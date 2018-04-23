Как ухаживать за мужской кожей: три правила. Блог дерматолога

Кожа мужчин имеет множество особенностей, а потому средства по уходу, рассчитанные на женщин, им не подходят

В повседневной жизни и врачебной практике я отмечаю все больший интерес мужчин к своей внешности. В свою очередь, производители косметики расширяют линейки собственной продукции и все больше внимания уделяют разработке средств, направленных на уход за мужской кожей.

Различия женской и мужской кожи начинают закладываться еще во внутриутробном периоде и активно проявляются в период полового созревания. И особую роль в этом процессе играет мужской гормон тестостерон.

В чем же основные отличия мужской кожи?

Она гораздо плотнее женской (эпидермис на 30% толще и на 20% больше ороговевает) и имеет более прочную фибриллярную сеть. Это делает кожу более устойчивой к воздействию агрессивных факторов – у мужчин нет склонности к появлению растяжек и целлюлита. Кожа мужчин меньше подвержена старению, однако, если этот процесс уже начался, то увядание происходит более интенсивно, а появившиеся морщины более глубокие.

Из-за большего количества меланина, гемоглобина и кератина мужская кожа более темная.

Большое количество капилляров в коже мужчин способствует ее лучшему кровоснабжению, однако, провоцирует развитие проблем с сосудами. А это значительно влияет на цвет лица – возникает нездоровый красный или фиолетовый оттенок кожи.

Потовые железы у мужчин более крупные. Поэтому одной из животрепещущих проблем является повышенное потоотделение.

Кожа мужчин продуцирует на 75% больше кожного сала, поэтому она более склонна к жирности и загрязнениям. Сальные железы работают более интенсивно, что провоцирует появление такой проблемы как себорейный дерматит.

Еще одно отличие – уровень кислотно-щелочного баланса. Уровень рН женской кожи находится в переделах 5,7, а у мужчин этот показатель колеблется около отметки 5,4, что делает мужскую кожу более склонной к чувствительности.

Еще один фактор повышенной чувствительности кожи у мужчин – необходимость частого бритья. Этот процесс является настоящим стрессом для кожи, он приводит к нарушению защитных функций, истончению и развитию воспалительных процессов.

Исходя из описанной выше специфики мужской кожи, можно сделать вывод, что сильный пол должен руководствоваться своими, особенными правилами ухода за собой.

“Три кита” ухода за мужской кожей

1.Бритье

К процессу бритья необходимо относится не только как к досадной необходимости. Стоит минимизировать риски возникновения нежелательных последствий. Очень важно использовать качественную удобную бритву, регулярно менять кассеты или станок.

Также важно подготовить кожу к этой травматической процедуре. Мне кажется, сейчас уже многим понятно, что использование обычного мыла недопустимо. Средства для бритья должны учитывать особенности рН мужской кожи и способствовать легкому скольжению.

После бритья кожа нуждается в обязательном восстановлении. Для этой цели создаются специальные продукты. Хорошо, если в их составе есть красная смола драконова дерева, витамин С, термальная вода и успокаивающие растительные агенты. Вместе они освежают, восстанавливают и заживляют кожу.

Необходимо всегда иметь под рукой очищающие влажные салфетки

2.Очищение

Еще одна немаловажная часть в уходе за мужской кожей – очищение. Средства для умывания обязательно должны иметь пометку “for men”, ведь именно они способствуют более глубокому проникновению, восстанавливают жировой баланс, ускоряют обновление клеток. Как правило, мужчины предпочитают использовать средства в формате мусса. Также для мужчин выпускаются различные легкие эмульсии, которые наносятся на кожу и также смываются водой.

Отмечу такие важные и эффективные продукты для очищения мужской кожи как эксфолианты. Качественный продукт будет работать в нескольких направлениях: отшелушивать мертвые чешуйки кожи, выводить токсины, абсорбировать излишки кожного сала, увлажнять и восстанавливать кожу. В результате Вы избавитесь от нежелательных высыпаний и черных точек, получите более равномерный тон лица и предупредите появление неприятных возрастных изменений.

Еще один небольшой лайфхак для мужчин, особенно тех, кто много времени проводит за рулем. Необходимо всегда иметь под рукой очищающие влажные салфетки, которые помогут удалить с кожи лица осевшую дорожную пыль и другие загрязнения одним движением. Это поможет вашей коже чувствовать себя немного лучше, пока оберетесь домой к своим проверенным уходовым средствам.

3.Уход и защита.

Несмотря на то, что в целом кожа мужчин делится на те же типы, что и женская, использование универсальных косметических средств – не лучший выбор. Как правило, женская косметика ориентирована на особенности строения кожи слабого пола и может не подойти мужчинам. Та же разница в уровне рН мужской и женской кожи может сыграть значительную роль в том, что косметическое средство не просто не подойдет, а даже усугубит проблему. Также не каждому мужчине будут приятны консистенции и специфические отдушки в кремах для женщин. Поэтому оптимально использовать специальные мужские линии проверенных косметических брендов.

Большинство средств мужской уходовой косметики обладают матирующим эффектом, при этом в необходимой степени увлажняют и тонизируют кожу. Также мужчины, во многом из-за специфического образа жизни, очень склонны к отекам вокруг глаз. Поэтому многие производители делают акцент на решение этой проблемы и предлагают средства с практически мгновенным эффектом устранения отечности. Также большой популярностью у мужчин, особенно в зрелом возрасте, пользуются средства с лифтинговым и антивозрастным эффектом. Обращайте внимание на составы таких средств и ищите такие ингредиенты:

Пальмитойл гексапептид-14 – представляет собой специальную молекулу, имеющую свойство, подобное действию ботулотоксина – блокирует нейромышечные сокращения на уровне кожи

Циклодекстрин – комплексная гидрофильная структура, обеспечивающая капсулирование активных компонентов, что способствует долговременному сохранению их физиологической активности и помогает лучше усваиваться кожей

Олигопептид-5 проникает в глубокие слои кожи, разглаживает рельеф кожи, улучшает микроциркуляцию, активизирует регенерацию кожи

Инозитол и мочевина поддерживают оптимальное увлажнение кожного покрова

Стабилизированный витамин С увеличивает синтез коллагена и является мощным антиоксидантом.

Подводя итоги, хочу сказать, что, соблюдая основные и абсолютно несложные правила ухода за кожей и подкрепляя это здоровым образом жизни, каждый мужчина может выглядеть на все 100%. А в наше время это немаловажно, ведь твой внешний вид – это твоя визитная карточка.

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