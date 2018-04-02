Как вовремя распознать усталость и справиться с ней. Блог спортсмена-любителя

Важно трезво оценивать свое состояние и не доводить организм до деструктивных состояний

Мы часто слышим, что все успеть невозможно. Нужно расставлять приоритеты и браться за те задачи, которые нам по зубам. А что делать, если взялись за дело с уверенностью в победе, а потом почувствовали, что не тянете? Отказаться от мечты и долгосрочной цели? Увериться, что брать от жизни желаемое – фантазии оптимистов? Этот текст будет полезен тем, кто отказывается сдаваться и идти на компромиссы.

Итак, вы взяли старт. Обозначили долгосрочную цель с ощутимым результатом. Работаете над проектом, чтобы сдать его в обозначенный срок. Или решили переплыть Ла-Манш и нуждаетесь в планомерной подготовке. Вы взвесили возможности, заручились поддержкой. Но спустя какое-то время: концентрация и продуктивность упали, фокус внимания с трудом удерживался только на главном, вы стали понимать, что не можете собраться. Причина, как правило, кроется в накопленной усталости.

Первым признаком усталости можно назвать свойство переносить дела на “завтра”. Если не встану на тренировку сегодня, то сделаю это завтра. Нет вдохновения на написание статьи – подожду до завтра. Задачи, которые вы решали с легкостью еще неделю назад, сегодня тянете с трудом.

Вы начинаете распределять дела на важные, срочные и несрочные. Несрочные не делаете вообще. На другие сферы, например, личную жизнь, времени не хватает, и она остается за бортом. Очень важно вовремя отрефлексировать и не довести себя до изнеможения. Если игнорировать переутомление, накопительный эффект может привести к демотивирующим состояниям. Нам часто кажется, что сна и еды достаточно, остальные рычаги управления находятся в голове, и все зависит от правильного настроя. Ход подобного рассуждения – ошибка, так как наша психика может подсунуть “свинью” в виде апатических и тревожных состояний. Они накатывают медленно и незаметно, управлять работой мозга становится невозможно. Если вы доведете свой организм до износа, вам придется выпасть из социальной жизни на много месяцев.

Обращаю ваше внимание: если условное “завтра” наступило, а вдохновение так и не вернулось, то пора бить тревогу. Ваш мозг перегружен, тело не справляется, и организм включил механизм защиты. Я не буду давать советы из серии: бросайте все и езжайте в длительный отпуск, пересматривайте ценности, обращайте внимание на знаки, ваша цель – не то, что вам действительно нужно. К таким отговоркам склонны люди, которые боятся поражений, не верят в себя и привыкли сдаваться. Давайте поговорим о том, как продолжать держать верный курс к большим целям, научится справляться со стрессом и жить полной жизнью.

Пройдите медицинское обследование. Часто причина глубинной проблемы лежит на поверхности. Пока мы молоды, привыкли обращаться к врачам только в крайних случаях. Мы склонны копаться в себе, менять мировоззрение, искать истинные причины неудач в карме или обвинять других людей. На самом деле причина душевных метаний может оказаться в банальном скачке гормонов, а тяжесть тела – в непереносимости лактозы. Обычный медосмотр может решить ваши проблемы с недосыпом, плохим аппетитом и перееданием. Вы можете жить и не знать, что у вас проблемы со щитовидной железой или сердцем. Когда увидите развернутую картину своего здоровья, получите, при необходимости, правильное лечение. Воспользуетесь рекомендациями и начните корректировать ритм жизни в соответствии с реальными возможностями. Оповещен, значит вооружен. И, как следствие, более спокоен.

Отследите, что именно забирает энергию, а что – прибавляет. Прогулка на свежем воздухе придает сил, просмотр ленты социальных сетей – забирает. Если соцсети являются частью вашей работы, стоит относиться к этому именно как к работе – выделять определенное время и не позволять затягивать себя надолго. Четыре чашки кофе в день перестали мобилизовать, а горячая ванна помогает быстро заснуть? Заменяйте одни привычки другими. Если не получается сразу, направьте усилием воли. Быстрое переключение с одних задач на другие мозг воспринимает как отдых, а вы, тем временем, планомерно движетесь к результату.

Больших целей невозможно достигнуть без ограничений

Прекратите общение с токсичными людьми. Одни люди наполняют энергией, другие ее высасывают. Если во время общения с друзьями детства вам начинает казаться, что все ваши глобальные цели – лишь стремление не жить как “все”, у вас возникают сомнения в собственном выборе, отсекайте таких людей без зазрения совести. Не ссорьтесь, не объясняйте причин, просто сводите общение на нет. Пусть звонят, пишут, обижаются. Решите для себя, что отправить одно сообщение токсичному человеку – минус пять процентов вашего дневного энергетического потенциала. Ответ на звонок, считайте как минус двадцать. Вы – человек, а не благотворительный фонд.

Станьте эгоистами. Так принято называть людей, которые любят и заботятся о себе. Мы много сил растрачиваем на угождение другим. “Это мой друг и я обязан уделить ему время, когда он просит”. В итоге вы тратите время на однотипные разговоры, которые даже не останутся у вас в памяти. Лучше встречаться с приятелем редко, но посвящать этой встречи всего себя, чем выполнять обязательство с угнетающим чувством, что не успеваете сделать запланированное. В итоге вы возненавидите и друга, и себя за слабохарактерность. Зачем искать новые ресурсы, если вы растрачиваете свои не по назначению?

Не попадайтесь в ловушку чувства вины. Эта пиявка как ничто другое отбирает у нас и силы и здоровье. Проспала тренировку – вот лентяйка. Пропустила из-за работы ужин с мужем – начало проблем в отношениях. Вижу детей только по утрам и поздними вечерами? Какая же я дрянная мать! Не позволяйте чувству вины взять над вами верх. Не выполнили обещанное – сделали вывод, пошли дальше. Нам свойственно ошибаться, поэтому не стоит тратить ресурсы и время на укоры в собственный адрес. Если особенно любите себя поругать, не забудьте выделить на самобичевание лишние два часа в день.

Меньше слушайте советы. Кто-то воспринимает ваши стремления как непреодолимую скалу. Для другого ваши цели – детские игры в песочнице. Никто не знает ваших возможностей лучше вас самих. Главное – не занимайтесь самообманом. Если вы чувствуете, что можете справиться, работайте над ленью, а не ищите оправдания, будто у вас поменялись приоритеты. Занимаясь самообманом, вы не сможете себя уважать. Самооценка начнет падать и придется выделять время на психотерапевта. Организм и возможности у всех разные. Кому-то подходит доводить дело до конца в один присест, кому-то нужно подходить к вопросу мелкими перебежками. Только вы, как никто другой, знаете, какой способ вам подходит лучше.

Больших целей невозможно достигнуть без ограничений. Важно, чтобы вы трезво оценивали себя, работу организма и не доводили себя до деструктивных состояний.

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