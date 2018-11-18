Как успеть все. Пять правил эффективного дня телеведущей Маши Ефросининой

Как навсегда забыть о напрасных и скучных днях?

У меня есть пять опорных точек, которые я соблюдаю, чтобы каждый мой день был максимально результативным и приносил мне удовлетворение. Так что сегодня я поделюсь 5 правилами эффективного дня.

Правило 1. Просыпайтесь ежедневно в одно и тоже время

Желательно пораньше. Я, например, встаю в 7:30–8 утра и стараюсь не изменять этому правилу. В этом есть определённая режимность и настройка на хороший эффективный рабочий день. Я позволяю себе долго дрыхнуть только на выходных. Но дети у меня просыпаются в 7:30, поэтому я встаю вместе с ними – это уже моя привычка. С точки зрения эффективности, то это придумано не мной – как говориться: «Кто рано встаёт, тому бог подаёт». А если вы ещё и увлекаетесь разными практиками или йогой – там тоже все советуют пораньше проснуться. У меня некоторые друзья встают в 5 утра, медитируют, делают зарядку и говорят, что день тогда становится длинным, бесконечно насыщенным и ты много успеваешь. Но тогда и лечь надо в 9 или 10 вечера – а у меня так не получается. Поэтому я просыпаюсь, отправляю всех в сад или школу – и перехожу к следующему правилу.

Правило 2. С утра посвятите час себе

Я уж не знаю, какое время вы выкроите: то ли проснётесь раньше всех, либо, как я – когда вы одна остаётесь дома. Но час себе – обязательно. Это время для очень большого количества жизненно важных для меня вещей:

- Плотный, насыщенный завтрак.

- Кофе, который настраивает на день и психологически, и физически.

- Возможность во время кофе посмотреть свой планер на день.

- 20 минут медитации, с которой я начинаю свой день вот уже около года. Она меня очень правильно балансирует, настраивает на все предстоящие дела. Это время возможности помолчать, провести с собой внутренний диалог, поднакопить силы и энергию.

Почитайте книгу Робина Шармы «Кто заплачет, когда ты умрёшь?». Там есть великолепные советы, как этот час проводить эффективно.

Правило 3. Планируйте

Я много рассказываю о том, что я не умею планировать свою жизнь на 10 лет и у меня не расписано, что я буду делать через пять лет, на вершине какой горы я открою холодное шампанское. Я не про это, а про список дел на каждый день.

Я планирую будни за неделю. Если в воскресенье открыть мой календарь на ближайшие пять дней – они, как правило, будут расписаны. Это очень полезно по ряду причин: вы можете распланировать всё, затем просмотреть, какие у вас дела, заполнить пустоты – и тогда всё будет проходить динамично, чётко, вы не будете отвлекаться на какую-то бессмыслицу.

Для меня самое сложное дело в жизни – это кого-то о чём-то попросить

Также, вы точно понимаете, когда у вас появится час на себя, час на какую-то тренировку, час на возможность встретиться с друзьями – что-то очень приятное для вас, которое пойдёт не в ущерб вашим делам.

Планирование – это ещё и возможность избавить себя от такого комплекса современных женщин, как «я плохая мать». Потому что вы сразу понимаете, где вы освобождаете вечера, когда есть днём время – так можно избавиться от комплекса навсегда, используя время эффективно.

Правило 4. Не откладывайте неприятные дела на вечер

Постарайтесь самые неприятные дела делать утром. Максимум – в обед. Если начнёте откладывать на вечер – перенесёте на завтра.

Что я называю неприятным? Звонок для неприятного разговора. Кто занимает руководящие должности – это, например, необходимость уволить человека и сообщить ему об этом. Лично для меня самое сложное дело в жизни – это кого-то о чём-то попросить. Я такие вещи всегда откладываю на потом, и в итоге оно может висеть месяцами.

Если следовать этому правилу, и утром совершать самое неприятное, тяжёлое, мучащее вас – вам будет так легко, у вас вырастут крылья, и по всем оставшимся делам вы просто пронесётесь. Самое сложное – это не отложить.

Правило 5. Делегируйте обязанности

Это мне далось нелегко. Я из тех женщин, которые всё делают сами. «Это я не могу доверить, тут я справлюсь лучше, это лучше меня никто не сделает». Однажды у меня настал момент, когда я настолько зашивалась, что была абсолютно бесполезна в этих делах, не могла их осилить – и, в итоге, ничего не получалось, всё проваливалось. Я начала заставлять себя делегировать эти обязанности либо своим подчинённым, когда я занимала руководящие посты на телеканалах, либо в обычной жизни я стараюсь «переполовинить» бытовые дела. Дома у меня уже взрослая дочь 14-ти лет, и дела по хозяйству мы уже с ней делим на двоих. Я понимаю, что иногда за ней нужно и перемыть тарелку, но, тем не менее, я всё равно говорю ей помыть посуду.

С тех пор, как я начала доверять людям, понимать, что две головы лучше одной, а четыре руки – намного эффективнее двух, то у меня и дела стали идти лучше.

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