Как ученые убедили американцев больше спать. Блог Татьяны Ворожко

Американцы привыкли хвастаться тем, как мало спят. Однако новейшие исследования заставили их пересмотреть отношение к ночному отдыху

В 2002 году я приехала в США учиться в аспирантуре (graduate degree) в Университете Штата Огайо (м. Афенс). Одним из моих наибольших впечатлений было отношение многих студентов ко сну. Казалось, многие из них гордились тем, как мало сна им нужно. Они считали, что письменные работы необходимо писать накануне их сдачи и всю ночь, тогда же и готовиться к тестам.

Конечно, в Украине студенты тоже так поступают. Но, в отличие от большинства украинских вузов, тесты и письменные работы в США надо сдавать 2 -5 раз в неделю, а не в конце семестра. Таким образом глубокий недосып превращается в постоянное состояние студента.

И последствия были заметны. В группах по чтению студенты едва могли держать глаза открытыми. И везде – в библиотеке, в аудиториях, коридорах, кафе, на поляне и даже в спортзале – можно было увидеть спящих студентов, многих со следами изнеможения на лице.

Как работать 130 часов в неделю? Стратегически спать и ходить в туалет

Жизнь за пределами университета в этом аспекте ненамного отличалось. Больше всего меня удивлял недосып представителей медицинской профессии - людей, которые должны быть наиболее осведомленными с его последствиями! Врачи, медсестры и особенно интерны работали до 100 часов в неделю, что означало, что смена могла длится 30 часов! И никого, казалось, не беспокоило то, что они доверяют родные части тела лицам с скальпелем или шприцем в руках, которые не спят уже вторые сутки.

Такое же отношение было распространено в мире бизнеса и финансов. Инвестиционные банкиры и фондовые брокеры работали по 90 часов в неделю. Исполнительный директор Yahoo Марисса Майер рассказывала в интервью Bloomberg, что когда она была в Google, работала через ночь минимум раз в неделю. Работать 130 часов в неделю реально, заверила она журналиста - для этого надо только «стратегически подходить к тому, когда ты спишь, моешься и ходишь в туалет».

Экономить на сне советовали не только врачам и финансистам. В садике моего ребенка раз в квартал раздавали листок для родителей с советами. В одной статье говорилось: хотите больше успевать - меньше спите.

Заспанные подростки и невнимательные дети

Недосыпают не только взрослые, но и дети. «По всему миру дети спят на час меньше, чем 30 лет назад. Цена: пониженный IQ, ухудшевшееся эмоциональное состояние, синдром дефицита внимания и избыточный вес», - пишут По Бронсон и Эшли Мерримен в книге «Воспитательный шок: Революционный взгляд на воспитание детей и подростков».

Наиболее распространен недосып среди подростков. Большинство тинэйджеров спят 7-7.5 часов в сутки, тогда как им нужно 9-9.5. Причины недосыпания среди 14-18-летних знакомы молодежи во всем мире: много уроков и домашней работы, внешкольные занятия, компьютерные игры, социальные медиа, телевизор. Однако, в США есть дополнительная причина, превращающая подростков в «зомби» - раннее начало занятий в школе. В около 40% всех старших классов США (high school), первый урок начинается в 8 утра или раньше. У подростков, в отличие от детей и взрослых, гормон сна мелатонин начинает вырабатываться не с наступлением темноты, а через 90 минут. Раньше 11-ти вечера тинэйджеру, при желании, заснуть трудно.

Эксперименты с началом занятий хотя бы на час позже показали многочисленные преимущества для молодежи. Они лучше учатся, становятся добрее, менее подвержены депрессии и конфликтам. В городе Лексингтон, штат Кентукки, после смещения времени начала занятий также было зафиксировано на 16.5% меньше количество аварий на дорогах с участием тинейджеров. В нашем школьном округе начало занятий в старших классах передвинули на 8 утра лишь в 2014 году (было 7:20).

Последствия нехватки сна

Одно из самых известных широкой публике последствий нехватки сна – забывчивость. Во время сна полученная за день информация и впечатления складируются по различным участкам мозга. И для этого нужны все фазы сна. Например, при изучении иностранного языка новые слова запоминаются при одной фазы, а произношение - при другой.

При изучении сна семи тысяч детей исследователями Университета Миннесоты, результаты которого приводятся в «Воспитательные шоке», оказалось, что в среднем отличники спали на 15 минут больше хорошистов, а те - на 15 минут больше троечников.

Недостаток сна ударяет по так называемой «исполнительной функции», за которую отвечает префронтальная кора головного мозга. Это – умение продумать свои действия, сделать их по плану, предвидеть последствия и получить результат. В исследовании Тель-Авивского Университета, которое тоже приводится в книге «Воспитательный шок», когнитивные способности шестиклассников, лишенных только одного часа сна за ночь, меньше чем через неделю падали до уровня хорошо спящего четвероклассника.

Также страдает умение сосредотачиваться и поддерживать внимание. В одном исследовании ученые тестировали когнитивные способности людей, которые спят 4, 6 и 8 часов. Как оказалось, для тех, кто не досыпает, они снижаются каждый день, пока не достигнут стабильно низкой отметки.

Причем, люди, которые мало спят, часто сами не замечают, как ухудшаются их когнитивные способности и самочувствие. Забывчивость? Раздражительность? Мастерство уже не то? А что вы хотели, когда старость на пороге, а в стране - все плохо? На самом деле вместо привыкания к недостатку сна происходит снижение нормы собственного самочувствия и эффективности, а также - накопление дефицита сна. Другими словами - планка падает, а человек этого не замечает, или воспринимает как должное.

Но у меня или у кого-то, кого я знаю, это не так, скажете вы. Да, я тоже знаю женщину, который спит 4-5 часов в сутки и достигает замечательных результатов во всех сферах своей жизни. Некоторые счастливчики на этой планете имеют так называемую «здоровую бессонницу». Они способны спать очень мало без каких-либо потерь для здоровья и работоспособности. Это явление – чисто генетическое и развить в себе здоровую бессонницу невозможно – только нездоровую. Поэтому не давайте себя шантажировать Наполеоном, Микеланджело, Маргарет Тэтчер и другими «генетическими мутантами».

Также сон укрепляет иммунитет, во сне обновляются (ремонтируются) клетки, существенно замедляется старение и улучшаетя внешний вид. Любая женщина неоднократно ставила этот научный эксперимент на себе, пряча его результаты под толстым слоем тонального крема.

Во сне «перегружается» эмоциональное состояние. Негативные эмоции и воспоминания запоминаются в амигдале, а положительные - в гипоталамусе, который больше чем амигдала страдает от недостатка сна, о чем говорится в книге По Бронсона и Эшли Мерримен.

Я думаю, что низкий статус женщин во многих обществах, начиная по крайней мере с начала цивилизации, частично объясняется тем, что они рожали детей чуть ли не каждый год, а следовательно – страдали из-за всех последствий существенного и продолжительного недостатка сна. Они считались глупыми, неспособными контролировать свои эмоции, менее способными – все то, что удивительным образом совпадает с последствиями депривации сна. Сегодня в США, хотя у женщин во всех возрастных группах меньше свободного времени, чем у мужчин, спят они чуть больше.

И еще одно следствие недостатка сна – лишний вес. Бессонница активизирует гормон грелин, отвечающий за аппетит и подавляет гормон лептин, который сигнализирует мозгу, что желудок уже полон и можно прекращать есть. В результате, люди, которые мало спят, даже если потребляют то же количество калорий, набирают вес.

Американцев убедили больше спать

В Соединенных Штатах проводится и публикуется все больше исследований, свидетельствующих о разрушительных последствиях недостатка сна для здоровья. В 1989-м году, после того, как было установлено, что недостаток сна персонала Нью-Йоркской больницы стал причиной смерти подростка, штат Нью-Йорк ограничил количество часов, которые могут работать интерны до 80-ти. Позже были введены ограничения на продолжительность работы медперсонала и на федеральном уровне.

На телевидении продавцы лекарств от бессонницы, матрасов и подушек в рекламе своего товара активно ссылаются на результаты исследований, донося важность сна миллионам телезрителей.

Главный редактор и основатель интернет-издание Huffington Post Арианна Хаффингтон утверждает, что в США происходит революционное изменение отношения ко сну. Сама она как успешная женщина и мать двоих детей долгое время обходилась 3-4 часами сна в сутки. Очнувшись однажды в луже крови - от истощения Хаффингтон просто потеряла сознание и упала – она ​​решила изменить свою жизнь и жизнь миллионов американцев. В своей книге, презентациях и интервью она активно пропагандирует полноценный сон. Хаффингтон верит, что скоро станет модным хвастаться хорошим сном - так же как здоровой диетой и регулярными занятиями спортом.

И американцы прислушиваются. Согласно измерениям использования времени, за последние 14 лет американцы стали спать на 17 минут больше каждую ночь. Впрочем, по крайней мере, треть всех жителей США все еще страдают из-за недостатка сна.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка» , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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