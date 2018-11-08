Как выучить иностранный язык с помощью приложения? Спойлер – легко

Для некоторых языковых аспектов учитель больше не нужен – его роль отлично выполнят приложения на вашем смартфоне

Во всем мире стали популярны мобильные приложения для изучения языков – о них часто говорят, как о революции в сфере образования, поскольку они дают возможность практиковать грамматику и полезны для пополнения словарного запаса. Впрочем, мнения, как всегда расходятся. В частности, по поводу эффективности приложений – особенно если речь идет о таких навыках, как письмо и устная речь.

Среди самых популярных приложений для изучения языков – Duolingo и busuu. Обе программы демонстрируют хорошие результаты. Но их исследования в основном включают пользователей, которые также записаны на языковые курсы – то есть, для них приложения идут как дополнение к стандартному образованию, – так что результаты не совсем показательны.

Среди самых популярных приложений для изучения языков – Duolingo и busuu

Недавно я провёл опрос среди 4095 пользователей busuu, чтобы узнать больше о том, кто они, как используют приложение и что в целом думают о таком обучении. Строго говоря, я хотел понять, могут ли на самом деле люди выучить язык с помощью мобильного приложения.

Busuu предоставляет материалы для освоения 12 разных языков, а число зарегистрированных участников превышает 60 млн. Приложение условно-бесплатное: часть материалов доступна для всех, тогда как некоторые вещи вы можете получить, оплатив подписку.

Моё исследование показало, что среди пользователей почти одинаковое количество мужчин и женщин, возраст более половины опрошенных от 18 до 25 лет. Также около половины отнесли себя к начальному уровню владения языком, и эта пропорция уменьшалась с каждым более высоким уровнем. В основном люди использовали приложение в личных интересах, для путешествий, в рабочих целях или потому, что хотят учиться или жить заграницей.

Стандартное или нестандартное образование?

На вопрос, как часто и как продолжительно люди используют приложение, большинство ответили так: несколько раз в неделю по 15 минут в среднем. Оказалось, что женщины склонны использовать его реже, но дольше. Это подтверждали и предыдущие опросы.

Приложение воспринимается как неосновной формат обучения. Две трети пользуются им нерегулярно, когда появляется свободное время. Только одна треть подходит к такому образованию систематично.

Обратная связь от приложения ограничивается только указанием, правильный ли ваш ответ или нет. Это совсем не похоже на отзыв от учителя, предоставляющего объяснение, почему вы ответили правильно или неправильно. Но даже учитывая то, что busuu отвечает только «да» и «нет», без всяких ссылок на правила грамматики, всё равно обратная связь была высоко оценена пользователями. Более 75% опрошенных назвали её либо хорошей, либо отличной.

Также участники были очень довольны своим опытом: 92% указали, что приложения оправдали их ожидания. Фактически, 82% пользователей согласились, что приложение помогло им улучшить свои знания языка.

Ошибки

Так моё исследование показало: приложения высоко ценятся теми, кто изучает иностранный язык. Их ощущение, что время, проведённое за такой учёбой, потрачено не зря – это доказательство, как далеко шагнули языковые приложения за очень короткое время.

Стандартное изучение языка сейчас развивается в более коммуникативном направлении, тогда как приложения помогают учащимся совершать ошибки в приватной обстановке.

Когда вы находитесь в спокойной атмосфере, а ваши ошибки известны только вам, вы можете расслабиться. Люди, начинающие говорить на новом языке, часто испытывают стресс. Поэтому учителя не должны пугаться новых тенденций. Ведь у них остаётся больше времени в классе для разговорных практик, тогда как повторять грамматику ученики могут с помощью приложений.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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