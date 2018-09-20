Как управлять своей жизнью: 7 правил буддистов, которые пригодятся каждому

Полная осознанность необходима для того, чтобы мы всегда были в курсе: где мы, кто мы и какие наши цели

Слово "осознанность" вошло в мою жизнь шесть лет назад благодаря студии театра импровизации "Черный квадрат". Именно там нас учили, что ничего нельзя делать на автомате и рутинно, все должно быть всегда и полностью под контролем сознания. То есть ситуаций "выключила ли я утюг?" или "закрыл ли я дверь/машину?" не должно в принципе возникать никогда в силу того, что вы точно знаете, выключила ли/закрыл ли, когда и как именно это было сделано.

При этом с осознанностью у меня всегда была определенная вражда. Девочковые бабочки мыслей и мечтаний все время уносили неизвестно куда, иногда весьма надолго. Я не могла ни молиться, полностью фокусируясь на молитве; ни медитировать – мысли-оккупанты лезли в голову со всех сторон. Так было всегда. Начиная со школы и до сих пор, когда я живу календарями, записями, напоминаниями и прочими попытками собрать себя в кучу.

Будучи вот такой абсолютно разбросанной всю свою жизнь, я, наконец, доросла до курса обучения медитации випассана – древнейшей технике медитаций буддизма. Первые упоминания о ней появились еще 2500 лет назад, а само слово означает "видеть жизнь, как она есть".

Я прошла курс, горда этим и хочу поделиться с вами выводами, которые я сделала после:

Наш мозг абсолютно не приемлет управления. Насколько он сам по себе, я поняла только благодаря курсу. Как только я пыталась начать медитировать, неожиданно обнаруживала, что в одной части мозга я вспоминаю встречу с любимым, в другой бойко и резво продолжаю уже давно забытую дискуссию с шефом, а в третьей танцую в клубе под потрясающий рок-н-ролл.

Все у нас в голове: все привязанности, все зависимости. Знаете, почему? Смотрите выше. Мозг ненавидит, не терпит любой контроль. Как только вы попробуете, заметьте, не договориться с ним, а управлять им, он такой пожимает своими мозговыми плечами, что, мол, ты не хочешь биться головой об стену, потому что Вася решил, что Маша ему удобней? Ну, ладно. Давай придумаем другую причину битья. И это касается абсолютно любой причины.

Медитация випассана невозможна без медитации анапана – метода тренировки мозга подчиняться хозяину. Только практикуя анапану, я поняла, насколько мой мозг приучен гулять сам по себе и как тяжело успокоить все, что там в нем происходило без моего участия. Так вот, в любой непонятной, острой, раздражающей ситуации нужно закрыть глаза, сосредоточиться на дыхании у себя под носом. Несколько усиленных вдохов и выходов, с ощущением касания воздуха и повторять про себя "вдох – выдох" и ситуация может показаться (реально, скорей всего так и будет) совсем не такой, как казалось раньше. Потому что…

На самом деле, все не так, как в действительности. Люди слишком большое значение придают себе. Никому вообще нет дела, что на вас надето, что вы едите и прочее, если это не затрагивает зоны их личных интересов. Вы у вас в голове и в реальности можете быть не одним и тем же человеком.

Один из основных обетов при прохождении курса – благородное молчание. Это святой обет должен быть главным обетом в жизни. Не надо давать советов, если их не просят. Не предлагайте ваших ответов, если вас не спрашивают. Не нужно высказывать свое мнение, если им никто не интересуется. Не стоит обсуждать других людей и обстоятельства их жизни. Но! Комплименты делать можно и нужно, особенно, когда их от вас вообще не ждут.

Терпение – главная сила медитируещего, да и не только. Потому что "Everything comes to those, who can wait long enough (все приходит к тому, кто умеет ждать)". Так сказал Стивенг Кинг. Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо тебя по воде проплывает труп твоего врага (старинная китайская поговорка).

"Внимание управляет реальностью". Похоже, мастер Йода из "Звездных войн" был буддистом, потому что именно буддисты тысячи лет тому назад осознали и постановили, что внимание или, если совсем точно, осознанность, во всем и везде – это главная цель медитирующего. Именно внимание – первая из четырех ступеней пробуждения.

Мой основной вывод: полная осознанность необходима для того, чтобы мы всегда были в курсе: где мы, кто мы, какие наши цели, как и для кого мы их достигаем.

Пользуясь пятым правилом, советовать ничего не буду. Насколько этот путь нужен вам – решать только вам. Даже если вы, прочитав эту колонку, примете какое-то решение или сделаете свой вывод – это уже будет означать, что я прошла курс не только для себя и не совсем зря.

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