойная детективная линия начисляла той «Девушке» дополнительные дивиденды зрительских симпатий. Даже сегодня работа Дэвида Финчера семилетней давности загоняет «Девушку в паутине» под самый плинтус.

Феде Альварес снял бледный, как цвет кожи главной героини, фильм, способный запомниться разве что торчащим изо всех щелей феминизмом. Решив изобразить сильную и независимую женщину, автор показал… мужчину. Саландер носит короткую стрижку, штаны, пьет, курит, дерется, стреляет, гоняет на байке и спит с девушками. Словом, она типичный маскулин.

Ее окружение – это сплошные мальчики в юбках. Слабые и нерешительные или сильные, но тупые. Основная линия – это прямая кардиограмма интриги. На смену детективному триллеру пришел средненький незамысловатый боевичок, чьи самые яркие моменты неумные маркетологи раскрыли еще в трейлере.

Тренд унылого содержания поддерживает и актерская игра. Клер Фой («Человек на Луне») – это безэмоциональный ходячий манекен, застрявший в детской травме. Ее друг и соратник, персонаж Микаэль Блумквист, судя по всему, создан из марвеловского вибраниума, который поглощает любую энергию. Насколько актер Сверрир Гуднасон был харизматичен в «Борг/Макинрой», настолько же полым и бесполезным получился его персонаж в «Паутине». Хотелось бы пару слов написать о главных злодеях, да вот только те «злодеи» даже на пару слов не наиграли.

Единственное, что можно отметить знаком «плюс» – это операторскую работу. Педро Луке («Не дыши») удалось раскрыть заснеженный Стокгольм намного лучше, чем сценаристам – персонажей. Снег – это полноправный герой ленты. Он везде. В каждом кадре. Как и феминизм.

«Девушка в паутине» – это отдельная история Лисбет Саландер, без малейших отсылок на предыдущие полнометражные экранизации или сериал «Миллениум». Слабый фильм целиком и полностью паразитирует на названии франшизы. Поменяй имя главному персонажу, и при своем итоговом качестве картина превратится в серый одноразовый продукт, не заслуживающий зрительского внимания.

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