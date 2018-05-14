Как вывести формулу идеального секса. Блог Ирины Говорухи

Формулу секса не прочтешь ни в одном учебнике

У моей знакомой появился оригинальный поклонник: художник-ботан. Он говорит полушепотом, обожает подтяжки и ужинает только ананасом, присыпанным солью. Кроме того, пишет маслом, но не натюрморты, портреты, марину и анималистику, а женские вагины в виде цветов. Его студия напоминает пикантную оранжерею. Все стены завешены интимными орхидеями, полураспустившимися маками, африканскими гидронами и губастыми розами. Вот уже третью неделю “мастер” уговаривает возлюбленную стать моделью и обещает поместить ее сакральное место в самый изысканный бутон. Откровенничает, что только таким образом может получить истинное удовольствие.

У второй девушки парень возомнил себя звездой порнофильма. Накачал мышцы и натянул в спальне зеркальный потолок. Выучил назубок роль сантехника, директора тепличного комбината и Тарзана. Недавно уговорил перевоплотиться в учительницу черчения, а сам явился в “класс” “отцом двоечника”. Постоянно предлагает самые немыслимые позы, типа “крестиков-ноликов”, “щипцов” и “крадущегося тигра”, и девушка находит свою пятку то за ухом, то в подмышке. Некоторое время терпела, так как парень очень нравился, а потом заорала, что она не котлета на сковородке и не стоит так часто ее переворачивать:

– Только расслаблюсь, настроюсь, поймаю волну, а тут бац – “патронташ” или “можжевельник”. “Порноактер” искренне удивился, ведь его предыдущая дама от подобного впадала в экстаз.

Моя дальняя родственница по огромному секрету призналась, что возбуждается от шибари. Даже окончила специальные курсы и теперь ищет того, кто сможет ее связать. Другая просит, чтобы во время прелюдии ей давали пощечины и хлестали по попе линейкой. Третья заводится, когда партнер матерится и обзывает грязной шлюшкой.

Великий вождь Монтесума принуждал свое племя заниматься сексом на плантациях какао, считая это самым полезным удобрением. Петр III возбуждался, когда жена надевала вражескую военную форму. Максим Горький больше любил подсматривать за процессом, напевая народные песни. У племени баганда существует традиция заниматься сексом в поле. Для этого пара, у которой есть близнецы, располагается на грядке подорожника, но не просто так. Женщина прячет внутрь цветок подорожника, а мужчина пытается его достать без помощи рук.

Главное – обоюдный кайф

Получается, мы имеем формулу всего: воды, сахара, цилиндра и сокращенного умножения. Уксуса, крови и яблочной кислоты. Соли, соды, идеального веса, успеха и качественного секса. Только последнюю не прочтешь ни в одном учебнике. Не одолжишь у соседа. Не подсмотришь в “Горькой луне” и не скопируешь, как лендинг. Каждый обязан вывести ее сам. И неважно, как та будет выглядеть: в виде эротического цветка, грязных словечек или шибари. Главное – обоюдный кайф.

Текст публикуется с разрешения автора

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