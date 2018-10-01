Как выбрать школу, где научат быть счастливым: три главных признака

Выбирая школу для ребенка, получите ответ на три вопроса про ценности школы и учителя

В сентябре ко мне часто обращаются родители дошкольников и школьников с вопросом чему важнее всего научиться их ребенку. И в нашем трехминутном диалоге находят ответ.

“Зачем ребенку уметь читать?” – спрашиваю я родителей. Чтобы хорошо учился. А это зачем? “Чтобы все у него получилось в школе”. И так после трех – пяти повторений “зачем” всегда приходим к одному ответу: “Чтобы был счастлив”. Исключений не было.

Тем, кто интересовался вопросом счастья вплотную, уже ясно, что оно – не совпадение обстоятельств, а способность и компетенция, которую можно развивать и тренировать как мышцу.

Предмета “счастьеведения” в школьном стандарте нет, но учить детей быть счастливыми учебное заведение может.

Такая возможность обеспечивается культурой жизни школы. На первый взгляд она невидима, но, по сути, оказывает на учебный процесс колоссальное влияние.

Это убеждения команды учителей, моделей и норм их взаимодействия, стандартов коммуникации. Почему, например, в одной школе принято наклоняться к первоклашкам во время диалога, а в других – такого не увидишь?

Выбирая школу и учителя, я рекомендую родителям поискать ответы как минимум на три вопроса.

Вопрос первый: “Как сформированы элементы культуры жизни школы?” Каковы ценности, стандарты, традиции, истории, правила, стиль управления, атрибуты. Если обратить на это внимание – несложно получить ответ.

Ценности учителя не пощупать, как диплом об окончании вуза

Подсказка: в организациях, где на формирование культуры выделены ресурсы, любят говорить об этом больше, чем о чем-либо другом. Общие ценности затрагивают личность глубже, чем профессиональные успехи. И если первое посещение школы превращается в экскурсию с презентациями и историями, значит это заведение со зрелой культурой или на пути к ней.

Вопрос второй: “Какова культура отношений в этой школе и как она влияет на учителя моего ребенка?” Каждая школа имеет свой характер, и он будет проявляться в том, как учитель строит отношения с детьми. Как расставлены акценты: выполняем план или воспитываем людей? Что перенимают молодые учителя? Сколько свободы есть у учителя в транслировании личных ценностей?

В одной из школ учителя практикуют командное упражнение: с закрытыми глазами они передавали по кругу тарелку, не зная, что она с водой. Кое-кто был облит. А это – игровая метафора ежедневного общения в команде. Если учитель готов бережно и четко передать тарелку коллеге в игре, значит, для него это имеет значение. И это говорит о стиле взаимодействия в других контекстах.

Вопрос третий: “Каковы ценности учителя, которому я доверяю ребенка?” Их не пощупать как диплом об окончании педагогического вуза, но это не уменьшает важность вопроса.

Какие цели ставит перед собой учитель, как позиционирует себя по отношению к детям, какие критерии будет использовать для оценивания результатов. В интервью с учителями я всегда спрашиваю: “Почему вы работаете в образовании?” Если в ответе прозвучало слово “развитие”, значит, специалист пришел в образование не только за длинным отпуском.

Ответы, которые учителя дают на три вопроса выше – материал, кисти и масло, с помощью которых они по-разному решат творческую задачу в классе.

Опытного учителя они простимулируют свериться с требованиями времени и потребностями ученика.

Молодого, начинающего – впервые об этом задуматься и начать искать ответы. Научить ребенка быть счастливым, рассказав ему как это сделать или расписав алгоритм – невозможно в принципе. Можно создать условия. Научить его сегодня как завтра построить корабль – лучше позволяя и помогая ему полюбить море, а не давая прямых инструкций.

Сделать это может тот, кто любит свое дело, разделяет ценности команды, пользуется ее поддержкой и вовлечен.

Незримое, но сильное поле для создания таких условий формирует культура жизни школы или, говоря строго, – организационная культура вашего учебного заведения.

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