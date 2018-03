Как вести переговоры, чтобы всегда достигать желаемого. Блог маркетолога

Постсоветская ментальность и привычка карабкаться по трупам мешает нам принять тот факт, что можно выиграть без проигрыша

Win – это на английском значит выиграть, а lose, соответственно, – проиграть. Человечество росло, формировалось и развивалось в абсолютном принятии единственно возможного развития событий – если кто-то выиграл, значит, кто-то обязательно проиграл. И только в 1981 году три профессора Гарвардского университета Роджер Фишер, Уильям Ури и Брюс Паттон опубликовали книгу Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In ("Переговоры без поражения. Гарвардский метод"). В ней предложили попробовать проводить переговоры по определенным канонам, при соблюдении которых поражений не будет.

Именно в этой книге появилось понятие "win-win". Его называют по-разному: стратегией, принципом, подходом, техникой, методикой, методом переговоров. Не читайте, пожалуйста, под словом "переговоры" только деловое общение. Мы ведем переговоры везде и всегда, в том числе – с собой. Например, такие: съесть тортик сейчас и завтра побегать; не есть тортик и не бегать; не есть и бегать; съесть и не бегать. Ну, вы поняли.

Win-win подходит для всего, где есть несколько сторон взаимодействия; и если все, кто участвуют в процессе, настроены на win-win, то есть возможность, что в результате не окажется никого, кто бы ощущал себя проигравшим.

Как добиться win-win всегда и везде, я не знаю. Но уверенна, что если все участники изначально настроены на конструктив и удовлетворение друг друга, win-win может быть достигнут куда легче и проще, чем если пытаться сделать партнеров лузерами. К сожалению, постсоветская ментальность и привычка карабкаться по трупам мешает нам принять тот факт, что можно выиграть без проигрыша. Можно! И вот как.

Начнем сначала. Я, как маркетолог, свято верю в то, что все в жизни надо начинать с исследования и анализа, другими словами, с подготовки. Перед вступлением в любые переговоры, будь то переговоры с дочерью-подростком о том, во сколько ей надо вернуться с вечеринки; с мужем на счет ближайшего отпуска; с шефом о повышении заработной платы; или с клиентом о стоимости услуги – максимально подготовьтесь. Где вечеринка, кто и что там будет. Куда советует поехать свекровь, лучший друг мужа и какие планы, собственно, у мужа на этот счет и какой бюджет на ваш отпуск мечты. Какие заработные платы на рынке в вашей отрасли у лидеров рынка, и есть ли вакансии. Стоимость схожих вашим услуг, и легко ли заменить вас с вашей должности.

И, конечно, вступая в любые переговоры, вы должны максимально четко и конкретно, прежде всего, для себя, сформулировать свои цели и задачи. Что, кто, где, когда, зачем – чем конкретней вы сформулируете свою цель, тем больше шансов у вас ее добиться.

Советую не включаться эмоционально в любые процессы, кроме любви

Второе и важное. "Не спеши, а то успеешь" – это татуировка должна быть сделана на мозге у всех у нас для всего, но особенно в переговорах. Пару лет назад друг покупал себе дом. Он был готов заплатить одну цену, причем очень вменяемую, а продавец настаивал на своей, слегка оторванной от реальности. В какой-то момент моему другу это надоело, и он решил, что дом ему действительно нравится, и он его купит, пусть и с серьезной переплатой. У нас заняло время уговорить его подождать, настаивая на своей сумме. За день до окончания срока, на который мы уговорили приятеля, хозяину дома предложили инвестицию – дорогостоящую, но очень выгодную. Деньги нужны были очень срочно, и у него просто не было выхода – он немедленно согласился на сделку. И таких примеров можно привести миллион.

Теперь к главному. Как достигается "win-win":

Важна абсолютная честность в переговорах. Вся информация – правдива. Если вы не уверены в искренности своего оппонента – вам придется приложить усилия, чтобы выяснить фактаж, и если окажется, что оппонент вам врал на первичных подходах, подумайте, нужен ли вам такой "партнер"? Лучше всего, если в обсуждении изначально принимают все заинтересованные стороны. Чтобы решение, в какой вуз поступать дочери-выпускнице, принималось именно при участии дочери, а не бабушек и дедушек. Все недоговоренности ведут к невозможности прийти к лучшему решению, потому недостатки, слабые места и даже относящиеся к вопросу персональные проблемы тоже выкладываются на стол переговоров. Цели озвучиваются четко, понятно, с конкретикой и деталями, без подчеркивания критичной важности соблюдения именно своих интересов, что изначально исключает возможность win-win соглашения. Если возникает конфликт, он должен рассматриваться сторонами, как общая проблема, а не как шанс задавить другую сторону, автоматически превращая ее во врага. Все возможные варианты решений выносятся на обсуждение сразу со всеми вероятными последствиями для сторон, чтобы в окончательном решении был не компромисс, а именно максимально удовлетворительное для сторон решение. При этом, еще раз, собственные предпочтения не ставятся во главу угла и на них не делается фокусировка. Если решение, абсолютно устраивающее все стороны, не может быть принято, переговорщики соглашаются пригласить внешних консультантов. Найти самое удовлетворяющее всех решение на самом деле очень просто – нужно всего лишь поставить себя на место оппонента и представить ситуацию с его стороны. Если бы все участники переговоров делали так каждый раз, никогда бы не было переговоров, длящихся порой годы. Нужно стараться не прибегать к угрозам, не использовать ошибок партнеров и избегать силовых методов давления. К сожалению, в нашей современной жизни это не то, что не реально – вообще практически невозможно. Стоит, наверное, помнить, что прибегать к таким методам можно только в самом крайнем случае. Часто вижу, когда в переговоры, и деловые, и персональные, люди вступают с определенной программой внутри, типа, "я художник, я так вижу" и невозможно сдвинуть человека с этой программы, хоть какие доводы и аргументы не приводи. Этого лучше не делать ни вам, ни если вы видите, что другая сторона пришла запрограммированной, лучше перенести переговоры в виртуальное пространство или просто перенести.

Также я очень настоятельно посоветовала – и вам, и себе – стараться не включаться эмоционально в любые процессы, кроме любви. Эмоции в общении мешают не только достичь win-win, они могут повредить уже сложившиеся отношения, разрушить уже налаженные фундаменты и не дать заключиться уже практически подписанным соглашениям.

И да, не можешь поменять ситуацию – поменяй свое отношение. Если отказаться от проигрышного для вас решения никак – ищем позитив в негативе. Найти что-то чрезвычайно выигрышное для себя можно при любом раскладе.

Конечно, формула "(сторона + сторона) х переговоры = win-win" сработает, если все стороны переговоров буду знать и соблюдать правила, что, наверное, пока не очень часто возможно. Но. Мы же работаем над этим вопросом. Я, например, очень надеюсь, что эта колонка поможет хоть одним переговорам пройти именно с результатом win-win.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь