Когда всю жизнь тянешь лямку. Блог Михаила Лабковского

Пока вы сосредотачивались на жалости к себе и попытках выжить в тех условиях, которые сами же себе и создали, вы не делаете главного

Многие наверняка вспомнят, как в детстве их заставляли есть вареные овощи. У разваренных кабачков была консистенция намокшей туалетной бумаги и нулевая пищевая ценность, морковь при одном нажатии вилки превращалась в пюре, а родители все твердили: “Ешь!” И ты пытался съесть это дерьмо как можно быстрее, потому что иначе не видать тебе десерта. Потом ты вырос, но ничего не изменилось.

Среди нас есть более пассивные и более активные. И когда вся жизненная стратегия превращается в тарелку переваренных овощей, маневра тут два: либо ждать, либо бороться. И в обоих случаях человек проигрывает.

Допустим, человеку внушили, что “без труда не вытащишь и рыбку из пруда”. И всю свою жизнь он тянет лямку. У него может быть неплохая зарплата, приличная машина, полный комплект социального благополучия, но он все равно постоянно жрет свои переваренные овощи. Приходит каждый день в ненавистный офис (который ему не понравился с самого начала, еще в тот день, когда он туда пришел на стажировку, но ведь престиж!) – и пашет, пашет. Потому что не знает каких-то других способов заработка. Да что там заработка – способов жить.

Или другой пример, более романтичный. Человек решает стать, предположим, фотомоделью. И он ходит на кастинги от забора до ужина, упахивается в спортзале, весь в кровавом поту пытается построить карьеру мечты, но ничего у него не выходит. Но он продолжает, встает и отряхивается, не сдается, он же сильный – этот женского пола человек. И ему уже реально на фиг не нужны никакие подиумы с показами, но он ведь боролся, ел свое брокколи, а значит, рано или поздно получит десерт.

Увы, в жизни так ничего не работает. Это только в детских сказках добро вознаграждается – если, конечно, вообще считать топтание собственной жизни добром. Дальнейшая дорога тоже разветвляется. Один путь – на пенсию. Но есть и более яркий – когда происходит срыв. Если вовремя не остановиться, не сказать себе, что еще один кусочек переваренной свеклы – и тебя вырвет, может и крыша поехать. Человек вдруг психует, бросает все, включая недописанные квартальные отчеты, и уходит в закат. Мужья бросают жен, с которыми уже на первом свидании не очень-то сошлись характерами, юристы – свои конторы, надеясь как-то выкрутиться на фрилансе, зубные врачи – кабинеты, в погоне за дивной мечтой о карьере инстаблогера-ЗОЖника, и дальше в том же духе.

Попытайтесь понять, чего хотите

В общем, дорогие мои, жизнь устроена совсем не так. Вы не маленькие дети, и вас в жестких воспитательных тисках никто не держит. Возле вас уже давно никто с тарелкой овощей не стоит. Вы живете так исключительно по собственной доброй воле, и винить здесь совершенно некого. Но зато вы сами же можете с этим покончить.

Для начала прекратите верить во всякую мистику. Вот честно, от того, что кто-то долго мучился и страдал, еще ничего толкового не получалось. И знаете что? В тех случаях, когда человек до посинения пиликал на скрипке и стал Паганини, он точно от счастья не лопнул. Вспомните мой пример про Пола Маккартни и Майкла Джексона. Одному просто очень нравилось играть на гитаре. Другому хотелось нормального детства, но его никто не спрашивал.

Во-вторых, поймите, что от решения “да я сейчас все брошу” вам тоже лучше не станет. Пока вы сосредотачивались на жалости к себе и попытках выжить в тех жутких условиях, которые сами же себе и создали, вы не делаете главного: не узнаете у самих себя, чего же вам на самом деле нужно. Ответа на этот вопрос кроме вас не знает никто – ни родители, ни жена с мужем, ни гуру и гурини со своими лекциями, ни глянцевые журналы, ни президент. Они могут лишь навязать вам чужие идеалы, и вы опять будете жрать брокколи, только теперь не из простой тарелочки, а из той, что с голубой каемочкой.

Займитесь реально важной вещью – попытайтесь понять, чего хотите. Начните пробовать и проваливаться, делать ошибки. Ничего страшного – это как раз те усилия, которые в конечном итоге вознаграждаются. Включите голову и отключите чужие голоса, которые периодически в ней фонят.

И, кстати, да, в жизни реально можно сразу перейти к десерту.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь