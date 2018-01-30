Как воскресить свои новогодние обещания: пять шагов

Чтобы дать желанию шанс удержаться на ногах и вырасти, надо просто бросить себе вызов и настроиться на длительную и увлекательную игру

Помните, что обещали себе в новогоднюю ночь? Восемь из десяти помнят, но не придерживаются своих обещаний уже в середине февраля. Почему же резолюции так рано умирают?

Зимние праздники проходят под слоганом "Поверь в чудо". И мы начинаем верить. Верить, что в этом году наконец нам предложат работу мечты. Куда-то исчезнут лишние 10-20 килограммов, от которых не удалось избавиться раньше. Что рука сама перестанет тянуться к сигаретам. Легко будет раньше просыпаться, чтобы помедитировать. Мы с радостью верим, что в 2018 все наконец удастся.

Вот только месяц "Поверь в чудо" уже прошел. И что мы имеем? Кто-то уже махнул рукой на свои новогодние обещания. Кто-то еще ждет, что с какого-то понедельника (или, еще лучше, праздника – тогда вероятность чуда выше) сойдет какая-то манна небесная, и все само собой произойдет. Так, может, и бывает, но только в американских рождественских фильмах. На самом деле только одна из пяти резолюций доживает до второй недели после праздников.

Кем бы ни был создатель гениальной идеи сжигать в новогоднюю ночь записку со своим желанием, он забыл об одной мелочи – что стоит сохранить ее копию. Для чего? Чтобы не похоронить ее вместе с пеплом в бокале, а таки осуществить те желания. Поэтому если ваша резолюция уже едва дышит или вообще упала в спячку до следующего Нового года, то есть простая инструкция, как вернуть ей энергию.

Готовьтесь идти маленькими шагами и ошибаться

Как оживить свою новогоднюю резолюцию

Для начала спросите себя, стоит ли ее оживлять. Вам действительно нужно пробежать тот полумарафон? На самом деле хотите научиться писать код? Стать вегетерианцем? Или иконой стиля в Инстаграме? Мы часто придумываем себе какие-то цели просто потому, что все вокруг этим занимаются. А нам страшно быть "не в тренде". Но чтобы делать то, что и все, не надо было ждать до новогодней ночи. И выполнение такого обещания как раз потому и идет со скрипом, потому что нам самим это сто лет не надо. Поэтому оживлять резолюцию есть смысл только тогда, когда мы уверены: это наше желание, а не навязанное лентами соцсетей, успехами коллег или ожиданиями родных.

Забудьте слово "резолюция". "Резолюция" звучит пафосно и торжественно, но как-то полумертво. Как будто мы поставили свою подпись под приказом, умыли руки и пошли доедать оливье. Мол, пусть кто-то выполняет. Только штука в том, что мы и есть те "кто-то". Никто за нас не станет лучше питаться или тренироваться. Никто за нас не возьмется за этот проклятый учебник испанского, давно мозолящий глаза. Только мы сами. А чтобы нам самим захотелось это все делать, стоит избавиться от слова "резолюция". Замените его на "вызов". Свой вызов самому себе на 2018 год. От такой постановки задачи сразу просыпается больше азарта, правда?

От такой постановки задачи сразу просыпается больше азарта, правда? Играйте со своим желанием. Такой подход моментально изменит всю картину. Следовать новогодним обещаниям больше не будет медлительно, обременительно страшно. Если это просто игра, то о какой скуке или страхе может вообще идти речь? Конечно, игре нужны правила. Поэтому стоит придумать их и тщательно расписать: что можно делать, что нет, какие штрафные, какой инвентарь брать и когда можно праздновать финиш.

Периодически напоминайте себе, что вы в игре и сверяйте прогресс. Когда у вас миллион всяких дел, то очень легко отодвинуть на задний план свое новогоднее обещание. Это, в конце концов, успешно делают восемь из десяти мечтателей. Поэтому следует установить напоминание на телефоне, рабочем столе или оставить записку на холодильнике. Пусть ваш вызов постоянно дает о себе знать и подталкивает к действию. Так вы не дадите ему шанс умереть или снова упасть в спячку.

Готовьтесь идти маленькими шагами и ошибаться. Причина того, что большинство резолюций умирают, так и не став на ноги, именно в том, что мы требуем от себя всего и сразу. И через нетерпение преждевременно сдаемся или ставим на желании крест. А маленькие шаги способны сделать в разы больше, чем безумные гонки раз в месяц. Для этого неплохо бы подробить глобальную цель в духе "выиграть чемпионат" или "запустить бизнес" на меньшие. Тогда в течение всего года у вас будет куча поводов праздновать свои маленькие победы. Или неудачи. Их, между прочим, тоже полезно праздновать. Это помогает не хвататься за голову – "все пропало", а собираться с силами и с хорошим настроением идти дальше, усвоив урок.

Каждое наше желание может умереть так же быстро, как и родилось. Чтобы дать ему шанс удержаться на ногах и за год вырасти, от нас требуется не так уж много. Просто бросить себе вызов и настроиться на долгую увлекательную игру.

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