Когда отношениям грозит опасность: проблемы в семье и 9 способов их решить

Почему мы упускаем возможность вовремя попросить о помощи? Почему мы откладываем на потом неразрешенный вечерний скандал? Чего мы избегаем?

Обращали ли вы внимание на феномен опаздывающего человека в метро? Этот человек бежит, обнаруживает, что нет жетона, и становится в длинную очередь. Нервничает, но стоит. Я периодически наблюдаю это, когда еду утром в метро. У меня возник вопрос, почему же люди, которые спешат, заранее не покупают жетон. Ведь они могли бы избежать как минимум лишнего стресса с утра. Почему бы не позаботиться о себе заранее?

По мере взросления у нас пропадает чувствительность к голосу нашего тела и наших чувств, поэтому мы игнорируем их важные сигналы. Вот тогда ситуация не оставляет нам выбора (по крайней мере, мы так себя чувствуем). Я знаю реальную историю о пациенте, которого врач неоднократно предупреждал о необходимости срочно сделать операцию. Человек отказывался, сбегал из больницы, говоря, что чувствует себя хорошо. И скоропостижно скончался.

Я провожу немало часов в неделю, выслушивая непростые, порой трагические истории. Сталкиваясь с историей семьи, которая приходит с решением развестись, я поневоле задаю себе вопрос: но почему же раньше вы не обратились за помощью, ведь симптомы были так очевидны?

Почему мы упускаем возможность вовремя попросить о помощи? Почему мы откладываем на потом неразрешенный вечерний скандал? Чего мы избегаем? Если бы мы смогли ответить на эти вопросы, тогда боли в нашей жизни было бы меньше. Меньше бы страдали мы и наши дети, друзья, родственники.

Я обратил внимание на то, что отношениям угрожает опасность, когда муж работает и приносит деньги, а жена – домохозяйка. Если такая модель жизни в семье сохраняется на протяжении долгих лет, возникает предпосылка для появления следующих маркеров отношений:

А. Занятость работающего мужчины создает предпосылку для трудоголизма

Когда мужчина зарабатывает деньги, он вовлечен в систему отношений со многими мужчинами и женщинами. На работе жизнь кипит. Стресс может изматывать (согласно последним исследованиям, 76% респондентов испытывают стресс из-за работы), но также и давать приятные ощущения и приносить удовольствие. После работы можно расслабиться. Придя домой можно не испытать чувств, которые переживались на работе или в командировках. Дом может представляться обыденностью. Один мужчина как-то сказал: “Мне скучно быть дома. Я не испытываю того, что я получаю от своих подчиненных на работе и в кругу друзей”. Эта ситуация – поворотная точка в отношениях с партнером. Женщина погружается в мир заботы о ребенке и поэтому сложно заметить “мертвую зону” разрыва отношений. Одна женщина рассказывала: “С рождением детей я всегда отдавалась тому, чтобы делать все правильно. Я очень уставала с детьми. После рождения второго ребенка почувствовала, как эмоционально мы с мужем отдалились. Тот период жизни был похож на скоростной поезд, который несет тебя, но при этом ты не можешь рассмотреть лица окружающих, предметы. Ты перестаешь контролировать ситуацию”.

Согласно исследованиям, проведенным в Швеции, женщины чаще, чем мужчины, чувствуют себя измученными из-за трудностей совмещения работы и семьи (Holly Phillips). Другое исследование стресса подтвердило, что женщины на 50% чаще мужчин сообщали о том, что обильная и нездоровая еда – способ справиться со стрессом.

Б. Когда люди вступают в семейные отношения, они чаще всего не подозревают о причинах своей мотивации и психологических потребностях

Мужчины, достигая 40 лет, либо переживают успех и гордость за свои достижения, либо приходит в отчаяние от собственных неудач. Стремление достичь большего часто связанно с психологическим механизмом отношений с матерью и отцом. Один мужчина, будучи успешным человеком, но вместе с тем измотанный ритмом своей жизни, сказал: “Я всю жизнь хотел доказать отцу, что чего-то стою. Все мои достижения, вся эта изматывающая гонка – для того, чтобы доказать ему, что я что-то значу. Когда мне было 5 лет, отец ушел от нас, и я всю жизнь испытывал вину за это. Я думал, он ушел из-за меня, и хотел доказать ему, что я чего-то стою”.

Я называю это внутренним фактором, приводящим к опустошению. Наши ранее сформировавшиеся отношения с родителями похожи на готовые формочки, куда накладывают тесто. Каждый раз это одна и та же форма (поведения, реакций). Ничего не поменяется во взрослой жизни, пока не изменишь эти изначальные паттерны поведения, “формочки”.

Женщины, как и мужчины, приходят в отношения со своими дефицитами. Например, это мог быть дефицит, связанный с принятием со стороны отца. Если отец был строгий и эмоционально отстраненный, это могло сформировать у женщины страх и недоверие. Или если девочка пережила насилие, ее поведение в браке будет поведением золушки. Безотказная, без своего мнения, поскольку она была научена в семье не выражать своих чувств. Чаще всего такие женщины выбирают мужчин, похожих на их отца.

Пока мужчина не научится понимать себя и свои чувства, он не научится быть счастливым

В. Когда в отношениях отсутствует эмоциональная наполненность, чувство удовольствия от встречи друг с другом, тогда мужчине проще найти для себя эмоциональную подпитку на стороне

Мужчины чаще страдают алекситимией, т. е. неспособностью выражать свои эмоции. Такие люди характеризуются конфликтностью, низкой стрессоустойчивостью, неразвитой фантазией, испытывают трудности с подбором подходящих слов для описания собственных эмоций и передачи информации. Наши чувства – это как глаза для нашего тела. Если мы не можем понять свои чувства, тогда становимся незрячими и потерянными. Я часто спрашиваю у мужчин после того, когда они рассказывают свою историю: “И что вы чувствуете сейчас?” Часто в ответ я вижу растерянный взгляд. Очень важно учиться понимать себя, свои чувства. Когда люди приходят ко мне и говорят о разводе после прожитых 15–19 лет брака, тогда я думаю, что это жизнь за них нажимает стоп-кран. Пока мужчина не научится понимать себя и свои чувства, он не научится быть счастливым. И не сможет сделать свою жену счастливой, ведь счастье семьи начинается с индивидуального счастья. Женщинам легче говорить о своих эмоциях и чувствах. Не всем, правда. Но выражать свои эмоции и понимать их – есть разница. Женщины, которые постоянно подавляли свои эмоции и чувства, склонны переживать депрессию. А мужчины, которые не научились различать симптомы болезни от качества человека, скорее воспримут проявление депрессии как сущность той, которая утомляет и отягощает. Когда мы не понимаем себя (свои побуждения, желания, мечты), мы вряд ли поймем другого человека.

Когда мужчина содержит семью, он и его партнер может попасть в проблемный треугольник:

Количество интеракций чаще превращается в копинговую (защитную реакцию избегания семьи как пространства), что создает предпосылки для трудоголизма. Нерешенные детские проблемы (кстати, тому, кто говорит, что у него все решено, рекомендую идти на терапию) приводят к запутанности и взаимным обвинениям. Эмоциональная опустошенность в семье приводит к эмоциональной зависимости и сексуальной измене.

Что же делать, когда муж содержит семью:

Решайте проблемы вовремя (выбрасывайте мусор сразу, пока в квартире не появится запах). Мы приходим в отношения с болью и непрощением, обидой и скрытой агрессией. Мы делаем вид, что у нас все хорошо. Но это до поры до времени. Обратите внимание на то, как вы выражаете свои чувства. Вы говорите партнеру, что вы чувствуете? Вы можете ему сказать: “Я на тебя злюсь, я чувствую, что ты не слышишь меня...”. Если вы не можете выражать свои чувства в силу любых причин – ваши отношения под угрозой. Мужчине важно замедлять свой темп активности и проводить время с семьей. Чем меньше времени вы проводите вместе, тем сложнее видеть ценность семьи, партнера. Время – условие для формирования ценности, а значит и эмоциональной связи. Помните, что работа является большим стрессом для вас (помните про 76%?). Поэтому нужно учиться восстанавливаться. Алкоголь и флирт на стороне не решит ваших проблем с повышенным кортизолом и адреналином из-за стресса на работе. Спорт, здоровая пища, сон – это условия для восстановления. Подумайте вместе о том, как ваш партнер может интегрироваться в социум. Сидеть дома с детьми – тяжелая и выматывающая работа. Да, именно работа. Эта работа похожа по сложности на работу генерального директора в компании. Подумайте вместе, как можно сменить вид деятельности для вашей супруги. Говорите, говорите и еще раз говорите вместе. Не только о фактах житейских, но о своих переживаниях и трудностях. Как только вы перестанете говорить о своих чувствах и переживаниях, вы постепенно начнете искать эмоциональную отдушину в любом другом месте, но уже не в семье. Помните, что 87% не имеют эмоциональной связи со своим рабочим местом. Если вы теряете эмоциональную связь с семьей, тогда вы обязательно будете ее искать в разного рода зависимостях (казино, другие женщины, алкоголь и т.д.) Не бойтесь обращаться за помощью. У каждого из нас есть “слепое пятно” в силу нашей ограниченности (у нас только два глаза, две руки и две ноги). Ищите для себя специалиста, с которым можно решать сложные проблемы. Если необходимо, тогда ищите семейного психолога. Практика показывает, что чем чаще люди обращаются за помощью, тем большая вероятность помочь их отношениям. Если годами не решались проблемы, что напоминает загрязненную комнату, которую годами не убирали, убрать за час или 10 часов будет не возможно. Учитесь решать проблемы не партнера, а свои собственные. Помните: как мы относимся к себе, мы точно также будем относиться к окружающим. Есть агрессия и ненависть к партнеру, вам важно посмотреть на отношение к себе. Злитесь ли вы на себя? Что вам сложно принять в себе? Когда мужчина зарабатывает деньги для семьи, для женщины, также важно проживать свою собственную жизнь. Не теряйте себя в круговороте житейских забот. Что я имею ввиду под “не терять себя”? Задавайте себе вопросы: “Что мне хочется сделать для себя? Что мне нравится?” Эти вопросы помогают удерживать отношения с собой. Часто клиентки описывают свои опустошенные отношения примерно так: “Я чувствую, что я давно потеряла себя. Наверное, тогда, когда все пыталась делать для мужа и детей”. Быть домохозяйкой – это не вечная профессия. Помните, что важно менять вид своей деятельности каждые три года.

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