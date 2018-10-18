Когда стоит сойти с дистанции. Блог спортсменки о марафоне

Взвесьте все «за» и «против» перед забегом, о котором мечтаете

Вы готовились к этому событию последние полгода. Не пропускали ни одной тренировки. Слушали тренеров. Прочли массу мотивационных книг и пробежали в уме всю дистанцию 100500 раз. И вот он настал – день соревнований. Звучит сигнал и барабанная дробь в ушах от колотящегося сердца. Адреналин подстёгивает рвать со старта. Вы бежите и постоянно сверяетесь с показателями: всё ли в порядке, не отстали ли от намеченного плана? И тут понимаете, что что-то пошло не так.

Это может быть что угодно, но чаще всего проблемы начинаются именно в голове. На физическом уровне всё просто: ты либо можешь бежать, то есть твоё тело работает без сбоев, либо нет. К сожалению, очень часто цель «Пробежать марафон» перекрывает всё, даже серьёзные физические травмы. Ведь об этом было много раз написано во всех социальных сетях, а с тренировок вёлся фоторепортаж с подробным описанием всего, что происходит. И тут рррраз – и всё. Никакого финиша с красивой медалькой и гордым фото. Вы не представляете, как можно наплевать на своих «поклонников» и сойти с дистанции из-за физических проблем. И дотягиваете до финиша. Страдаете. Терпите. Пересекаете заветную черту. Получаете медаль. Делаете миллион фотографий с вдохновляющими подписями, которые стаей разлетаются по всему Интернету. А потом лечитесь и восстанавливаетесь в течение года. И хорошо, если после полученного урона удастся вернуть былую форму. Бывают случаи, когда такой забег становится последним.

Ни один лайк, ни один восхищённый комментарий не стоят того, чтобы рисковать своим здоровьем

Стоит ли слово, данное себе и кому-то безликому в социальных сетях, таких жертв? Как понять, это просто лень и усталость дёргает за ниточки и пытается увести с истинного пути, или же тело действительно начинает сбоить, и пора сходить с дистанции?

Когда немедленно стоит сойти с дистанции

Речь идёт о физических симптомах, которые кричат о том, что в вашем теле определённо что-то не в порядке и стоит прекратить эту пытку.

Если вы хромаете. В этом случае начинает страдать техника бега, и с дистанции лучше сходить. Во-первых, вы уже всё равно не пробежите так, как хотели. Во-вторых, полученная (или старая) травма усугубится, и на восстановление уйдёт много времени, сил и денег.

Если вы начинаете чувствовать специфическую боль. Не просто боль от усталости в ногах или в боку, а в каком-то определённом месте, и постепенно она начинает усиливаться. Это верный признак того, что вы наносите своему телу вред.

Если вы чувствуете головокружение и не можете сосредоточиться.

Если у вас не прекращаются мышечные судороги, произошел разрыв мышцы или вы чувствуете, что перегрелись (тепловой удар).

Если вы чувствуете что-то из перечисленного, не продолжайте пытку. Сойдите с дистанции. В этом нет ничего страшного. Многие опытные марафонцы так и поступают. Сравните: добежать до конца, получить серьёзную травму и долго восстанавливаться, затрачивая на это огромные денежные, физические и моральные ресурсы, или вовремя сойти с дистанции, отдохнут неделю-две и записаться на новый марафон. Какой вариант вы выберете?

Также не стоит торопиться с выбором новой гонки. Отдохните немного. Подождите, пока эмоции улягутся, и ваше внутреннее зеркало будет спокойным и гладким. Не стоит принимать решение сразу же после неудавшегося старта. Так вы можете сгоряча поставить неправильные цели и в итоге довести себя до физического и нервного истощения, пытаясь достичь желаемого результата. Спорт не любит спешки.

Не пробежал марафон и не умер

В тот момент, когда вы поняли, что не в состоянии продолжать бежать и пора бы уже сойти с дистанции, просто помните, что:

Нет ничего страшного в том, чтоб не финишировать и даже не стартовать в марафоне, который вы выбрали. В жизни случается всякое, и это не стыд, не позор и уж тем более не конец света.

Спросите себя, вы хотите финишировать для себя или для кого-то другого? Поверьте, ни один лайк, ни один восхищённый комментарий (от кого бы он ни был) не стоят того, чтобы рисковать своим здоровьем.

И помните золотые слова Арианны Хаффингтон: «Иногда сойти с дистанции – лучший способ закончить. Победители знают, когда пора остановиться». Именно это делает их зрелыми, умными людьми с самыми правильными и здоровыми перспективами.

Последнее можно запомнить и повторять, как мантру, перед каждым забегом! Слушайте своё тело. Ставьте зрелые и правильные цели. Трезво оценивайте свои возможности и всегда, слышите, всегда ставьте превыше всего своё здоровье! И будет вам тогда счастье, здоровье и марафоны до ста лет.

Текст публикуется с разрешения автора

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