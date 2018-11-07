Хронические нытики. Когда мы перестанем жаловаться? Блог американского психолога Роберта Таибби

Постоянные жалобы токсичны как для окружающих, так и для нас самих

Все мы периодически жалуемся. Дети жалуются на своих друзей, не общавшихся с ними за обедом, на злых учителей, на младшего брата, взявшего без спросу вещи, на сложную домашнюю работу. Мы же, взрослые, жалуемся на поведение босса, рабочий график, на вечные опоздания партнёра, на отсутствие секса или… на постоянные жалобы.

Но для некоторых людей нытьё стало образом жизни, нормой общения. Они жалуются с того момента, как открывают двери дома в шесть вечера и перестают лишь когда засыпают – а утром рассказывают, как же плохо им спалось. Вечные нытики истощают, раздражают, изматывают. Когда же они наконец перестанут?

На самом деле они не могут. Жалобы возникают из-за многих сопутствующих проблем. Привожу самые распространённые:

Мы жалуемся, чтобы снизить стресс

Большинство из нас преследуют именно эту цель, когда жалуются: мы очищаемся, высказывая всё близким людям, перекладывая на них свой груз, избавляясь от раздражителей внутри нас. Поэтому дети говорят о злом учителе, или мы проходимся по боссу и графику, или разбалтываем всё другу о печальной ситуации в сексуальной жизни. Мы чувствуем себя лучше, когда делимся разочарованиями, отчаянием, злостью или тяжестью на душе.

Мы жалуемся, потому что уверены – это всё, на что мы способны

Мы жалуемся, так как не можем решить проблему

Том жалуется на своего начальника, потому что чувствует себя погрязшим в работе. Ваш сын жалуется на домашнее задание, потому что переутомлён. Когда вы оказываетесь в ловушке и не видите выхода, когда вы не можете решить проблему или же набраться смелости для действия – вы начинаете ныть.

Мы жалуемся, потому что в депрессии

Стакан наполовину пуст, небо вечно серое, а мы никогда ничего не добьёмся. Депрессия высасывает нашу энергию и заставляет видеть только плохое. Мы считаем, что ничего нельзя изменить и задаёмся вопросом: «К чему всё это?» Мы жалуемся, потому что уверенны – это всё, на что мы способны.

Мы жалуемся, потому что это часть наших отношений

Это связано со всеми остальными причинами, но сейчас мы говорим о ролевых моделях из детства, когда родители вечно жаловались, создавая негативную атмосферу вокруг – и мы настроились психологически именно так. Ещё есть пары или семьи, где по разным причинам царит чересчур бдительная и негативная позиция: «Мы с тобой одни против всего мира». Так окружающие воспринимаются опасными, желающими навредить вам и не заслуживающими доверия. Для таких людей жалобы – это не жалобы, а констатация фактов.

Мы жалуемся из-за выгоды: это наш обходной путь, чтобы получить внимание

Если ребёнок не такой умный, как его брат или не такой спортивный, как сестра, то ему нужны другие способы для получения внимания в семье. Нытьё и образ ослика Иа-Иа могут оказаться одними из немногих путей для получения внимания, жалости и поддержки. А если это сработало для ребёнка, то сработает и во взрослой жизни.

Чего делать не стоит?

Так как чужие жалобы могут быть очень токсичными, особенно если мы сами находимся в стрессовом состоянии, очень легко превратить нашу реакцию на чьё-то нытьё в замкнутый круг негатива – а это только усугубит проблему.

Не жалуйтесь на жалобы

Иногда вы находитесь в шаге от того, чтобы попросить вашего партнёра перестать наконец-то говорить о распорядке на работе и принять успокоительное. Или закатываете глаза при очередном причитании дочери об обеде в школе и хотите сказать: «Прекрати уже, это всего лишь обед!» Попытайтесь избежать этого. В моменты нытья люди обычно мыслят узко. Когда же вы пытаетесь объяснить, что они не видят полной картины, и именно это главная проблема – они не способны это принять. Ваши жалобы на их жалобы только подпитывают их нестабильность, заставляют людей чувствовать осуждение и уязвимость – а это выливается в ещё большее раздражение и негатив.

Если вы не можете поддержать человека в конкретный момент из-за собственной усталости – скажите об этом напрямую, а потом последуйте своему же совету и найдите способы успокоиться.

Не советуйте одно и то же снова и снова

Да, вы хотите помочь; вы думаете, что видите решение проблемы, тогда как другие – нет. Отлично. Но если вы уже советовали что-то – поговорить с начальником или с другом, – и это ни к чему не привело, то не усердствуйте. Очевидно, это не работает. Вы просто будете изматывать себя очередной ненужной беседой.

Не принимайте близко к сердцу

Конечно, вы хотите поддержать и утешить вашего ребёнка, партнёра или друга, когда они жалуются. Но не превращайте это в трёхчасовую драму с тяжёлыми вздохами и гиперопекой, особенно если это происходит постоянно. При таком подходе вы рискуете стать соучастником жалоб. Это быстро перерастает в привычку и создаёт эмоциональные паттерны, от которых потом сложно избавиться и перестать жаловаться.

Что нужно делать?

Слушать

Первая помощь при жалобах – это просто внимательно слушать. Разрешите человеку выговориться, рассказать свою историю. Воздержитесь от желания что-то посоветовать и решить проблему. Например, при классическом разделении на женские и мужские роли, парни хотят вмешаться и разобраться с проблемой, тогда как их партнёрши стремятся просто быть услышанными – а в итоге оба оказываются разочарованными.

Как только человек закончит жалобу и успокоится, ваше задание в этот момент выполнено.

Вернитесь к обсуждению проблемы позже

Когда эмоциональная атмосфера поменялась, и другой человек уже не такой сердитый, стоит попробовать завести вменяемую и рациональную беседу о проблеме. Поговорите на следующий день с ребёнком, как справиться с домашним заданием или разобраться с друзьями; обсудите с партнёром возможные способы поговорить с начальством или помогите начать поиск новой работы. Главное, во время разговора избегайте эмоциональных излияний.

Поговорите о более масштабной проблеме. Например, о жалобах

Попробуйте решить главную проблему – сам факт постоянного нытья. Не стоит говорить о домашнем задании или работе, нужно сконцентрироваться на том, что другой человек кажется вечно несчастным. Ваша цель – помочь углубиться в себя и найти причину. Может, эти люди страдают депрессией? Или у них серьёзные проблемы в семье или в отношениях, которые они не могут высказать? Есть ли что-то постороннее, чего они добиваются от вас жалобами, но не могут получить другим путём? Спросите.

Будьте позитивны

В то время, как ваш ребёнок не жалуется на учителей или друзей, а партнёр – на босса, или же они пытаются разобраться с проблемой, сосредоточьтесь на моменте. Станьте примером жизнерадостности. Когда вы активно стараетесь улучшить атмосферу в доме и свои отношения, вы способны избежать негативных паттернов и привычки ныть.

Если вы сами вечно жалуетесь, но хотите перестать

Возможно, вы сами много ноете и видите, что это угнетает близких людей – тогда наступило время осознать собственные причины жалоб. Есть ли у вас депрессия, чувствуете ли вы себя в ловушке, имеете ли решение проблем или в шаге от провала, получаете ли вы отдачу и поддержку в своих отношениях?

Работайте над этими вопросами. Посетите врача или решитесь на сложный, но важный разговор о том, чего так долго избегали.

Начните действовать, чтобы избавиться от проблем.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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