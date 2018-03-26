Как влиять на других: один простой способ. Блог Дариуса Фору

Всегда будьте внимательны к тому, как вас воспринимают другие

Вы когда-нибудь чувствовали себя неправильно понятыми? Может, вам кажется, что вас не понимают на работе. Или что друзья больше не на той же волне, что вы.

Может быть, люди действительно вас не понимают. Но причина не в них, а, скорее всего, в вашем поведении. Объясню, почему.

Несколько лет назад я начал работать в крупной исследовательской IT-компании в Лондоне. Тогда я впервые оказался в организации, имевшей тысячи сотрудников.

Только лишь на моем этаже работали около 200 человек. Для меня это был первый опыт причастности к такой большой команде.

Одним из наиболее важных уроков, который дал мне мой ментор касательно работы в большой команде, звучал так: люди могут судить лишь о своем восприятии тебя.

И довольно часто существует разница между восприятием и реальностью, правда?

Приведу пример. Один из моих друзей недавно прошел через интенсивную серию собеседований с многочисленными интервью и обсуждениями.

Это была важная должность. Он очень хотел ее получить. В шаге от последнего этапа он получил фидбек: “Складывается впечатление, что вы довольно настороженно воспринимаете обратную связь”.

Иными словами: вы не слушаете, что вам говорят другие.

Я знаю своего друга. Он не такой. Он моральный человек, обладающий сильными ценностями. Однако он часто испытывает необходимость объяснять себя всем подряд. И такое поведение можно принять за защитную реакцию.

Друг спросил, что я думаю о его истории. Исходя из опыта собственных ошибок, я передал ему то, что как-то сказал мне один из менторов: «Восприятие – это реальность, помни об этом».

Мы делаем поспешные выводы

Никого не волнуют ваши реальные намерения. Не потому что люди бессердечны или эгоистичны. Просто у них нет времени проводить психоанализ в отношении каждого встречного.

Мы постоянно делаем поспешные выводы. Может, это и не лучший путь. Всегда лучше собрать больше информации прежде, чем судить о ком-то. Но дело в том, что так мы облегчаем себе жизнь. Ни я, ни вы не можете это изменить.

Измените то, что воспринимают люди

Вы можете поинтересоваться: как же изменить восприятие других людей? Ответ нужно искать в науке влияния.

Когда я говорю о влиянии, многие думают, что я имею в виду “обман”. Они отвечают что-то вроде: “Не хочу притворяться”.

Но наука о влиянии не об этом.

Убеждение и влияние вертятся вокруг двух связанных друг с другом вопросом:

Как наше поведение влияет на поведение других людей? Как поведение других людей влияет на наше поведение?

Приведу пример. В моем восприятии одна из участниц моей рабочей группы не очень интересовалась нашими делами.

Мы поговорили. Из разговора я понял, что это был очередной пример работы принципа “восприятие – это реальность”. Мое восприятие оказалось ошибочным.

Используйте язык тела и слова, чтобы влиять на других

Я объяснил ей, почему восприятие имеет значение и дал подсказку о влиянии: копировать. Многие знают об этом трюке, но лишь немногие регулярно его используют.

Когда вы копируете чей-то язык тела и слова, у человека складывается впечатление, что вы ему нравитесь. А это автоматически делает вас привлекательным в его глазах. Вот такие мы странные.

Так что вместо того, чтобы просто сидеть и смотреть на кого-то во время разговора (тогда людям кажется, будто вы безразличны), используйте язык тела и слова, чтобы влиять на других. Заставьте других поверить в то, что вы увлечены.

В этом нет никакого притворства. Знаете почему? Никто не может пронюхать, о чем вы на самом деле думаете. Так или иначе, мы должны сообщить другим о своих мыслях.

Принципы влияния работают даже тогда, когда другие о них знают

Я изучал влияние больше десяти лет. Знаю, когда люди пытаются на меня повлиять. И в большинстве случаев, мне это нравится.

Для меня это признак того, что человек делает осознанное усилие для того, чтобы наладить со мной контакт.

Нужно лишь оградить себя от нездоровых влияний, людей, которые стремятся убедить вас делать что-то, чего вам делать не хотелось бы. К счастью, такое случается редко.

Чем бы вы ни занимались, начните применять принцип “восприятие – это реальность” прямо сейчас.

В следующий раз, когда ваш супруг или супруга решит, что вы ленивы, подумайте, может, это вы сделали, чтобы он или она так считали. Если люди на работе считают, что вы не умеете получать обратную связь, может, это вы сами вынудили их прийти к выводу, будто вы необучаемы.

Посмотрите внутрь. Измените собственное поведение. И всегда будьте внимательны к тому, как вас воспринимают другие. Особенно, если вам от этих людей что-то нужно.

Перевод НВ

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