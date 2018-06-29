Как стать успешным фрилансером: пять главных правил

Талантливые профессионалы часто разочаровываются в фрилансе и возвращаются в офис. Чтобы избежать подобной участи, достаточно запомнить пять правил

1.Установите четкий график.

Для того чтобы чувствовать себя свободным на фрилансе, для начала нужно себя как следует ограничить. Да, ваш график может быть более гибким и соответствовать вдохновению или вкусам, но, чтобы организовать его таким образом, нужно как минимум эти свои вкусы и циклы продуктивности понимать. Ведь годами работая по графику, придуманному за вас, вы возможно понятия не имеете, когда же эти ваши самые продуктивные часы. Для этого мало просто ждать вдохновения, ждать “когда попрет”. Необходимо экспериментировать. Тогда со временем вы сможете построить свой рабочий день, как удобно. Но это серьезная работа – следить за собой и делать выводы. Не все к ней готовы.

2.Забудьте о сладком чувстве свободы.

Все, наверно, слышали шутки о фрилансере, не вылезающем из пижамных штанов и работающим прямо из кровати, не выходя на улицу. Наслышаны, и все же наступают на те же грабли, выгорают, проклинают фриланс и возвращаются в офис. А все из-за превратного восприятия фриланса как свободного стиля жизни без рамок. Нужно сразу научится воспринимать фриланс как работу. Ни больше, ни меньше. Вы, возможно, не познаете сладкого чувства свободы, но зато впоследствии не вгоните себя в разрушительный труд 24/7. Ведь преимущество работы в офисе в том, что она заканчивается в 7 вечера. И начинается в 8 – 9. А не длится непрерывно целые сутки.

3.Проанализируйте, какие навыки нужно освоить.

Чтобы понять какие навыки и роли кроме ваших прямых профессиональных навыков необходимо прокачать в себе, чтобы быть эффективным на фрилансе, нужно просто проанализировать, какие функции за вас исполняли ваши сотрудники в компании, в которой вы работали. Тогда, вероятно, выяснится, что, предположим, нью бизнес менеджер искал клиентов, для которых вы потом выполняли работу. Возможно, менеджер проекта за вас общался с этими клиентами и следил за соблюдением сроков. А ваш начальник, возможно, презентовал вашу работу за вас или оценивал и вносил правки. Так вот, теперь все это: и общение с клиентом, и организация тайминга, и презентация – ваши прямые обязанности. И от них не в меньшей степени, чем от вашего таланта, зависит, будет ли ваш фриланс успешным и будет ли к вам стоять очередь из клиентов.

Учитесь получать удовольствие от общения

4.Не забывайте про нетворкинг.

Наконец, учитесь общаться с людьми, учитесь нетворкингу. Облегчите клиентам задачу найти вас. Даже если вы законченный интроверт. Учитесь получать удовольствие от общения, коммуницировать смело, умело, позитивно, компетентно. Вы можете разместить свое портфолио на всех возможных сайтах для фрилансеров. Но мало что будет так работать на вас как word of mouth о том, как с вами здорово работать. Так что вон из пижамных штанов фрилансера, вперед, – на отраслевые мероприятия, знакомиться!

5.Позаботьтесь о самопрезентации.

Ну и наконец, о том самом портфолио. Теперь, когда приток клиентов не обеспечивается вам “свыше” (от нью бизнес менеджера или собственника компании), ваша самопрезентация должна быть на качественно новом уровне. Учитесь продавать себя и свою работу. Не ленитесь и не скупитесь на время, усилия и даже средства, чтобы оформить свой сайт, резюме или портфель проектов на высшем уровне.

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