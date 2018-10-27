Кино на Хэллоуин. 7 самых крутых ужастиков XXI века. Блог Алексея Бондарева

Что посмотреть на Хэллоуин. Лучшие фильмы ужасов последних лет

Голливуд не дремлет. К 40-летию культового ужастика Хэллоуин решили выпустить сиквел с изрядно постаревшей, но все такой же харизматичной Джейми Ли Кертис. Фильм удался. А вот что еще из «свеженького» можно посмотреть в дни перед праздником разодетых чертей и прочей нечисти.

В конце концов, что еще смотреть на Хэллоуин? Не романтические комедии же?

Вот мой список фильмов, которые выходили в XXI.

Некоторые фильмы покажутся вполне очевидным выбором для такого списка. А некоторые, возможно, нет.

Как всегда, все упирается в мои личные предпочтения. Я готов простить фильму некоторые сценарные изъяны, если в главной роли — красивая актриса. В общем, у каждого свои слабости :)

Как обычно, если вы считаете, что я что-то упустил, пишите в комментариях.

Спокойной ночи, мамочка

Goodnight, Mommy

Австрия

2014 год

Вот этот фильм буквально сломал мне мозг (пожалуйста, не пишите в комментах, что я его с тех пор так и не починил).

Мать возвращается домой с двумя сыновьями-близнецами. Ее лицо скрыто повязкой, а ведет она себя как-то странно, необычайно холодно по отношению к своим детям. И мальчики решают удостовериться в том, что она — действительно их мать. Причем, весьма радикальным способом.

Фильм получил несколько кинопризов в Европе и номинировался на Оскар за лучший иностранный фильм.

Паранормальное явление

Paranormal Activity

США

2007 год

Чертовски сильный фильм. В нем есть все, что я люблю в этом жанре — оригинальная идея, максимальный минимализм и лаконичность средств воплощения этой идеи на экране, эффектная концовка (именно, не развязка, а концовка).

Фильм многократно окупился в прокате и породил целую серию продолжений и бесчисленное множество подражаний. Но все они и рядом не валялись с оригиналом.

Это своего рода новая Ведьма из Блэр. Внезапный и оглушительный шедевр.

Синистер

Sinister

2012 год

США

Фильм Скотта Дерриксона (он также снял известный ужастик Шесть демонов Эмили Роуз и недавний марвеловский блокбастер Доктор Стрэндж). В главной роли очень толковый и недооцененный актер Итан Хоук.

Он играет писателя детективного жанра, который с семьей переезжает в дом, в котором когда-то произошло зловещее убийство. Он случайно находит на чердаке коробку с видеокассетами. На них — ритуальные убийства, которые совершает человек в маске. И все они произошли в этом доме.

Снято добротно, атмосферно,со вкусом — больше всего пугает атмосфера, а не конкретные спецэффеты. Ну а концовка вовсе тянет на 12 из 10.

Мученицы

Martyrs

Франция - Канада

2008 год

Мученицы мучают по полной программе. Тут и напряженный сюжет, и просто адова атмосфера, и сцены, которые почти невозможно вынести.

Можно ли докопаться до тайны смысла жизни с помощью изощренных нечеловеческих пыток? Фильм дает несколько неожиданный ответ на этот вопрос.

Что ни день, то неприятности

Trouble Every Day

Франция

2001 год

Каннибалистический ужастик от признанного столпа (не знаю, можно ли такое говорить о женщине) французского авторского кино Клер Дени.

Фильм рассказывает о мужчине, который в ходе своих сексуальных экспериментов постепенно понимает, что испытывает тягу к каннибализму.

Нет, это не Молчание ягнят. Это в некотором смысле круче. Хэллоуин у вас будет очень «веселым», если вы отпразднуете его с этим фильмом, ха ха :)

А если серьезно, то это мощный артхаусный ужастик от талантливого режиссера.

Хребет дьявола

El Espinazo del Diablo

Испания

2001 год

Гильермо дель Торо считает этот фильм самым «личным» в своей карьере. И не зря. С точки зрения спецэффектов и драматичности у него есть и более яркие фильмы, но Хребет дьявола цепляет по другому. Совсем не так, как Лабиринт фавна (который в некотором роде является его продолжением) и уж тем более голливудские опусы режиссера (Багровый пик, Хеллбой, Форма воды).

Есть что-то проникновенное в истории мальчика, который попадает в приют, в котором творится какая-то чертовщина. И финал у фильма очень сильный.

Заклятие

The Conjuring

США

2013 год

Мощный фильм режиссера Джеймса Вана, того самого австралийца, который прославился своим дебютным фильмом Пила (которого, кстати, нет в этом списке потому, что я решил, что Заклятие мне нравится больше).

Действие происходит в 1970-х, когда два исследователя паранормальных явлений сталкиваются с необъяснимым случаем. Семья переезжает в дом, в который не хочет заходить их собака, а пролетающие над ним птицы падают замертво.

Исследователи вскоре узнают, что дом был построен в XIX веке родственниками одной из жертв знаменитого салемского процесса над ведьмами...

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