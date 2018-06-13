Когда нужна ложь во спасение. Блог Ирины Говорухи

Быть кристально честным – сродни разгуливать по улице голышом

В студенческие годы очень хотелось щеголять в модной одежде и хоть изредка позволять себе чашку кофе с шариком мороженого на террасе уличного кафе. Только жили мы очень скромно, и родители могли предложить всего пять гривен в неделю. Гривна – хлеб, гривна – проезд, оставшиеся три на шампунь, мыло, порошок и кило перловки. Стипендию в то время платили с перебоями, а я грезила лаковыми лодочками и футболкой с Микки Маусом.

Однажды заикнулась, что собираюсь устроиться официанткой, но папа с мамой посадили перед собой и провели воспитательную беседу. Где это видано, чтобы их дочь круглая отличница и лучшая на курсе пианистка, виртуозно исполняющая Жатву Чайковского и Революционный этюд Шопена, станет подносить кому-то кофе и менять пепельницы? Таскать подносы с пивом и рыбьими хвостами? Я поплакала, для вида кивнула, а сама втихаря устроилась в кафе Затишок и стала зарабатывать по пять гривен в день. Затем по семь, десять и даже пятнадцать. Со временем смогла оплатить общежитие и одеться с ног и до головы, включая прикид с диснеевской мышью. К родителям приезжала в старой одежде, не желая их расстраивать.

Мою подругу полгода преследовал шеф. Вызывал к себе и пытался соблазнить. Выписывал премии, презентовал духи и восточные сладости. Искушал повышением по службе, отдыхом на Канарах и золотым брелоком с двумя рыбками. Его беременная жена работала в соседнем отделе и узнала о происходящем. Пригласила девушку на кофе и стала задавать вопросы, только та отнекивалась, считая отношениях делом двоих.

У Виктории Токаревой есть замечательный рассказ “День без вранья”, в котором скучающий учитель французского вдруг решает говорить правду, и это повергает людей в шок. Никто не знает, как реагировать на такую искреннюю, временами стыдную или нелепую честность.

Зачастую дозированная правда – это уже ложь

Все религии в одну душу настаивают на абсолютной прозрачности, подчеркивая, что отец лжи – дьявол. Утверждают, что следует объявлять людям об их неизлечимых болезнях, неудачных стрижках и легкомысленном поведении жен или мужей. Как по мне, все очень спорно. Иногда гуманнее промолчать. Ведь когда звонят мамы и уточняют, как прошел день, мы вряд ли станем рассказывать об осложнениях после гриппа или внеплановой беременности.

Зачастую дозированная правда – это уже ложь, а быть кристально честным – сродни разгуливать по улице голышом. Не каждый отец способен вынести, что его дочь содержал “спонсор” или что сын сидел на наркотиках, занимался рэкетом или торговал оружием. Не каждый муж сможет пережить прошлое своей жены. К примеру, что та рожала за деньги, снималась в фильме для взрослых или торговала на рынке, обвешивая покупателей. Поэтому, как говорилось в одном из сериалов, иногда люди поступают неправильно, то есть врут ради правильных вещей в будущем.

Текст публикуется с разрешения автора

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