Книга (не) лучше: пять романов, ставших крутыми сериалами

За последнее время появилось несколько истории, которые одинаково хороши как на экране, так и на бумаге

На днях состоится премьера второго сезона "Дневника служанки", который в прошлом году стал суперхитом, а уже летом HBO обещает показать нам "Острые предметы" – мини-сериал, снятый по одноименной книге Гиллиан Флинн, той самой, которая написала "Исчезнувшую". Кстати, режиссером "Острых предметов" выступил Жан-Марк Валле, и если вы не слышали о нем, то пропустили мегакрутой сериал "Большая маленькая ложь", который он снял в 2017-м. Между прочим, тоже по книге. И с этого места давайте разберемся поподробнее.

Маргарет Этвуд "Рассказ служанки"

Роман "Рассказ служанки" был написан в 1987 году, но только в 2017-м, экранизированный скромным американским видеохостингом Hulu, стал буквально притчей во языцех. Не зря: эта антиутопия про деспотичный патриархат – прекрасный пример того, как можно до чертиков напугать без чудовищ из космоса, свихнувшихся маньяков и выпущенных кишок. А еще американцы шутят, что сейчас – наилучший исторический момент для прочтения книги, особенно – на фоне президентства Трампа со свойственным ему сексизмом и нетерпимостью.

Между книгой и сериалом достаточно расхождений, хотя по темпу и настроению они довольно близки. Поэтому однозначно советую и читать, и смотреть – пока все это можно делать без риска быть казненным или сосланным на рудники.

Лиана Мориарти "Большая маленькая ложь"

Австралийке Лиане Мориарти удалось разрушить стереотип о том, что женская проза – густой сахарный сироп, все мухи в котором жужжат о любви. В "Большую маленькую ложь" она сумела втиснуть столько проблемных тем, что, кажется, им даже тесно под одной обложкой: буллинг в школе, болезненный развод, домашнее насилие, фанатичное материнство. Получилось хорошо и местами поучительно, но гораздо лучше вышло у Жан-Марка Валле, взявшегося за экранизацию "Лжи" в прошлом году. Сериал так понравился публике, что HBO нарушил обещание и продлил его на второй сезон, а еще пригласил Мерил Стрип на одну из главных ролей. Релиз обещают в следующем году, и это тот случай, когда стоит ждать. А пока – прочитать книгу и пересмотреть первый сезон.

Элизабет Страут "Оливия Киттеридж"

В небольшом рыбацком городке Кросби, расположенном в штате Мэн, живет обычная американская семья: бывший аптекарь Генри Киттеридж и его жена Оливия, вышедшая на пенсию математичка. Именно на ней держится все повествование – грубоватая и вообще не слишком приятная женщина присутствует в каждой из тринадцати новелл и в каждой из них влияет на судьбы людей. По идее, мы ничего не должны чувствовать к ней, кроме раздражения, но от истории к истории послушно делаем то, что задумывала автор: начинаем проникаться симпатией и безграничным уважением.

В 2014 году ВВС снял по книге мини-сериал, и знать о нем нужно всего две вещи. Первое: Оливию сыграла Фрэнсис МакДорманд (не говорите, что не полюбили ее после "Трех билбордов"), и второе – он замечателен.

Роберт Гэлбрейт "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла"

Cпустя шесть лет после выхода в свет последней книги о Гарри Поттере Роулинг разродилась вторым мальчиком. На сей раз ему оказалось сразу под сорок, и он напрочь лишен всяких чародейских способностей. Но кое-что общее с Поттером у него все же имеется: он тоже boy who lived – правда, выжил не в магической схватке со злым волшебником, а на полях войны в Афганистане.

Спустя шесть лет после выхода последней книги о Гарри Поттере Роулинг разродилась вторым мальчиком

Знакомьтесь, Корморан Страйк – герой пока что трилогии детективов, написанных миссис Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В его прошлом есть несколько скелетов, периодически вываливающихся из шкафа: звездный отец, не признавший сына, мать-группи, погибшая от передоза, разрушительные отношения с богатой истеричкой. После многих лет службы и войны в Афганистане, где он потерял ногу, Страйк организовывает маленькое детективное бюро, нанимает симпатичную секретаршу и начинает расследования.

Британская ВВС снимает по романам мини-сериал под названием "Страйк". Уже есть четыре серии – по две на каждую книгу. В нынешнем году обещают показать продолжение, а там, глядишь, миссис Гэлбрейт накатает продолжение, ведь обещала, как минимум, семь книг.

Дуглас Адамс "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Существует достаточно широкий круг людей, считающих, что знакомство с творчеством Дугласа Адамса стоит закончить на "Автостопом по галактике" и, дабы не портить впечатление, ни в коем случае не читать "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли". Возможно, оно и правильно, но верно и другое: если вы сумеете продраться сквозь первые вязкие страницы, то обнаружите обаятельных главных героев и интригующий сюжет, щедро приправленным классическим английским юмором.

Однако даже тем, кто не хочет читать, стоит непременно смотреть – снятый совместно BBC America и Netflix одноименный сериал с Элайджей Вудом в одной из главных ролей. Первая серия может вызвать легкий ступор, но дальше сериал совер­­­шенно необъяснимым образом влюбляет в себя, и вот вы уже с сожалением вздыхаете: да, сезона всего два, и больше не обещают. А жаль.

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