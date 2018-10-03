Как стать уверенной в себе: два важных этапа. Объясняет психолог

Вспомните, что вы слышали о женской дружбе?

Мне приходят на ум неутешительные сравнения и отклики о ней и о женских коллективах: “как пауки в банке”, “сожрать друг друга готовы”. И самое нейтральное описание: “Я работаю в женском коллективе. Ну вы понимаете, как это”.

Неужели женщины действительно не умеют дружить, а только конкурируют, грызутся и вставляют палки в колеса?

Нет, так не всегда. В женской дружбе есть место теплым отношениям, близости и нежности. Но и случаев с беспощадной, часто неадекватной конкуренцией — море.

Почему же одни женщины готовы уйти, удалиться, исчезнуть, как только рядом появляется яркая соперница? А другие разворачивают войну и готовы на все, чтобы стереть соперницу с лица земли?

Дело в том, что способность женщины к адекватной или неадекватной конкуренции – родом из детства. Она зависит процесса взросления и прохождения конкурентной фазы в семье с собственной матерью.

Итак, есть две основные фазы, где возникает конкуренция мама-дочка. Их избежать невозможно — через них проходит любая девочка.

Давайте остановимся на них подробнее и ответим на простые вопросы:

Какие задачи каждой фазы?

Как помочь ребенку их пройти?

Какие последствия не пройденной фазы?

Начнем.

Фаза 1. “Эдипальная”. Возникает в три-пять лет. В этом возрасте ребенок начинает формировать половую идентичность: я — девочка, а он – мальчик. Именно в этот период у девочки зарождаются женственность и сексуальность. И на ком же испробовать свои “женские чары”, как не на самом важном мужчине в ее жизни — папе. В этот период девочка впервые разворачивает конкуренцию с мамой за внимание папы и становится маленькой кокеткой.

От трехлеток можно слышать, фразы: “когда я вырасту, я выйду замуж за папу” или “папа – мой”. Девочки всячески пытаются отправить маму куда-нибудь и побыть с папой наедине, а также получить признание и любовь папы.

Важно, что чувства, с которыми сталкивается девочка в этот период, не так уж легки и приятны, но абсолютно выносимы при “корректном” поведении родителей.

Отцовское признание не поможет, если девушка не принята мамой

Какое поведение можно считать корректным?

Начнем с мамы. Хорошо бы осознавать конкуренцию, выдерживать и признавать ее. Хорошо, если в маме есть теплые чувства и умиление — именно это позволяет ей давать признание самой женской сути дочери. С теплом и поддержкой относиться к конкуренции. Это не значит, что мама должна всегда уступать, но все же не стоит занимать все внимание и время мужа, стоит иногда “проиграть” и дать возможность девочке побыть с папой вдвоем. А иногда сказать “я хочу быть с тобой и с папой, ведь он мой муж, а ты моя дочь”. Важно, чтобы это было по-доброму и с поддержкой.

Что же делать папе? То же самое — видеть в дочке зарождающуюся женственность. Но говорить: “У меня есть жена и я ее люблю как жену, а тебя как дочку. Но ты прекрасна и у тебя обязательно появится тот, кто будет любить тебя так, как я люблю маму”.

Именно в этом случае девочка сталкивается с неприятным, но очень важным знанием — папа не мой и моим не будет.

Хорошим завершением первой фазы является проигранная ребенком конкуренция маме, отказ от идеи, что папа может быть моим. Понимание дочкой, на что можно рассчитывать и возможность развить принадлежность к женскому полу: “я такая же как мама, я буду ей следовать и со временем у меня будет то, что имеет она”.

Какие сложности возникнут при застрявании?

Если женщина застряла на этой фазе, то она часто не понимает, на что может претендовать, на что – нет. Это капризные дамы, которые считают, что им все должны, с отсутствующими границами между моим и чужим. Они часто конкурирует невпопад и находят себе старших, либо женатых партнеров, как будто бы снова и снова проигрывая детский сценарий.

Вторая фаза. Пубертат или подростковый возраст. В эдипальном периоде задача — признать свое поражение и смириться, что папа не твой. Задача этого возраста абсолютно иная — она в том, чтоб отделится от матери, найти свою уникальность, индивидуальность и быть с ней принятой. И чем сильнее мама будет сопротивляться этому, тем больше шансов, что девушка будет пробовать все более радикальные способы: 20 дырок в ухе и 10 в носу, ирокез на голове, рваные чулки в школу.

Задача возраста — обнаружить свою инаковость и быть в ней превосходящей. В чем угодно — красоте, свежести кожи, подтянутости фигуры, имеющихся перспектив, внимании мальчиков. Если мама не способна дать этому признание — в силу зависти, ревности, желания доказать и скрыто конкурировать. Если она так и не сможет признать расцветающую женственность — это грозит двумя манерами поведения:

Манера смирения — при появлении женщины, хоть в чем-то превосходящей меня, я буду теряться, убегать, избегать и чувствовать неполноценной; Воинствующая манера — при появлении любой женщины, появляется ощущения врага. И дальше по накатанной: сплетни, травля, поливание грязью и прочие прелести женской дружбы.

Еще один важный элемент. Много говорят о важности отцовского признания девочке. Но отцовское признание может помочь только в том случае, если девушка принята мамой. Ведь невозможно мужчине создать женскую идентичность и ощущение единства со своим полом. Именно мамам должна признать дочь со всеми ее причудами. Именно мамам должна признать дочку “равной”, конкурентной и согласиться с тем, что в чем-то дочь превосходит ее. Только получив такое признание, девочка может вступать в адекватную конкуренцию, признавая свои сильные качества и давая признание другим женщинам.

Но что делать, если конкуренция не ваш конек. И вы сдаетесь раньше, чем попробовали пободаться, или наоборот, конкурируете до одури, сжигая все мосты и разрушая отношения? А, может, вы вообще не можете даже себе признаться, что конкурируете?

Все это – хороший повод поработать над собой, чтобы конкуренция перестала отравлять вашу жизнь. Тогда она станет здоровой частью любых человеческих отношений.

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