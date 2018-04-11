Как вернуться в форму после праздников: пять советов. Блог Оксаны Скиталинской

Чтобы не навредить себе слишком экстремальными диетами, стоит знать несколько правил разгрузки организма

Праздники почти прошли, куличи и ветчина еще доедаются, но по-летнему теплая погода нагрянула неожиданно быстро, поэтому срочно нужно становиться стройными.

Здесь на "помощь" приходит интернет с его "диетами" и советами "пить побольше воды", чтобы избавиться от жира, омолодить кожу, провести детокс и тому подобное.

Но полезно ли делать «разгрузочные» дни?

Полезно, но с пониманием дела. К тому же все очень индивидуально: то, что подходит одному, не подходит другому. Впрочем, универсальные правила таки есть.

1. Побольше клетчатки: овощей вареных и свежих, ягод, семян льна, гречихи и овсяных отрубей.

Клетчатка уменьшает контакт токсинов с кишечной стенкой и минимизирует их проникновение в кровь. Не забывайте о пребиотиках - компоненты пищи и напитков, которые "прицельно" питают полезную кишечную микрофлору. Это топинамбур, артишок, настой цикория.

2. Добавьте сульфорафана. Этот удивительный компонент, который входит в состав крестоцветных (все виды капусты, руккола) и стимулирует образование в печени очень важных ферментов, которые необходимы для полноценного процесса всех фаз детоксикации. Особенно богатой на сульфорафан является сырая брокколи - достаточно пожевать одно-два соцветия в день.

3. Спермидин цитрусовых. Это важное вещество стимулирует процесс очистки клеток от так называемого "клеточного мусора". Достаточно одного фрукта в день.

4. Пробиотики. Кисломолочные напитки с живыми бифидобактериями будут способствовать восстановлению кишечной микробиоты - царства микроорганизмов, населяющих наш кишечник и влияющих на все процессы обмена веществ, а также наше самочувствие, настроение и память.

5. Вода. В эти дни на нашем столе в качестве основного напитка должна быть именно вода. Разве что ее можно "разбавить" компанией из одной чашки кофе и зеленого чая. Все. Никаких "компотов", крепких черных чаев, нектаров и даже фруктовых соков.

Конечно, все эти лайфхаки не сочетаются с жареными котлетами и "наполеонами".

Отдельно остановлюсь на вопросе воды. Нам десятками лет устойчиво и "авторитетно" навязывают необходимость пить по 2,5-3 л воды в день.

Говорят, что вода "вымывает токсины", делает кожу гладкой, лишая ее морщин. Даже придумали четкую цифру - восемь стаканов воды в день. А для многих людей выпить даже пять стаканов воды является мукой, и они буквально силой вливают ее в себя.

Никаких научных доказательств необходимости питья именно такого большого количества воды не существует. При этом еще раз подчеркну: воду обязательно нужно пить и именно вода - самый лучший напиток, созданный природой.

Вода - лучший напиток, созданный природой

Почему нам не нужно пить много воды?

1.В продуктах питания есть много так называемой связанной воды, особенно - во фруктах, ягодах, овощах (85-90%), молоке (под 90%), мясе, рыбе, яйцах (75-90%), и даже в кашах и макаронах.

2. При окислении жиров, белков и углеводов также выделяется вода: 100 г жира - почти 100 мл воды; 100 г углеводов - более 55 мл; белка - около 40 мл.

3.И если суточная норма воды составляет примерно 2,7 л, то это не значит, что эту воду нужно выпить.

Поэтому около 500 мл дневной нормы обеспечивают жидкие блюда, 700 мл - другие продукты (овощи, фрукты, ягоды, каши), 1 л - вода, чай, кофе и напитки, а еще 300-400 мл - эндогенная вода, которая образуется в процессе обмена веществ.

Норма воды для взрослого человека - это, примерно 40 мл на кг массы тела и 100-150 мл на кг массы тела (поэтому дети часто просят пить).

То есть только один литр воды в так называемом свободном виде нужно для человека, который ведет размеренную жизнь офисного работника без чрезмерных физических нагрузок и без чрезмерного потения (здесь речь не идет о патологических состояниях, например, инфекции, обезвоживание, диарея, некоторые заболевания почек и т.д.).

Все, что сверх этой нормы - это перегрузка сердца и сосудов и усиленный распад белка, что особенно опасно для людей старшего возраста (не заставляйте своих родителей пить по два и более литров воды).

Текст публикуется с разрешения автора.

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