Keep Calm: как сохранять спокойствие в трудные времена. Советы американского писателя Лео Бабауты

Несколько простых шагов научат вас переживать лишь по действительно важным поводам вроде вопросов жизни и смерти

Меня часто называют “спокойным” человеком. Возможно, на самом деле имеют в виду “скучный”, но я счастлив большую часть времени сохранять спокойствие.

Когда другие нервничают, я могу помочь им успокоиться. Когда дела идут не лучшим образом, я спокойно предпринимаю необходимые шаги и не выхожу из себя.

Когда все разваливается, могу собрать все воедино. Пережить трудности, найти мир и нерушимую связь со всем, что меня окружает.

И говорю это не из хвастовства, а в надежде, что мотивирую других делать так же.

Если вы хотите сохранять спокойствие и меньше нервничать, предлагаю вам свой совет.

Мотто спокойствия

Недавно я предложил это мотто своей 18-летней дочери, когда она переживала из-за личной ситуации. Звучит оно так: “Ничего страшного”.

Я сказал ей: “Просто запомни. Ничего страшного”.

Повторяйте это мотто всякий раз, когда что-то не так или кто-то вас расстраивает, или, скажем, вы не получаете желаемого. Ничего страшного.

Конечно, есть исключительные случаи:

Вопросы жизни и смерти, чрезвычайные ситуации;

Когда близкий человек действительно нуждается в вашей помощи.

Уверен, есть и другие ситуации, но в большинстве случае, все не так страшно, как мы себе представляем. Мы лишь добавляем ситуации излишнюю напряженность.

У вас миллион дел и недостаточно времени? Ничего страшного: выберите то, что можете сделать и приступайте. Это все, что вы можете сделать, так что не стоит добавлять ситуации лишнего стресса.

Перед вами стоит большое задание, которое будет очень сложным? Ничего страшного. Просто сделайте первый шаг. Просто двигайтесь. Вы справитесь с трудностями.

Планы разваливаются? Ничего страшного. Придумайте альтернативный план.

Кто-то вами недоволен? Ничего страшного. Почувствуйте боль этого человека, проявите сострадание, предпримите необходимые шаги, чтобы исправить ситуацию, или просто продолжайте заниматься своими делами, если ситуацию исправить невозможно.

Есть, конечно, и другой способ посмотреть на положение дел: все, что мы делаем, имеет значение. В таком случае, вместо того, чтобы отвлекаться и принимать все как должное, мы можем отдать предстоящему делу всю любовь и внимание.

Это не значит, что нужно расстраиваться и впадать в отчаяние из-за сложившихся обстоятельств: предстоящее дело является важным, но в самой ситуации нет ничего страшного. Жизнь продолжается. И она невероятно красива.

Мы бываем напряжены или расстроены, потому что оказываемся в плену своей маленькой, эгоцентричной точки зрения

Практики спокойствия

Когда все выходит из-под контроля, кроме того, чтобы напоминать себе мотто “ничего страшного”, попробуйте вот что:

Познакомьтесь с трудностью. Мы, как правило, стремимся убежать от трудностей, покончить с болью и стрессом и обрести мир. Чаще всего, это приводит к еще большим трудностям и страданиям. Вместо этого, мы можем познакомиться с напряжением, болью, страхом, злостью или раздражением, которые ощущаем. Это значит физически впустить это ощущение, не нужно этого опасаться. Это всего лишь ощущение в текущий момент, и вы можете храбро с ним совладать. Это трансформирующая практика, и я советую проводить ее так часто, как только возможно. Станьте больше себя самих. Когда мы напряжены или расстроены, то это происходит потому, что мы оказываемся в плену своей маленькой, эгоцентричной точки зрения. Если мы выйдем за ее ограниченные рамки, то внезапно обретем простор. Мы увидим общую картину, точки зрения других людей, обнаружим, что есть нечто за пределами наших взглядов и желаний. Такая большая картина, как правило, успокаивает. Когда вас что-то беспокоит, попробуйте сделать шаг в сторону и посмотреть на ситуацию с позиций других, а еще – с высоты птичьего полета. Найдите связь с миром внутри. После первых двух практик, есть более глубокая: найдите место внутри себя, пребывающее в абсолютном покое. В центре бури, как правило, ничего не происходит. Там есть ощущение вечной истины – ощущение, что вы связаны со всеми остальными. На поиски может уйти время, так что тренируйтесь. Найдя эту нерушимую связь, вы ее не потеряете, что бы ни происходило.

Вы можете практиковать все три шага один за другим или выбрать один, чтобы тренировать его долгое время. И вы найдете мир. И он будет совершенным.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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