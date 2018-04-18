Как журналы и телевидение превратили нас в извращенцев. Блог Даши Малаховой

Во всем мире отказываются от фотошопа, активно продвигают моделей plus size, устраивают лекции по здоровому питанию, образу жизни и здоровому внешнему виду. Но не у нас

Я помню себя в 12-13 лет, когда выросла грудь и за несколько месяцев я превратилась в толстую девочку, хотя кроме груди и щек ничего не выросло. Меня “попросили” из балета. Потом – из занятий на батуте, где я тренировалась для прыжков в воду. Моими единственными мыслями было отрезать грудь, не есть совсем, чтобы щеки и грудь отсохли или чтобы я исчезла вся. Так началось мое знакомство с саморазрушением.

Потом был скаринг, пирсинг, потом я немного экспериментировала с наркотиками, токсичными людьми, потом было немного булимии (я ела, а потом шла, закладывала два пальца и возвращала все это в унитаз). В подростковом возрасте я много путешествовала. Мне повезло, и я оказалась у врача в Британии, которая была прекрасным психиатром (именно они, а не психологи лечат такие болезни, что и обозначает серьезность проблемы), сумела разглядеть мое расстройство и вылечила меня таблетками, прогулками, воздухом, хорошими людьми.

Одним из первых ее советов было не смотреть на витрины и в журналы, поскольку это не является реальной жизнью. К 18 годам я прошла почти все. Уже не курила, не приняла ни одного тяжелого наркотика после того лечения, встречалась с нормальными парнями и до сих пор выбираю не токсичных мужиков. Это я иллюстрирую, как вопрос веса может повлиять на другие, очень важные аспекты жизни девочки. Счастливой девочки – как я.

Мы извращенцы.

Глянец системно навязывает нам женщин с неестественными позами, выражениями лица и весом, который не может обеспечить здоровое существование нормальному человеку. Именно поэтому во всем мире отказываются от фотошопа, активно продвигают моделей plus size, устраивают лекции по здоровому питанию, образу жизни и здоровому внешнему виду. Но не у нас.

Никакое шоу или смузи не может соревноваться с жизнью, которой лишается человек из-за навязанных мыслей

Украинское телевидение окончательно съехало с катушек. Мы настолько устарели, что не просто остановились, а скатились в далекое прошлое. Стереотипы, которые навяжут в новом сезоне старого фрикового шоу про “взвешенных людей с улыбкой”, устарели, но обеспечат хорошее смотрение. За это я ненавижу стыдное украинское телевидение.

Формат второй свежести продолжает набирать обороты в Украине, продолжает развивать протухшую идею о худых людях без жировой прослойки. Псевдоздоровый образ жизни, состоящий из зеленых смузи, выпученных глаз и мочегонных фармакологических средств, которые и обеспечивают картинку каналу.

Ящик продолжает подталкивать не только тучных людей (коих в Украине в тысячи раз меньше, чем в США или Британии) с большим весом заняться собой, но и молодых девушек, которые смотрят на то, что происходит в студии, и восхищаются этим паноптикумом. Выбирают идолов.

К величайшему сожалению, вопросы этики, эстетики, а также миссии в украинском телевидении никогда не стояли как насущные. И слишком часто редакторская группа озвучивает фразы типа “мы понимаем, что это полнейшая желтуха, нам очень жаль, но руководство хочет, чтобы проект смотрели”.

Я давно перестала ходить на чужие эфиры, поскольку там работают зомби, которые не готовы слышать, что рецепта счастья не существует, что жизнь гораздо сложнее, что пять или десять правил не изменят ничего. Только продадут журнал или повысят смотрение шоу, хорошо продадут рекламу. Больше ничего.

Женщина, вес которой не дотягивает до 40 кг, по моему убеждению, не может говорить о критериях здоровья по телевидению, которое смотрят молодые девочки в городах, областях и по всей стране. В этом вся наша искаженная реальность. Мы видим, что это неправильно, но уже привыкли к тому, что “дядя знает лучше”. Проблема огромная. Мы начали воспевать болезнь, которая убивает молодых женщин во всем мире. Никакое шоу или смузи не может соревноваться с жизнью, которой лишается человек из-за навязанных мыслей несовременных и глупых людей, которые не понимают влияния своих поступков и их масштабы.

Текст публикуется с разрешения автора

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