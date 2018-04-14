Как усилить сексуальную привлекательность. Блог Татьяны Годард

Правильно питайтесь и пейте качественные напитки, занимайтесь спортом и следите за своим эмоциональным состоянием

Изначально физически нас тянет друг к другу не из-за внешней красоты, ума или личностных качеств – мы выбираем партнеров по запаху. И парфюм здесь не причем. На уровне подсознания мы реагируем на запах тела, который “фильтрует” наш особый орган. И в наших силах сделать этот аромат максимально привлекательным для противоположного пола.

За нашу сексуальную привлекательность отвечают феромоны – особые летучие вещества, едва различимые запахи, усиливающие влечение как мужчин, так и женщин. Они вырабатываются апокринными железами и воспринимаются вомероназальным органом, который есть в носу.

Этот орган связан нервными окончаниями с мозгом, причем не с его корой, а с подкорковой частью, поэтому запах на уровне мышления не фиксируется.

По сути, это реакция на уровне животного инстинкта и мы, как и животные, выбираем партнера по запаху, который лично нам либо нравится, либо нет. Уже потом мы включаем мозг и оцениваем человека по внешности, ментальной и духовной развитости и прочим качествам. Именно этим объясняются непонятные вспышки страсти, когда разумом мы понимаем, что это “не наш тип”, но все равно нас к человеку неудержимо тянет.

Природа распорядилась так, что мы подсознательно выбираем наилучшего лично для нас партнера для потенциального размножения. Феромоны дают информацию о состоянии здоровья человека, его физиологической готовности к продолжению рода, уровню сексуальной активности. У мужчин феромоны выделяются в основном с потом. У женщин особо активное их выделение наступает в период овуляции, на 14 день цикла, когда наиболее высоки шансы забеременеть. То есть, с точки зрения биологии, все логично: женщина привлекает партнера, беременеет и, в итоге, рожает здорового ребенка. Такова изначальная, заложенная в нашей природе, функция феромонов. Так что мужчин, на самом деле, больше всего возбуждают не соблазнительные формы, а состояние, в котором пребывает женский организм. Интересный факт: прием противозачаточных таблеток заглушает запах женских аттрактантов.

Но с феромонами все не так просто — наш запах может как привлекать представителей противоположного пола, так и отталкивать. Поэтому их разделяют на аттрактанты (от англ. attract — привлекать), и репелленты (от англ. repel – отталкивать, вызывать неприязнь). Чем больше концентрация аттрактантов, тем выше наша сексуальная привлекательность, ну, и наоборот. Кстати, достоинства аттрактантов сексуальной привлекательностью не ограничиваются. Ученые установили, что они также улучшают работу дыхательной системы, повышает иммунитет и стимулируют выработку эндорфинов — гормонов радости.

Ну, а теперь — самое интересное: как усилить выработку аттрактантов. Здесь, как и в любом деле, важен комплексный подход. Начнем с диеты.

Феромоны несут информацию о здоровье, в том числе здоровье кишечника. Именно от состояния системы пищеварения зависит здоровье других жизненно важных систем. Еда непосредственно влияет на выделяемые телом феромоны. К примеру, если вы употребляете много фастфуда, трансжиров, различных химических добавок, которыми насыщены большинство переработанных промышленных продуктов, вроде колбас, консервов, полуфабрикатов, кондитерских изделий, то выделяться будут в основном репелленты, полностью заглушая аромат аттрактантов.

Не на пользу и переизбыток белка. Это сложный для расщепления продукт, поэтому долго находится в кишечнике. Если его слишком много, в неправильном сочетании (например, белок плюс картофель или паста), то запускаются гнилостные процессы и тело выделяет репелленты. К подобному эффекту приводит сочетание жирного и простых углеводов (а это почти все кондитерские изделия). Вредят феромонам и сильно перченые, соленые, копченые, жареные блюда. Они усиливают выработку пота, следовательно, и неприятный запах тоже становится сильнее.

С другой стороны, чем больше вы употребляете свежих овощей, фруктов, зелени, тем больше полезнейшей клетчатки, которая и чистит организм и помогает белку легче расщепляться (поэтому мясо, рыбу, молочные продукты стоит сочетать со свежими овощами и зеленью). Кишечник прекрасно работает, организм здоров, он не перегружен, в нем много энергии и выделяется максимум аттрактантов. Поэтому хотя бы накануне свидания стоит отдать предпочтение свежим овощам, зелени и фруктам.

Для женских феромонов больше всего полезны свежие ягоды, все цитрусовые и сладкие фрукты

Ученые также выяснили, что употребление определенных продуктов помогает увеличить выработку аттрактантов. Для мужчин это морковь, помидоры, и вообще все фрукты и овощи красного и желтого цвета, а также, как ни странно, чеснок. Оказалось, что содержащиеся в чесноке сероводород и цинк помогают секреции тестостерона — мужского полового гормона. Очевидно, женщины чувствуют его высокую концентрацию в мужском организме. Прямо перед свиданием чеснок есть не обязательно: достаточно регулярно употреблять его в другие дни.

Для женских феромонов больше всего полезны свежие ягоды, все цитрусовые, сладкие фрукты, овощи белого и зеленого цвета.

Могут усилить выработку аттрактантов также травяные чаи и отвары: с дягилем, чабрецом или любистком, шалфея. Кроме того, с отварами этих трав можно готовить ванны.

Кроме еды, есть и другие факторы, которые либо очень позитивно, либо резко негативно влияют на выработку феромонов. Так, очень полезны занятия спортом: активные физические нагрузки очищают организм, способствуя дополнительной выработке аттрактантов. Сильные репелленты — никотин и алкоголь, так что злоупотреблять ими точно не стоит.

Принципиально важное значение имеет внутреннее состояние человека. Любые эмоции — радость, страх, беспокойство, чувство влюбленности отображаются в запахе и на подсознательном уровне мы это ощущаем, не зря кто-то сразу вызывает симпатию, а кто-то по непонятной причине отталкивает.

Так что секрет сексуальной привлекательности прост. Правильно питайтесь и пейте качественные напитки, следите за гигиеной, занимайтесь спортом и старайтесь следить за своим внутренним состоянием. Тогда в любом возрасте вы будете соблазнительными и желанными.

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