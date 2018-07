Как стать уверенным в себе: 10 полезных привычек. Называет Тревис Бредберри

Перенимая поведение уверенных людей, вы увеличиваете собственные шансы на успех

В эпизоде Звездных войн Империя наносит ответный удар, когда Йода тренирует Люка, то демонстрирует мощь Силы, поднимая из болота звездный истребитель Х-крыл. Люк бормочет: “Я в это не верю”. Йода отвечает: “Вот почему ты терпишь неудачу”.

Как всегда, Йода был прав, и наука ему вторит. Многочисленные исследования доказали, что уверенность – реальный ключ к успеху.

Изучение отличий между мужчинами и женщинами в успехах в математике и применении пространственных навыков показали, что важную роль играет уверенность. Женщины, которых просили определить свой пол перед тестом на пространственные навыки, показывали результаты хуже, чем те женщины, которых об этом не просили. Также женщины действовали лучше, когда их просили представить, как действовали бы мужчины. При этом оба пола показывали лучшие результаты, когда перед тестом им говорили, что представители именно их пола лучше справляются с таким заданием.

Еще интересней, что отличие в результативности между представителями полов практически исчезло, когда участников просили ответить на каждый вопрос. По-видимому, когда женщинам разрешали пропускать вопросы, они делали это не из-за недостатка знаний, а из-за отсутствия уверенности.

Истинная уверенность не имеет ничего общего с эгоистичным чванством. Когда люди верят в себя и свои способности без бравады, то есть ряд вещей, которых они просто не делают.

1.Они не оправдываются. Если и существует одна черта, которая особенно развита у уверенных людей, то это уверенность в собственных силах – вера в то, что они могут что-то сделать. Вы никогда не услышите, как уверенный человек винит трафик в опоздании или несправедливого босса в отсутствии повышения. Уверенные люди не оправдываются, ведь верят, что являются хозяевами собственных жизней.

2.Они не бросают. Уверенные люди не сдаются, едва что-то идет не так. Они рассматривают проблемы и неудачи как препятствия, с которыми нужно справиться, а не как непреодолимые преграды на пути к успеху. Это не значит, что они повторяют попытки, делая одно и то же. Первое, что делают уверенные люди, когда что-то идет не так, – определяют, в чем причина ошибки и стараются предотвратить ее повторение.

3.Они не ждут разрешения действовать. Уверенные люди не нуждаются в том, чтобы кто-то говорил им, когда и что делать. Они не тратят время, задавая себе вопросы вроде «могу ли я?» или «должен ли я?» Если они спрашивают себя о чем-то, то это скорее вопрос «почему бы мне этого не сделать?» Будь то проведение встречи, если на нее не явился председатель, или преодоление лишнего километра ради решения проблемы клиента. Они не ждут, чтобы о проблеме позаботился кто-то другой. Они видят, что нечто должно быть сделано, и делают это.

4.Они не ищут внимания. Уверенные люди знают, что быть собой – намного эффективней, чем пытаться доказать собственную важность. Люди быстро подхватывают ваше восприятие, их скорее привлекает правильное отношение, чем то, каких людей или какое их количество вы знаете. Когда уверенные люди получают долю внимания за достижения, то быстро переносят акцент на других людей, которые тяжело трудились, чтобы им помочь. Они не жаждут одобрения или похвалы, ведь их самооценка рождается внутри.

5.Они не нуждаются в постоянной похвале. Вам приходилось находиться с человеком, который постоянно хочет слышать, насколько он хорош? Уверенные люди так не делают. Они не думают, что их успех зависит от чужого одобрения, понимают, что как бы хорошо они не работали, всегда найдется кто-то, кто сможет лишь критиковать. Уверенные люди также знают, что уверенность, которая зависит от чужой похвалы, на самом деле, вовсе не является уверенностью. Это нарциссизм.

6.Они не откладывают. Почему люди прокрастинируют? Порой просто из лени. Но часто все дело в страхе – страхе перемен, провала или даже успеха. Уверенные люди ничего не откладывают. Они верят в себя и ожидают, что их действия приблизят к цели. Они не сидят в ожидании подходящего времени или идеальных обстоятельств. Они знают, что важен только сегодняшний день. Если им кажется, что время не подходящее, то они делают его таковым.

Сравнение себя с другими ограничивает

7.Они не судят. Уверенные люди не судят других, ведь знают – каждому есть, что предложить, поэтому не нужно унижать других, чтобы чувствовать себя хорошо. Сравнение себя с другими ограничивает. Уверенные люди не тратят время на оценку других и тревоги о том, смогут ли они соответствовать требованиям каждого встречного.

8.Они не избегают конфликтов. Уверенные люди не считают конфликт чем-то, чего нужно избегать любой ценой. Это скорее то, чем нужно эффективно управлять. Они знают, что конфликт – составляющая жизни. Его нельзя избежать, не обманув себя.

9.Они не дают нехватке ресурсов встать на своем пути. Уверенные люди не меняют курс лишь из-за отсутствия правильно звания, персонала или денег. Они либо находят способ получить необходимое, или придумывают, как без этого обойтись.

10.Они не позволяют жизни стать слишком комфортной. Уверенные люди понимают, что излишний комфорт – смертельный враг достижения целей. Комфорт приводит к самодовольству, а это, в свою очередь, ведет к застою. Когда такие люди начинают ощущать комфорт, то воспринимают это как большую красную тряпку и начинают раздвигать границы, чтобы продолжать расти как личности и как профессионалы. Они понимают, что небольшой дискомфорт – это хорошо.

Подытожим

Перенимая поведение уверенных людей, вы увеличиваете собственные шансы на успех, а это, в свою очередь, приводит к уверенности. Теория ясна, теперь остается лишь действовать.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

