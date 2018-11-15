Как в Калифорнии. Чего мы не знаем о еде и нашем здоровье? Блог диетолога

Некоторые продукты вообще не присутствуют на полках супермаркетов, а об основах здорового питания мы просто забываем

Особенно ощутим культ здоровья в Калифорнии. Процент тучных людей здесь очень мал. Нормой считается ходить по улице в спортивной одежде с карематом за плечами, даже на деловые встречи, быть подкачанным и улыбаться. Человек с сигаретой (электронной тоже) по умолчанию воспринимается как лузер и неудачник.

Очень популярны, хотя и дороже обычных супермаркетов, большие магазины здоровой пищи Whole Foods, где по периметру расположены самые здоровые продукты: зеленые листья разных оттенков и форм, на которые постоянно распыляется холодная вода, чтобы они не увядали, овощи, часть из которых даже не знаешь названий, фрукты и ягоды. А семян различных видов и сортов для еды, орехов, разновидностей круп и бобовых – море. Здесь очень популярными и нормально оплачиваемыми являются коучи по питанию, которые рассказывают, что нужно есть для сохранения здоровья.

Полно готовой пищи, только набирай, взвешивай и покупай: бобовые минимум 10 сортов, по-разному приготовленных, соусы, салаты и тому подобное. Рай для любителей здорового и полезного, а также ценителей своего времени.

Очень много диетических добавок, подних отведены целые ряды полок. Здесь все, что хочешь: и для глаз, и для волос, потенции, силы, похудения, кишечника, детей, взрослых, стариков и нерожденных. Никто не отговаривает их употреблять – это также норма жизни.

Возле Whole Foods обязательно расположены студии йоги. Вчера я впервые в жизни посетила урок йоги, первый уровень, то есть начальный. И мне очень понравилось. Посещают йогу люди с разным цветом кожи, разного возраста и комплекции.

В Украине о питании надо говорить на каждом шагу

В Украине уже также крутые супермаркеты, но отдел овощей все еще хромает: если и есть пара пучков петрушки, салата и укропа, туго перемотанных в целлофан, который используют для украшения букетов цветов, то это и все. Хотя, казалось бі, ну что там – вырастить зелень. А именно зелень должна быть на первом месте среди всех овощей, которые мы едим. Где капуста кале, свекольные листья, разновидности салатов? Производители, давайте!

Мне кажется, что в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, с ее повальным ожирением, болезнями и смертностью, о питании надо говорить на каждом шагу! Все билборды должны быть исключительно с фотографиями овощей, фруктов, орехов, бобовых и другой здоровой пищи, физически активных людей всех возрастов, а не толстых мягкотелых политиков с пустыми обещаниями. Есть одно проверенное правило: хотите иметь то, что имеете – делайте то, что делаете; хотите иметь что-то другое, лучше – так и делайте другое и лучше, а не наступайте на те же грабли.

Люди просто не знают, что покупая ежедневно печенье, или сладкие напитки, жареные полуфабрикаты, белые батоны, алкоголь и сигареты они сами обрекают себя на ужасные болезни и преждевременную смерть. У нас также есть магазины здоровой пищи. Но кроме семян чиа, льна, круп, честно говоря, там не так много здоровых продуктов: сладости на фруктозе и керобе, а также шоколад «на меду» не являются здоровой альтернативой.

У нас еще слабо популяризируется вегетарианство, хотя тем, кому за 40 и, тем более, за 50, надо питаться преимущественно вегетарианской пищей (не обязательно веганский, а именно вегетарианской).

Поэтому все, что нам пока остается – употреблять овощи, фрукты, ягоды домашней заморозки, орехи, семечки, бобовые и грибы. Не жарить вообще. Пить воду и чай. Не сахарить, не добавлять готовую фруктозу. Быть очень физически активным, искать возможности для того, чтобы подвигаться, а не отмазки. Понять, что сигареты – это 100% гарантия болезней, которые в муках отберут остаток жизни.

Любить свою страну и делать ее прекрасной: держать в чистоте и украшать место, где живешь и работаешь, улыбаться людям. Тогда у нас есть много шансов иметь страну мечты и долгожителей.

Текст опубликован с разрешения автора.

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