Как управлять своим настроением: два простых шага. Блог Дариуса Фору

Настроение влияет на качество жизни, однако мало кто уделяет время его контролю

Вы сейчас в хорошем настроении или в плохом?

А теперь позвольте спросить иначе – как ваш день? Готов поспорить, что день плохой, если настроение плохое, и хороший, если такое же настроение.

Это очевидно, так ведь? Но есть один момент: если настроение так сильно влияет на качество нашей жизни, почему мы им не управляем? Ведь, будем честны, нельзя позволять плохому настроению портить день.

Тем не менее, я никогда не слышу людей, говорящих об управлении собственным настроением. Мы предполагаем, что на настроение влияют внешние факторы. То, что мы не можем контролировать.

Стоики часто пишут о том, что нельзя позволять другим людям проникать вам в душу. Они напоминают, что мы не можем контролировать других людей или внешние события.

Но независимо от того, как вы проживаете свою жизнь, в определенные моменты вам приходится иметь дело с раздражающими людьми или событиями, которые выводят из себя. И это портит вам настроение.

Та как же избежать того, чтобы поддаваться плохому настроению, спровоцированному внешними факторами? И как генерировать хорошее настроение? Давайте разберемся.

1. Как управлять негативным настроением.

Вы когда-нибудь пробовали фиксировать, как часто пребываете в плохом настроении? Я пробовал. И скажу вам: если вы хоть немного походите на меня, то это происходит гораздо чаще, чем вам кажется.

Вы плохо спали?

Плохая погода?

Застряли в пробке?

Работаете с мудаком?

Вас обслужили без должного уважения?

Всякое случается. Не может быть всегда по-вашему. Даже самые богатые, здоровые и счастливые люди имеют дело с проклятиями человеческого рода.

Как в случае с любым процессом, сосредоточенном на исправлении чего-то плохого, для управления плохим настроением нужно сперва осознать проблему.

И проблема не в том, что случается нечто-то плохое. Я не говорю о том, что нужно избегать того, что портит настроение. Это удел слабых.

Ведь вредным является на само событие, а ваша негативная реакция.

Помните, что отрицательные эмоции могут быть очень полезны. Они существуют не зря. Однако, мы должны понимать, что плохо оставаться в негативном состоянии.

Поэтому в течение следующих двух недель ведите дневник настроения. Постарайтесь зафиксировать, какие именно триггеры его провоцируют.

Вот и все. Повторюсь: мы не пытаемся избегать плохого настроения, а стремимся воспитать осознанность. Это единственный способ вырваться.

2.Как создавать позитивное настроение.

Когда вы стали лучше понимать себя и узнали о триггерах негативного эмоционального состояния, время переходить к следующему этапу.

А следующий шаг… ничего не делать.

Сделайте себе услугу и не следуйте первому инстинкту. Он почти всегда плохой.

Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в страданиях

Иногда я получаю отвратительные письма, комментарии или твиты, не имеющие никакого значения.

Сегодня утром я получил мейл от человека, называвшего меня лжецом, потому что он не смог скачать с Amazon бесплатную электронную книгу, которой я поделился. Но это не моя вина, что он не умеет пользоваться Amazon. И меня вывело из себя, что в связи с этим он назвал меня обманщиком.

Вначале я не хотел обращать внимания, а затем послал его к черту (когда люди пишут мне, осуждая мой стиль письма, я посылаю их туда же).

Признаю, это не лучшая реакция. Но если я не отвечаю, то настроение портится, ведь чувствую, будто не постоял за себя. Я защищаю свои ценности любой ценой.

Как видите, первая реакция – всегда эмоциональная. В данном случае моей первой реакцией было проигнорировать.

Но я также не говорю, что вы должны на все реагировать. Все, что нужно, это потратить несколько секунд и оценить, что стоит на кону. Если ваша честность или отношения, тогда нужно действовать.

Скажем, вас начал раздражать ваш парень или ваша девушка. Вы можете думать: “Если я буду злиться, она будет разочарована. Тогда я стану еще злей, ведь она не может говорить со мной, когда я злюсь. Так что лучше не позволять эмоциям обострять ситуацию”.

Если вы цените отношения, то лучше не выплескивать гнев – даже если это позволит вам чувствовать себя лучше в данный момент.

Управлять настроением тяжело. И с первого раза получается редко. Если тренироваться, то со временем вам будет гораздо легче контролировать то, что именно влияет на ваше настроение.

Но вот случилось что-то, что спровоцировало плохое настроение. Что теперь?

Представьте себе что-то хорошее.

Заставьте мозг вырабатывать серотонин. Взгляните на ситуацию со стороны. Поставьте перед собой цель никогда не оставаться в плохом настроении дольше, чем на 10 минут.

Насладитесь собственной печалью. Ответьте. Пожалейте себя.

И двигайтесь дальше.

Я не буду сидеть тут и говорить вам, что никогда не бываю в плохом настроении. Жизнь непредсказуема, обстоятельства часто затягивают нас в негативное мышление.

Что отличает позитивных людей от негативных, так это то, что первые никогда не остаются в плохом настроении. Бывает, я в плохом настроении целый день. Но никогда с этим не смиряюсь.

Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее в страданиях. Пересильте себя и насладитесь той жизнью, которая у вас есть. И старайтесь оставаться в хорошем настроении так часто, как только можете.

Перевод НВ

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