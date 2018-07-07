Когда бодипозитив вредит здоровью. Блог Татьяны Годард

Бодипозитив – способность любить и принимать себя, безусловно, прекрасное движение. Но для многих это – побег от проблем

Где грань между бодипозитивом в его наилучшем проявлении и самообманом? И как сделать так, чтобы бодипозитив по-хорошему изменил вашу жизнь?

Реальность такова, что мы живем в фэтфобном социуме. Нам внушили, что лишние килограммы – это страшнейшее зло, и если человек полный, то обязательно больной и ленивый. Особую агрессию, осуждение и непонимание вызывают люди, которые, имея избыточный вес, по этому поводу не парятся, гордо дефилируя по пляжу и выставляя фото в соцсетях. Агрессия по отношению к полным людям – проявление фэтфобии, то есть, боязни жира. Фэтфобией часто страдают люди, которые в свое время похудели и теперь держат себя в ежовых рукавицах, панически боясь снова набрать вес.

Бодипозитив – это приятие своего тела, в каком бы весе оно ни находилось. С другой стороны, это и лояльное отношение к внешности других. При этом совсем не значит, что истинные сторонники бодипозитива – ленивые обжоры. Они ведут активную жизнь, наслаждаются вкусной здоровой едой, на ней не зацикливаясь, и с радостью проявляют себя в этом мире.

Именно с бодипозитива часто начинается приятие себя, дружба с собой, готовность прорабатывать накопленные травмы. А еще это кратчайший путь похудеть для тех, кто к этому стремится. Потому что бодипозитив предполагает отсутствие стресса, самоосуждения. А если человек с радостью шаг за шагом меняет систему питания и график активности, подбадривая себя и не упрекая, он достигает цели в рекордно короткие сроки. Потому что если бодипозитивная женщина ест пирожное, то она себя за это не ругает. А значит, уровень кортизола, гормона стресса, у нее не повышается и ей не приходится заедать вину целым тортом.

В общем, бодипозитив – явление, безусловно, полезное. Но, как и в любом массовом движении, здесь есть крайности и те, кто за бодипозитивом прячет (от самого себя, в первую очередь) серьезные проблемы. И да – валяется на диване и объедается. Но за этим зачастую стоит не отсутствие силы воли или банальная лень, а различные формы расстройства пищевого поведения, усугубленные вялотекущей или тяжелой депрессией. Разумеется, в таких случаях советы типа “возьми себя в руки”, “cоберись, тряпка”, “я смогла, и ты сможешь” не работают. Человеку нужна профессиональная помощь: психолога, психотерапевта и (или) психиатра, диетолога.

Если вовремя не взяться за дело, ситуация будет усугубляться. Ведь очевидный избыточный вес (когда индекс массы тела гораздо выше нормы) или ожирение – это не заболевания, а симптомы проблем со здоровьем и (или) психологических проблем. Ожирение может сигнализировать о болезни: есть ряд патологий, когда при нормальном питании люди набирают вес. И наоборот, стать со временем причиной проблем со здоровьем: заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, диабета.

Проблема в том, что многие “бодипозитивщики” так увлекаются борьбой за свои права, что пропускают момент, когда необходимо серьезно заняться собой, своим здоровьем, и это приводит к весьма печальным последствиям. Разумеется, к бодипозитиву это никакого отношения не имеет: человек обманывает себя и избегает проблем, вместо того, чтобы их вовремя решать. А это отнюдь не позитивное отношение к себе и к своему телу, которое предполагает бодипозитив.

Ложный бодипозитив матери может также негативно повлиять на ребенка. Были случаи, когда девочки-подростки морили себя голодом и доводили до булимии и анорексии, боясь стать такой, как страдающая ожирением мать, активная сторонница бодипозитива. Речь в этом случае о ложном бодипозитиве, потому что женщина потеряла связь с реальностью и не сумела вовремя объяснить дочери свою позицию – так, чтобы та поняла. Мы ведь живем в социуме, и если мы не объясняем важные вещи нашим детям, то объясняет их тот самый социум.

Избыточный вес – не болезнь, а симптом проблем со здоровьем

Важно объяснять детям, что точеные фигуры на обложках журналов и в соцсетях – продукты фотошопа, удачные ракурсы, мастерство фотографа и в реальной жизни все по-другому. Утверждение о том, что “иметь определенный вес – это быть здоровой, красивой и успешной” – далеко не всегда соответствует реальности. Навязываемые шаблоны красоты – кормушки для миллиардных “империй красоты”, а также результат отношения к женщинам исключительно как к сексуальным объектам.

А особо агрессивным участницам бодипозитивных сообществ не стоит считать всех врачей фэтфобами и игнорировать проблемы со здоровьем. Бодипозитив не исключает занятия спортом и нормальное питание. Просто стоит найти приятную вам активность и употреблять свежую натуральную еду, которая лично вам нравится. Не обязательно все, кто смотрит на вас “как-то не так” – фэтшеймеры, а все стройные девушки – по умолчанию дуры, и их надо активно высмеивать.

Если вы действительно любите свое тело, то стоит ли обижаться на критику? Просто игнорируйте ее, ведь каждый, как и вы сами, имеет право на свое мнение. Зачем доказывать незнакомым людям из соцсетей, что вы себя любите, демонстрируя разные части тела? Уверенные в себе люди не стремятся навязать свою правоту миру.

Любите и уважайте себя, будьте счастливы, в каком бы весе вы ни находились!

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