Как выучить английский в зрелом возрасте. Блог украинца, живущего в США

Легко учить английский, когда ты студент и у тебя уйма времени. Но что делать, если ты уже работающий человек с определёнными обязательствами, а английский всё равно нужен?

Легко учить английский, когда ты студент и у тебя уйма времени. Когда ты можешь спокойно и неторопливо осваивать грамматику, практиковаться с иностранцами или даже жить в другой стране. Но что же делать, если ты уже работающий человек с определёнными обязательствами, а английский всё равно нужен?

Немного о себе. Как и большинство украинцев, я начал изучать английский в школе, причём достаточно рано – фактически, с первых классов. Но всё это выглядело примитивно: какие-то стишки и песенки, полное отсутствие грамматики. Приблизительно к пятому классу я почувствовал, что мой английский сильно отстаёт – тогда я попал в специализированную школу (хотя она и была физико-математической), где изучению языка уделялось много времени.

Когда я пришёл в университет, где некоторые предметы велись на английском или имели большой объём информации на этом языке, ощущение ограниченности моих знаний только усилилось. Примерно в это время я начал учиться говорить, слышать, писать и воспринимать информацию на английском.

Но это были эпизодические попытки – обучение по книгам или посещение курсов. Характер учёбы не отличался системностью, так что прогресс был неплохой, но и недостаточный для, например, переезда в Америку или Британию и свободного общения в этих странах.

Мой первый серьёзный опыт систематического погружения в язык произошёл на третьем курсе – я пошёл в языковую школу. Там вели занятия только носители языка, и готовились мы по кембриджским учебникам. Но когда я начал работать, то понял: английский, который ты учишь в школе или университете, и английский, требующийся на работе, очень отличаются. Также есть разница и в подходах к его изучению.

Так вот, какие существуют пять основных направлений в английском:

1. Грамматика

Изучая грамматику, можно использовать различные ресурсы, которых сейчас полно. Я бы опирался на проверенные учебники, где уже систематизирована информация. Я пользовался кембриджскими книгами, которые были разделены на различные уровни. В них очень чёткая и собранная грамматика, с понятными структурами. В школе мы использовали учебники Murphy – они неплохие, но для меня были скучноваты. В них много теории, а не практических заданий.

Используйте каждую возможность, чтобы пообщаться на английском

Ещё я нашёл очень полезный ресурс, который называется Using English. Там есть специальный раздел для изучения грамматики.

В последнее время, когда нужно освежить какие-то особые сложные аспекты грамматики, я пользуюсь также некоторыми недорогими курсами на Coursera. Их ведут профессиональные лингвисты и учителя. Вы можете самостоятельно выбрать нужный курс и проходить его в интерактивном режиме. Некоторые задания сначала мне казались достаточно лёгкими, но по мере прохождения и погружения я понял, что курсы довольно углублённые.

На продвинутом уровне вы также поймёте, что вам нужно углубляться в очень тонкие структуры языка, например, phrasal verbs – устойчивые выражения. Они отличают речь начинающего собеседника от человека, который хорошо владеет английским. Для понимания таких тонкостей также есть учебники, помогающие приблизиться к уровню носителей языка.

2. Лексика

Тут нужно понимать, какие именно лексические структуры вам интересны и для чего они нужны. Если вы работаете в медицине, то это будет один словарный запас, в ІТ, бизнесе или юриспруденции – совершенно другие. Так как это очень индивидуально, рекомендую следующий способ: заходите на Amazon или в какой-либо книжный магазин и выбираете в разделе англоязычной литературы нужные темы. Если вам интересна юридическая лексика, то находите соответствующие учебники и журналы. Так ваш словарный запас будет сразу же расширяться – проверено.

3. Чтение

Эта способность нам нужна для понимания, о чём идёт речь в текстах. Тут есть несколько важных аспектов. Прежде всего обратите внимание на различные приложения. Я пользовался Lingualeo, там можно систематизировать прочитанные тексты. Особенность их в том, что во время чтения вы можете кликнуть на любое слово и сразу же увидеть перевод, а также сохранить у себя в словаре.

Чтение специализированных текстов для тестов – это отдельная тема. Если вы хотите сдавать TOEFL, IELTS или другие экзамены, нужно понимать: лексика в их материалах значительно отличается от «обычного» английского. Тут сразу надо нацеливаться на специализированные учебники для подготовки к тестам.

Если говорить про меня, то я стараюсь поддерживать терминологию на тему бизнеса и для этого регулярно читаю несколько тематических журналов – они позволяют вам держать лексику на уровне вашей специальности.

Ещё один трюк для чтения книг на английском: иногда лучше читать не в книжном варианте (там сложнее выписывать слова), а в электронном, например на Kindle. Тут, когда вы кликаете на слово, сразу же подгружается его перевод – таким образом, вы сохраняете значение в своём мысленном активе.

4. Умение говорить и слушать

Эти пункту я соединяю в один, так как не верю, что можно уметь хорошо говорить, если не способен слушать – и наоборот. Это две стороны одной медали. Самый популярный совет (и он сработал со мной): если хотите говорить – просто говорите. Используйте каждую возможность, чтобы пообщаться.

Сейчас есть множество опций, как платных, так и бесплатных. Например, языковые клубы или скайп-сессии, где можно выбрать носителя языка и просто разговаривать с ним. Так вы перестанете боятся, уйдёт костный язык и появится лёгкость в произношении. Другого способа, кроме как начать говорить – просто не существует.

Личный лайфхак: когда я только начинал работать с Америкой в 2006 году, я обнаружил, что мне крайне тяжело звонить по телефону. У вас нет визуального контакта, и это создаёт определённую сложность. Сначала, когда я брал трубку, я боялся и не понимал язык. Но со временем осознал, что именно общение по телефону улучшило моё знание языка – особенно умение слушать. В телефоне всё немного приглушено, нужно о чём-то догадываться и переспрашивать. Так что пробуйте при любой возможности говорить по телефону на английском с вашими партнёрами и клиентами.

Ещё одна подсказка, которая будет вам очень полезна. Когда вы едете в транспорте или занимаетесь спортом, тоже можете улучшать своё восприятие языка на слух. Включайте подкасты или аудиокниги. Например, на сайте Audible вы можете выбрать скорость произношения текста, что значительно влияет на ваше умение слышать и воспринимать речь.

Если же вы специалист среднего уровня или только начинаете вашу карьеру, одним из полезных моментов является прохождение собеседования на английском. Конечно, это не всем доступно, но если у вас есть такая возможность – проходите как можно больше. Это отрезвляет и хорошо показывает ваш уровень, а также насколько вы готовы воспринимать речь.

5. Произношение

Когда я переехал в Америку, я общался с людьми и спрашивал их, нужно ли работать над акцентом, если он не соответствует той местности, где вы живёте. Даже в Штатах бывает очень разное произношение. Так вот, если ваш акцент настолько сильный, что вас не могут понять даже с хорошей лексикой и грамматикой – нужно поработать и определиться, какое произношение требуется (американское/британское). На эту тему также есть разные учебники.

Однако, если ваш акцент понятен и не режет слух собеседнику – не стоит сильно переживать, как по мне. Вы всё равно вряд ли доведёте своё произношение до идеала. Я не сильно беспокоюсь насчёт этого. Если услышу, как слово произноситься правильно – повторяю его, но на едва заметные нюансы стараюсь не тратить время. Лучше использовать его для грамматики, расширения словарного запаса или понимания устойчивых выражений.

Текст публикуется с разрешения автора

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