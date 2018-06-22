Как утолить жажду и быть бодрым в жару: простой рецепт. Блог Оксаны Скиталинской

Вода с ягодами не только освежит, но и замедлит старение

В невероятно жаркие дни, когда лето зашло "слишком далеко", хочется прохлады. Даже 20-минутное пребывание на улице приближает наше состояние к тепловому удару (жар в теле, холодный пот, головная боль, усталость и прочие неприятности).

Поэтому в жару избегайте прямых солнечных лучей, носите белую одежду, шляпку или платок и солнцезащитные очки, на лицо и шею не забывайте наносить крем с SPF не менее 80, чтобы предотвратить фотостарение. И пейте напитки, богатые электролитами, витамином С и фитонутриентами.

Это поможет избежать электролитного дисбаланса (много электролитов, то есть натрия, хлора и калия, теряются с потом), соответственно, меньше будет риск перебоев с сердцем, сосудами, давлением, самочувствием.

И это еще не все.

Витамин С, который является неотъемлемым компонентом ягод (где-то больше, где-то меньше) является очень важным геропротектором, то есть защищает клетки от ускоренного старения, которое активизируется летом из-за жары и чрезмерного УФ-стресса.

Витамин С замедляет действие сигнальных путей в клетках, связанных с воспалением. Усиливает действие фермента теломеразы, задачей которой является восстанавливать теломеры на кончиках хромосом, то есть, опять-таки, замедлять старение.

Витамин С защищает клетки от ускоренного старения

Также этот витамин активирует процесс самоочищения клеток от накоплений "мусора". В сочетании с фитонутриентами витамин С снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний, потери памяти и болезни Альцгеймера. Защищает кожу от старения, ведь повышает синтез белка коллагена. Улучшает состояние десен при наличии пародонтоза.

Поэтому советую сделать напиток, от которого получим двойную пользу: воду и ценные вещества.

Для приготовления понадобятся ягоды (вишня, малина, смородина черная и красная) и лепестки розы. Также можно добавить другие богатые витаминами и электролитами продукты: огурец, сельдерей или шпинат. Любимую комбинацию измельчить и залить водой, а затем дать настояться. Такой напиток утолит жажду, улучшит самочувствие и придаст бодрости.

Текст публикуется с разрешения автора.

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