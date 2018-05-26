Хан Соло и не только. 5 киногероев, которые заслуживают своего спин-оффа. Блог Алексея Бондарева

Вышел фильм про Хана Соло. Теперь говорят о спин-оффе про Бобу Фетта. Что дальше?

На самом деле, я был против спин-оффа про Хана Соло. Но меня почему-то никто не спрашивал, поэтому он все таки вышел :)

Между тем, сама по себе идея спин-оффа - появления отдельного произведения о герое некоего большого произведения - весьма интересна.

И я, конечно, ничего не имею против истории харизматичного проходимца Хана Соло. Просто мне и Звездные войны новые кажутся второсортной чушью (я имею в виду 7 и 8 эпизоды), так чего же ждать от фильма, в котором кто-то также испортит образ Соло?

Но в некоторых других случаях ожидания вполне могут оправдаться. Есть такие спин-оффы, о которых я могу только мечтать. Вот некоторые персонажи известных фильмов и сериалов, которые вполне заслуживают своих собственных фильмов и сериалов.

Нед Старк из Игры престолов

Ходят слухи сразу о четырех сериалах, которые могут последовать за финальным сезоном Игры престолов. В то, что их и в самом деле будет аж четыре, довольно сложно поверить.

Но парочка сторонних сериалов из богатейшего мира Джорджа Мартина, конечно, можно было бы выжать.

Например, история восстания Роберта Боратеона, из которого растут ноги у основной сюжетной линии Игры престолов. Эта история о том, как Роберт вместе с Недом Старком захватили Железный трон, многократно упоминалась и пересказывалась персонажами Игры престолов. В ней будут задействованы многие нынешние персонажи, но на 20 лет моложе.

Некоторые опасаются, что в этой истории, финал которой заранее известен, не будет основной “фишки” Игры престолов - непредсказуемости. Но мне кажется, это преувеличение. Да, общее направление истории и ее глобальный финал нам известны. Но это все равно оставляет массу простора для сюжетных изысков.

Главным героем мог бы быть Нед Старк, уж тут-то его не убьют внезапно в середине сезона, а? И поэтому это будет спин-офф, а не просто приквел.

Йода из Звездных войн

Хан Соло, это круто. Боба Фетт - уже не кажется мне таким интересным персонажем, чтобы снимать о нем отдельный фильм или сериал.

Но вот Йода… Согласитесь отдельный фильм о том, как забавный зеленый чебурашка превратился в самого мудрого из джедаев, вполне мог бы получиться удачным.

Энди Серкис в главной роли, конечно. Без вариантов, как говорится.

Энн Бонни из Черных парусов

Черные паруса - один из самых удачных сериалов последних лет. Не в последнюю очередь потому, что его не стали затягивать, а бодро закончили финалом 4-го сезона. Отличным финалом, кстати.

В сериале было несколько главных героев, основное внимание было уделено Флинту и Сильверу. Но из второстепенных лично мне больше всего запомнились капитан Рэкхэм и его подруга Энн Бонни.

Это, кстати, реальные исторические персонажи. Энн Бонни - знаменитая женщина-пиратка, которую звали “повелительница морей”. Их история весьма драматична. Англичане повесили Рэкхэма, а Бонни помиловали, поскольку она была беременна.

В общем, тут огромное поле для сериального творчества. Я думаю, это могло бы быть интересно. Особенно если бы авторы сохранили стилистику Черных парусов с насилием и сексом. И непредсказуемыми поворотами сюжета.

Венди Роадс из сериала Миллиарды

Да, я уже писал о Венди, это мой любимый женский персонаж в современном кино и сериалах.

Я бы с удовольствием посмотрел отдельный сериал, посвященный Венди. Например, ее становлению в качестве коуча, началу ее карьеры, знакомству с удачливым Бобби Аксельродом.

Я, конечно, с трудом представляю, как такой сериал мог бы появиться, поскольку в нем пришлось бы задействовать половину актерского состава Миллиардов. Но вот сериал о молодой Венди, возможно, с другой актрисой, это вполне реально. А уж сколько там бы могло быть секса с молодой коуч-доминатрикс… :)

Ирэн Адлер из Шерлока

Я имею в виду Ирэн как образ. Ее трактовали по разному в недавних Шерлоке канала BBC и Шерлоке Холмсе Гая Ричи. И играли ее очень разные актрисы.

Но суть не меняется, созданный еще Артуром Конан Дойлом образ удивительной женщины, которая ставит в тупик величайшего детектива всех времен и народов, заслуживает развития.

Будет это сериал или фильм, вопрос десятый. Просто интересно было бы посмотреть, каким глубоким и интересным мог бы оказаться образ Ирэн, коварной мошенницы и, возможно, бисексуалки, если бы ей дали достаточно экранного времени и пространный сценарий.