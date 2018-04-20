Как заводить полезные знакомства: пять проверенных правил

За деловыми завтраками, обедами и ужинами можно обсудить множество самых важных вопросов

В бизнесе на постсоветском пространстве многие знания постигаются исключительно методом проб и ошибок. Не буду лукавить и признаюсь, что хоть на заре своей карьеры я и была твердой отличницей по части теории, практика показала, что, сколько бы дипломов и сертификатов ни было у тебя в портфеле, жизнь зачастую отличается от того, что пишут в учебниках.

Впрочем, это ни в коем случае не убило мою любовь к специализированной литературе. Я по-прежнему твердо уверена, что книги по экономике, маркетингу и менеджменту нужны каждому бизнесмену – и для поддержания профессиональной формы, и для минимизации “шишек”, и для того, чтобы элементарно понимать основные тенденции в индустрии. Именно поэтому я преданно собираю свою домашнюю библиотеку и при каждой удобной возможности не только заглядываю туда сама, но и делюсь ее содержимым со знакомыми.

Кстати, о знакомых. Именно книга о поддержании приятельских отношений в бизнесе уже не первый год является для меня настольной. Жемчужина моей библиотеки – это бестселлер американца Кейта Феррацци “Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга”.

Главную мысль знаменитый коуч и консультант сформулировал уже в самом названии. Ведь только подумайте, сколько деловых вопросов вы могли бы обсуждать за непринужденными завтраками, деловыми обедами или затянувшимися ужинами. Конечно, порой каждому из нас хочется побыть наедине с собой или провести время с близкими, поэтому буквально воспринимать этот лозунг не стоит. Но пересмотреть график своих обедов вам все равно захочется уже с первых страниц этой мотивирующей книги.

В записной книжке самого Кейта Феррацци (сейчас он является основателем и генеральным директором консалтинговой компании Greenlight) около 5 тыс. контактов. Каждого человека он не только знает лично, а еще и поддерживает с ним деловые связи, и именно поэтому журнал Forbes назвал его “одним из самых общительных людей в мире”.

По признанию самого Феррацци, важность нетворкинга он осознал еще в юном возрасте. Тогда он устроился работать в гольф-клуб помощником. Таская сумки с клюшками за сильными мира сего, Феррацци вдруг понял, что за игрой те успевают договориться о новых контрактах, определить детей в лучшие школы и устроить отпуск мечты для любимых.

Жизнь Кейта больше не была прежней, и он решил доказать себе и миру, что при правильно выстроенных связях можно добиться высот. При этом, Феррацци вовсе не является корыстным бонвиваном, который гуляет по лучшим презентациям и вечеринкам США и использует людей в своих бизнес-целях. И нам такими быть крайне не рекомендует. Одно из его главных правил – отдавать больше, чем планируешь получить. И тогда, что называется, люди к вам потянутся.

Я абсолютно согласна с автором, сравнивающим нетворкинг с любовными ухаживаниями: сил в поддержание и укрепление общения с вашими потенциальными партнерами придется вложить немало. Но если работать над этим каждый день, то в результате вы получите взаимную симпатию со стороны не одного человека, а целой организации. Работая с иностранными компаниями, я испытала это на себе – стоит расположить к себе хотя бы одного из ключевых партнеров, как “сарафанное радио” приводит к тебе и остальных.

Конечно, кто-то резонно может сказать, что в fashion-бизнесе люди изначально больше расположены друг к другу – ведь мы работаем в “легкой и воздушной” индустрии, по сравнению с условными владельцами заводов, газет, пароходов. Но иногда это даже усложняет процесс – ведь прикоснуться к прекрасному хотят многие, а право представлять ведущие модные бренды получают лишь единицы. Те, кто имеет четкое представление обо всех аспектах бизнеса и умеет обзавестись правильными связями.

Кейт Феррацци признает, что не все мы по натуре экстраверты и порой нам трудно даже сделать телефонный звонок – не то, что пригласить незнакомого человека на деловой обед, да еще и о чем-то с ним говорить целый час. Но тут он предлагает прибегнуть к простому психологическому упражнению: просто представьте себе, что если вы сейчас не наладите этот контакт и не подпишите новый контракт, вам придется увольнять кого-то из сотрудников, глядя им в глаза. Что вы выберете?

Чтобы как-то исправить свои коммуникационные зажимы, Феррацци советует следовать пяти простым правилам:

Найдите образец для подражания. Всем известно, что люди объединяются по психотипам. Поэтому если вы из робкого десятка, то прекратите скромно стоять в углу с себе подобными – там вы свои нетворкинговые сети не расширите. Выберите из числа знакомых того, кто легко и непринужденно общается с незнакомцами, понаблюдайте за его приемчиками и, если нужно, даже попросите дать пару уроков – ничего постыдного в такой просьбе нет.

Всем известно, что люди объединяются по психотипам. Поэтому если вы из робкого десятка, то прекратите скромно стоять в углу с себе подобными – там вы свои нетворкинговые сети не расширите. Выберите из числа знакомых того, кто легко и непринужденно общается с незнакомцами, понаблюдайте за его приемчиками и, если нужно, даже попросите дать пару уроков – ничего постыдного в такой просьбе нет. Учитесь говорить. К счастью, сейчас есть масса курсов ораторского искусства, где вам не только поставят речь, но и научат преодолевать робость в общении. Освоив эти навыки можно переходить к следующему этапу – осваивать темы, на которые принято говорить в обществе (в целом, тут все просто – главное, избегать вопросов политики, религии и здоровья).

К счастью, сейчас есть масса курсов ораторского искусства, где вам не только поставят речь, но и научат преодолевать робость в общении. Освоив эти навыки можно переходить к следующему этапу – осваивать темы, на которые принято говорить в обществе (в целом, тут все просто – главное, избегать вопросов политики, религии и здоровья). Включайтесь в дело. Отличным способом развивать свои коммуникационные навыки станет посещение так называемых клубов по интересам. Там вы волей-неволей будете общаться и обзаводиться новыми, вполне возможно, полезными знакомствами.

Отличным способом развивать свои коммуникационные навыки станет посещение так называемых клубов по интересам. Там вы волей-неволей будете общаться и обзаводиться новыми, вполне возможно, полезными знакомствами. Посетите психотерапевта. Этот совет Кейта Феррацци, конечно, больше понятен в американском обществе. Но я также считаю, что порой для преодоления скромности, нужна помощь профильного специалиста.

Этот совет Кейта Феррацци, конечно, больше понятен в американском обществе. Но я также считаю, что порой для преодоления скромности, нужна помощь профильного специалиста. Примите решение и сделайте. Автор бестселлера советует взять за правило каждую неделю знакомиться с новым человеком – вплоть до того, что заводить разговоры в общественном транспорте. Конечно, не факт, что все собеседники будут лояльны, но я полагаю, что лучшей тренировки и не придумаешь.

Задорно и весело сплетничая о ком-то, вы убеждаете собеседника, что вам лучше ничего не рассказывать

Освоив навык знакомства с нужными людьми, стоит переходить к не менее важному этапу – качественному поддержанию этих связей. На этой счет у Кейта Феррацци тоже есть ряд советов, каждый из которых оправдал себя в моей личной практике.

Не занимайтесь пустой болтовней. Если вы хотите пригласить незнакомого, но нужного вам человека на кофе, обозначьте, чем вы будете ему полезны еще в письме или сообщении. Деловые люди не любят тратить время зря, даже если речь идет о 15 минутах.

Если вы хотите пригласить незнакомого, но нужного вам человека на кофе, обозначьте, чем вы будете ему полезны еще в письме или сообщении. Деловые люди не любят тратить время зря, даже если речь идет о 15 минутах. Мой любимый совет. Не сплетничайте! Конечно, найти темы для разговоров с малознакомыми людьми не так уж и просто. И человеческая природа устроена так, что едва ли не лучше всего у нас получается обсуждать других. Но в бизнес-общении стоит помнить одну простую истину: даже задорно и весело сплетничая о ком-то, вы не развлекаете собеседника, а убеждаете его в том, что вам лучше ничего не рассказывать.

Конечно, найти темы для разговоров с малознакомыми людьми не так уж и просто. И человеческая природа устроена так, что едва ли не лучше всего у нас получается обсуждать других. Но в бизнес-общении стоит помнить одну простую истину: даже задорно и весело сплетничая о ком-то, вы не развлекаете собеседника, а убеждаете его в том, что вам лучше ничего не рассказывать. Не относитесь к нижестоящим сотрудникам свысока. Вы никогда не знаете, на какой ступени карьерной лестницы через пару лет окажется человек, с которым вы общаетесь в данный момент. Поэтому со всеми стоит вести себя одинаково вежливо и проявлять интерес к каждому, кто попал в ваше поле зрения. Как по мне, данный совет особенно актуален на пост-советском пространстве.

Вы никогда не знаете, на какой ступени карьерной лестницы через пару лет окажется человек, с которым вы общаетесь в данный момент. Поэтому со всеми стоит вести себя одинаково вежливо и проявлять интерес к каждому, кто попал в ваше поле зрения. Как по мне, данный совет особенно актуален на пост-советском пространстве. Будьте искренни. Все мы чувствуем фальшь. И даже если вы отличный актер, рано или поздно маски будут сброшены. Поэтому чтобы вас потом не обвиняли в двуличности и потребительском отношении к людям, просто будьте собой с самого начала. Со своими достоинствами и недостатками, забавными манерами и тонким вкусом, нетипичными привычками и сумасшедшими увлечениями. И, кстати, никогда не делайте общую, не персонифицированную рассылку поздравлений к праздникам – это первый сигнал того, что вы “дружите” с этим человеком для галочки.

Прямо сейчас я заканчиваю дописывать текст и собираюсь на встречу с крутым пиарщиком и, надеюсь, не менее крутым собеседником. А с кем разделите свой обед вы?

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь