Каким должен быть идеальный завтрак. Блог Оксаны Скиталинской

Несколько продуктов обеспечат мозг веществами, необходимыми для продуктивной работы

Добавить себе утренней бодрости можно по-разному – например, подвигаться или погреться на солнышке. А можно приготовить завтрак с выраженным тонизирующим эффектом.

Для этого нужны продукты, из которых синтезируются возбуждающие нейромедиаторы (то есть посредники, которые поддерживают мозг в состоянии бодрости, активности, помогают лучше воспринимать информацию, оставаться физически выносливым течение дня).

Таким "энергетическим" медиатором является глутаминовая кислота, которая не оставляет без работы ни одну клетку мозга. В результате мы хорошо думаем и прекрасно все запоминаем.

Глутаминовая кислота защищает мозг от своеобразного "перегрева", а точнее – от накопления аммиака, что бывает при интенсивной умственной деятельности.

Глутаминовая кислота – это защита мозга от старения и нейродегенерации.

Она является основным компонентом для синтеза очень важного нейромедиатора – гамма-аминомасляной кислоты, которая делает нас спокойными, защищает от беспричинной тревожности, бессонницы, учащенного сердцебиения и прочих не очень приятных ощущений.

Рекордсменом по содержанию глутаминовой кислоты является сыр пармезан

То есть незначительная порция глутаминовой кислоты в первой половине дня позволяет организму самому поддерживать этот баланс бодрости и расслабления в течение дня.

Рекордсменом по содержанию глутаминовой кислоты является сыр пармезан, а уже потом, с отрывом за ним следуют зеленый горошек, курятина, скумбрия, треска, лосось и яйца. А еще нежирный бульон, на котором можно варить и супы, и каши, часто рекомендуется для слабых, ослабленных и просто уставших людей.

Кроме того глутаминовая кислота способствует нормализации белкового и углеводного обмена, улучшает энергетическое обеспечение головного мозга, повышает устойчивость к гипоксии (дефициту кислорода), помогает восстанавливаться после физических нагрузок, повышает выносливость (помогает утилизировать лактат и уменьшает усталость).

Поэтому рыбка на завтрак, вареные или свежие овощи, посыпанные пармезаном, или овсяная каша, сваренная на нежирном курином бульоне с овощами – это не "хм, необычно", а очень даже энергетически.

Текст публикуется с разрешения автора.

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