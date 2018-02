Как стать своим в США. Блог Марии Прус

Американский английский зависит от социальной принадлежности, образования, этнического происхождения, возраста говорящих и от региона

Are you salty about my playlist? ( "Тебя раздражает моя музыка?") – улыбаясь, спрашивает знакомый подругу. Мы впятером сидим у него дома и играем в настольные игры, едим легкие снеки и пьем сидр, больше похожий на лимонад. Он из Калифорнии, в Вашингтоне работает и снимает квартиру вместе с еще двумя парнями в модном среди молодежи районе.

Хозяин этого game night вечера и эта его знакомая – выпускники Йельского университета, поэтому за разговором они вспоминают обучения. "Spanish department had some drama" ( "В испанском департаменте кипели страсти"), – вспоминали они. В их языке было столько неожиданных и сочных идиом, что я решила начать записывать те, что понравились мне больше всего.

По образованию я журналист, а не лингвист, поэтому не претендую на безупречную грамотность этих словосочетаний. Но это – живая речь, которой здесь и пользуются, по крайней мере, мои знакомые-коллеги, носители английского.

Чаще всего значение оборотов можно легко угадать, хотя мне никогда даже не пришло в голову использовать эти слова в такой комбинации.

I caught you right mid-bite – означает, что человека застали врасплох, перебили буквально на пол-укусе.

Same old stuff, то есть "все по-старому", – это простой ответ на вопрос о том, что нового, если это просто small-talk, а не искренний интерес.

He knows this stuff! – "он разбирается в этом". Причем stuff – универсальное слово, которое можно принять для характеристики буквально всего.

She nailed it – буквально "она забила гвоздь", что очень логично значит "она прекрасно справилась".

To have a crush on someone – по-моему, очень удачный способ сказать о легкое чувство влюбленности.

Pain in the rear – один из моих любимых эвфемизмов – дословно означает "боль в одном месте" и употребляется, когда говорят о какой-то длительной проблеме или сложном коллеге.

Still in plastic, синоним brand new, – говорят о чем-то новеньком, буквально еще в фабричной упаковке.

He is golden – аналог нашего "он в шоколаде".

Does that make any sense? Do you follow me? – "Или это понятно? Ты следишь за мыслью?". Переспрашивают, когда хотят убедиться, что к собеседнику удалось достучаться.

Her parents did really good on her – еще один вариант сказать, что "ее хорошо воспитали родители".

She rains on your parade – буквально "она льет дождь на твой парад", то есть "всю радость портит".

В своем произношении упрощают все, что возможно, и это понятно. Сказать о пластике носа "nose job" легче, чем "rhinoplasty" или "plastic surgery".

Когда американцы сделают маникюр, то скорее скажут: "I got my nails done", а не что-то из труднопроизносимого "manicure".

Слово loaded имеет два переносные значения - "пьяный" и "при деньгах"

О спустившем колесе скажут flat tire, дословно "плоская шина".

To bug smb. – "раздражать кого-то, надоедать", как комар в темноте летней ночи.

You chew off more than you can bite – "откусить больше, чем можешь проглотить" – это же вообще интуитивно понятно!

Американцы постоянно создают новые слова. I'm longboarding home – услышала я как-то очередной неологизм от подростка, который ехал на разновидности скейтборда – лонгборде.

Venmo me – говорит подруга, говоря о переводе денег через одноименную программу.

Или вот назвать людей, ходящих на концерты, одним лаконичным словом – concertgoers – это же так просто!

Millenials – очень точное определение для "современного поколения" молодежи, рожденной примерно между 1982 и 2004.

А еще знакомые научили меня нескольких выражений, значение которых я бы не догадалась.

Например, fresh off the boat – так в несколько оскорбительном тоне говорят о выходцах из Азии, которые недавно приехали в США.

А вот new off the boat – это уже об англичанах, которые приехали в Америку, и не имеет негативного оттенка.

Слово loaded имеет два переносные значения – "пьяный" и "при деньгах".

Другие бытовые слова, которые я в Америке не слышала, а теперь кажутся вполне естественными: garments и apparel – синонимы к одежде, blinds – жалюзи, comforter – одеяло. Glasses – называют очки, даже если сделаны из пластика, и стаканы, даже если они тоже не из стекла, а обычные пластмассовые. Seasoning – специальное слово, объединяющее соль, специи, приправы, травы. Еще не следует путать pantry – кладовая, и pastry – кондитерские изделия.

И еще два совета из моих личных наблюдений. Домашние животные в американцы никогда не it, не "средний род", домашние коты-собаки – только "он" или "она". А еще не гнушайтесь предлогами – prepositions и postpositions. Потому что, например, американцы не забудут сказать "out" в словосочетаниях "check it out!» ( «Посмотри!") Или "it is nice out there" ( "там хорошо").

Американский английский очень разнообразен и во многом зависит от социальной принадлежности, образования, этнического происхождения, возраста говорящих и, конечно, региона. Мои наблюдения преимущественно базируются на просвещенной молодежи с Восточного побережья. А какие интересные идиомы вы услышали в США или от американцев?

Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию "Голоса Америки".

Опубликовано с разрешения автора и издания

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь