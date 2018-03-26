Как Украина показала себя на Парижском книжном салоне. Блог Натальи Гузенко

Необычный дизайн и качественная программа украинского стенда привлекли внимание читающей Франции

Создавать положительный имидж государства за рубежом – кропотливая работа. Присутствие страны на важных мировых событиях не обязательно должно быть громким, но непременно постоянным и достойным.

Во Франции Украина только сейчас начала наращивать мускулы своей культурной дипломатии. Одним из важнейших мероприятий, в котором после длительного перерыва приняла участие наша страна, стал Парижский книжный салон, проходивший с 16 по 19 марта.

Писатели – особая каста французского общества, пользующаяся большим уважением. Они – знаменитости и частые гости радио- и телеэфиров в прайм-тайм. К их слову прислушиваются, и не только в области литературы. Новые книги известных авторов широко обсуждаются, на встречи с писателями в книжных магазинах приходит множество людей, а во время автограф-сессий к ним выстраиваются длинные очереди поклонников.

Это вступление здесь для того, чтобы показать, что Франция много читает. И, как утверждает Национальный центр книги, читает все больше. Значит, у украинских писателей есть все шансы стать голосом Украины, который непременно услышат в этой стране.

Первой ласточкой, улучшившей в последние годы имидж Украины в Париже, с моей точки зрения, был “Уикенд на Востоке”, организованный в ноябре прошлого года французским фестивалем. Среди приглашенных украинских участников было много писателей, встречи с ними проводили известные во Франции журналисты.

На заключительной конференции “Уикенда” речь шла о сборе подписей к петиции об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России. Позже французская сторона подала петицию в посольство РФ и организовала еще одну встречу с неравнодушными, среди которых были важные общественные и политические деятели.

В нашей культурной политике, увы, пока много случайных успехов и поражений

Наш стенд на Парижском книжном салоне – следующий маленький, но значимый шаг к постоянному присутствию Украины в культурном поле Франции.

К счастью, для оформления украинского стенда пригласили компетентных специалистов – за интерьер отвечала дизайнер компании MAЇNO Надин Кобылко. Белые кружевные вытынанки Дарьи Алешкиной, будто парящие в воздухе, были заметны издалека. Грамотно созданная лаконичная черно-белая гамма, современная и в то же время аутентичная стилистика, привлекала внимание на фоне разноцветных стендов других участников.

Каждый день здесь проходили встречи с украинскими писателями и издателями. Задавать им вопросы были приглашены журналисты местных СМИ или представители издательств, выпускающих украинских авторов во Франции.

От приятных тем (об атмосфере украинских городов) до насущных (о женском взгляде на литературу) и сложных (о войне на востоке страны и жизни крымских татар в сегодняшнем Крыму). Украина была показана с разных сторон.

Среди выступающих – Андрей Курков, София Андрухович, Ярослав Мельник, Андрей Кокотюха, Гульнара Бекирова, Гася Шиян, Марьяна Савка, Владимир Рафеенко, Богдан Образ, Эрик-Эмманюэль Шмитт, Юрий Билак, Алан Серр, Олена Ящук-Коде, Дарья Алешкина и, конечно же, Ирэна Карпа, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины. Последняя выступила сразу в трех ипостасях: организатора, писательницы и интервьюера.

Беседы во время Салона переводила Ирина Дмитришин, которая вот уже десять лет переводит на французский наших авторов.

С легкой руки Ирэны Карпы Эмманюэль Макрон получил свой собственный экземпляр книги рассказов Олега Сенцова, переведенной на французский.

О том, что президент Франции игнорировал стенд почетного гостя Салона – России, во Франции, как и в Украине, знают все. Однако протест украинцев против присутствия Захара Прилепина осветили лишь украинские СМИ.

Французские же издания, например, L’Express, пригласили Прилепина на интервью. От цинизма ответа на вопрос, почему он воюет на Донбассе, стынет кровь: “Я командовал операциями, в результате которых погибали люди. Я офицер. Это все равно, что спрашивать у плотника, работает ли он с деревом”.

В нашей культурной политике, увы, пока много случайных успехов и поражений, избежать которые можно, лишь выбрав правильную стратегию и распланировав бюджет.

Я продолжаю слышать фразу: “Спасибо, что в такое сложное время государство дало денег”. Поразительное раболепие! Разве не чиновникам, нанятым на работу гражданами-налогоплательщиками, необходимы деятели культуры – для создания положительной репутации страны за рубежом?

Талантливых людей в Украине достаточно, и на примере Парижского книжного салона в этом можно было убедиться в очередной раз. Осталось доверить создание имиджа страны профессионалам, грамотно выстроить программу культурной дипломатии и спланировать бюджет, который бы позволил не “выбивать” деньги на мероприятие в последнюю минуту, рискуя оказаться “ненадежными” в глазах европейских партнеров. По плечу ли это МИДу и в будущем Украинскому институту? Верю, что да.

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