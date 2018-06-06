Как восстановить доверие: три этапа

Низкая степень доверия в отношениях – то еще испытание

Как только упоминается слово доверие, эмоции начинают закипать, включаются защитные реакции, и люди начинают тревожиться, куда заведет этот разговор.

Доверие – не та тема, которую большинство людей обсуждают свободно. Немногие способны вести объективно доверительный разговор, продуктивный и уважительный, укрепляющий отношения, а не разрывающий их.

Ключом к устранению нехватки доверия является концентрация внимания на поведении, его подрывающем. В целом я рекомендую избегать использования слово “доверие”. Сосредоточив внимание на поведении, вы и ваш собеседник сможете нацелиться на то, что можете контролировать: на то, как вы относитесь друг к другу. Как это сделать? Существует три основных этапа.

Диагностируйте, какая составляющая доверия низкая. Прежде всего, диагностируйте, какая составляющая доверия разрушается. Исследования показывают, что доверие состоит из четырех элементов: компетентности, честности, заботы и надежности. В зависимости от содержания и характера отношений некоторые элементы могут иметь больший вес, чем другие. Но все они важны и необходимы. Например, компетентность, честность и надежность могут быть более уместными в отношениях с автомехаником, в то время как проявление заботы будет выражаться в меньшей степени. Вы хотите быть уверены, что механик хорошо разбирается в том, как отремонтировать автомобиль, взымает честную плату и завершает работу вовремя. В этом контексте забота менее важна, но если механик груб и относится к вам неуважительно, вы можете задаться вопросом: а действительно ли он/она заботится о ваших интересах? Следовательно, это подрывает ваше доверие к такому специалисту. Определите конкретное поведение, вызывающее низкую степень доверия. Редко бывают ситуации, когда вы не доверяете человеку в целом. Почти всегда это один или два ключевых типа поведения, которые приводят к разрушению доверия. Как только вы определили, какая составляющая доверия низкая, можете свести поведение к тому, что же вызывает разрыв доверия. Например, давайте посмотрим на надежность. Люди надежны, если показывают свою ответственность. Это соблюдение сроков, выполнение обязательств, постоянная готовность или своевременная обратная связь, а также ответственность за результаты своих обязательств. Если вы испытываете низкую степень доверия к коллеге, потому что он/она не является надежным, вы быстрее и легче закроете разрыв в доверии, четко определив тип поведения и понимая, как можете его исправить. Покажите ответную реакцию на поведение. Дать ответную реакцию кому-то – это момент доверия в отношениях. Это возможность либо построить доверие, либо разрушить его, поэтому важно, чтобы вы подошли к ситуации с четкой целью и планом в уме. Определив, какой из четырех элементов доверия подвергается разрушению и какое поведение к этому приводит, покажите ответную реакцию и разработайте план по исправлению. Сосредоточьтесь на разговоре о поведении, которое человек может контролировать и изменить, а не на общих чертах личности или характеристиках. Сопротивляйтесь стремлению к обобщению и не смягчайте ответную реакцию. Наглядно показывайте, конкретизируйте и описывайте негативное воздействие такого поведения, но также предполагайте лучшие намерения со стороны другого человека.

Наконец, сфокусируйте разговор на проблеме решения трудностей в поведении и конструктивном движении вперед. Ответная реакция может звучать примерно так: “Нам нужно обсудить еженедельные отчеты о статусе проекта. Вот уже три недели вы пропускаете пятничный дедлайн, в результате, исполнительная команда получает неполную картину статуса проекта во время встречи в понедельник. Я обеспокоен, ведь это на вас не похоже. Можем ли мы поговорить о том, что происходит, и выяснить, что можно сделать, чтобы это исправить?” В этом примере, не используя слово “доверие”, вы обратились к поведению, вызывающему низкую степень доверия к сотруднику, и начали реализовывать план по восстановлению доверия в дальнейшем.

И помните, что никто не склонен считать себя ненадежным. Поэтому, если прямо сказать кому-то “я вам не доверяю”, это приведет к разрушению отношений, и восстановить доверие будет еще сложней, если и вовсе возможно. Но диагностировав подорванные элементы доверия, определив конкретное поведение в корне проблемы и обсуждая способы решения, вы можете восстановить баланс, сохранить и развить отношения.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь